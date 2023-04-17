Khoe loạt ảnh ái nữ có nhan sắc vạn người mê nhưng Thanh Hà lại 'than thở' tính cách kỳ lạ của con gái

Hậu trường 17/04/2023 08:57

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Hà đã đăng tải loạt ảnh con gái của cô trong phong cách thời trang cá tính. Tuy nhiên, đính kèm đó là dòng trạng thái ‘than thở’ về loạt tính cách kỳ lạ của con gái.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Hà đã đăng tải loạt ảnh con gái của cô trong phong cách thời trang cá tính. Đính kèm đó là dòng trạng thái ‘than thở’ con gái có tánh kỳ giống má. Có thể thấy ái nữ của ca sĩ Thanh Hà sở hữu nhan sắc "vạn người mê". Bên cạnh đó cô cũng được thừa hưởng gen di truyền từ mẹ nên tính cách phần nào cũng giống Thanh Hà.

Khoe loạt ảnh ái nữ có nhan sắc vạn người mê nhưng Thanh Hà lại 'than thở' tính cách kỳ lạ của con gái - Ảnh 1Khoe loạt ảnh ái nữ có nhan sắc vạn người mê nhưng Thanh Hà lại 'than thở' tính cách kỳ lạ của con gái - Ảnh 2Khoe loạt ảnh ái nữ có nhan sắc vạn người mê nhưng Thanh Hà lại 'than thở' tính cách kỳ lạ của con gái - Ảnh 3

Khoe loạt ảnh ái nữ có nhan sắc vạn người mê nhưng Thanh Hà lại 'than thở' tính cách kỳ lạ của con gái - Ảnh 4
Ca sĩ Thanh Hà đã đăng tải loạt ảnh con gái của cô trong phong cách thời trang cá tính. Đính kèm đó là dòng trạng thái ‘than thở’ con gái có tánh kỳ giống má - Ảnh: FBNV

 

Được biết, con gái Thanh Hà tên Isabella Quỳnh Tiên Hồ, năm nay 24 tuổi. Quỳnh Tiên thừa hưởng nét đẹp lai Tây của mẹ nhưng có chiều cao nổi trội hơn. Quỳnh Tiên được ví như bản sao thời thanh xuân của mẹ. Hiện cô cao 1m7, làn da nâu bóng săn chắc và 3 vòng nóng bỏng.

Khoe loạt ảnh ái nữ có nhan sắc vạn người mê nhưng Thanh Hà lại 'than thở' tính cách kỳ lạ của con gái - Ảnh 5

Khoe loạt ảnh ái nữ có nhan sắc vạn người mê nhưng Thanh Hà lại 'than thở' tính cách kỳ lạ của con gái - Ảnh 6
 Quỳnh Tiên thừa hưởng nét đẹp lai Tây của mẹ nhưng có chiều cao nổi trội hơn - Ảnh: Internet

 

Có mẹ là ca sĩ nổi tiếng nhưng Quỳnh Tiên lại theo học ngành điều dưỡng tại California (Mỹ). Là con gái độc nhất nên ái nữ rất được mẹ yêu thương, cưng chiều. Khi được nhiều người khuyến khích con gái nối nghiệp mẹ, Thanh Hà cho biết muốn để con gái tự quyết định sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó cô cũng cảm thấy hạnh phúc khi biết con gái được nhiều người khen.

Khoe loạt ảnh ái nữ có nhan sắc vạn người mê nhưng Thanh Hà lại 'than thở' tính cách kỳ lạ của con gái - Ảnh 7

Khoe loạt ảnh ái nữ có nhan sắc vạn người mê nhưng Thanh Hà lại 'than thở' tính cách kỳ lạ của con gái - Ảnh 8
Khi được nhiều người khuyến khích con gái nối nghiệp mẹ, Thanh Hà cho biết muốn để con gái tự quyết định sự nghiệp của mình - Ảnh: Internet

 

Hiện tại, Thanh Hà đang hạnh phúc viên mãn bên nhạc sĩ Phương Uyên. Cả hai công khai hẹn hò vào đúng dịp Valentine 2022 sau thời gian bị đồn đoán yêu đương. Nhiều khán giả bất ngờ, nghi ngại về mối quan hệ của cặp đôi vì trước đó, Thanh Hà - Phương Uyên từng yêu nhiều người nhưng duyên không thành. Tháng 9/2022, đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại Mỹ.

Khoe loạt ảnh ái nữ có nhan sắc vạn người mê nhưng Thanh Hà lại 'than thở' tính cách kỳ lạ của con gái - Ảnh 9
Thanh Hà đang hạnh phúc viên mãn bên nhạc sĩ Phương Uyên - Ảnh: Internet

Kể từ ngày gắn bó với nhạc sĩ Phương Uyên, cuộc sống của ca sĩ Thanh Hà ngập tràn màu hồng. Bên cạnh việc thăng hoa trong nghệ thuật, nữ ca sĩ cũng "lão hóa ngược", thăng hạng về nhan sắc lẫn vóc dáng.

Dâu hào môn Tăng Thanh Hà hiếm hoi khoe khu vườn đầy ắp hoa trái trong biệt thự triệu đô, 'mát tay' trồng trọt vì giống một người?

Dâu hào môn Tăng Thanh Hà hiếm hoi khoe khu vườn đầy ắp hoa trái trong biệt thự triệu đô, 'mát tay' trồng trọt vì giống một người?

Sau khi kết hôn với Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà có cuộc sống ở ẩn khỏi showbiz Việt và khá kín tiếng với truyền thông. Dù vậy những hình ảnh đời thường của ‘ngọc nữ’ đều thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Thanh Hà con gái Thanh Hà vbiz

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'