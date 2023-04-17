Khoe loạt ảnh ái nữ có nhan sắc vạn người mê nhưng Thanh Hà lại 'than thở' tính cách kỳ lạ của con gái

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Hà đã đăng tải loạt ảnh con gái của cô trong phong cách thời trang cá tính. Đính kèm đó là dòng trạng thái ‘than thở’ con gái có tánh kỳ giống má. Có thể thấy ái nữ của ca sĩ Thanh Hà sở hữu nhan sắc "vạn người mê". Bên cạnh đó cô cũng được thừa hưởng gen di truyền từ mẹ nên tính cách phần nào cũng giống Thanh Hà.

Được biết, con gái Thanh Hà tên Isabella Quỳnh Tiên Hồ, năm nay 24 tuổi. Quỳnh Tiên thừa hưởng nét đẹp lai Tây của mẹ nhưng có chiều cao nổi trội hơn. Quỳnh Tiên được ví như bản sao thời thanh xuân của mẹ. Hiện cô cao 1m7, làn da nâu bóng săn chắc và 3 vòng nóng bỏng.

Quỳnh Tiên thừa hưởng nét đẹp lai Tây của mẹ nhưng có chiều cao nổi trội hơn - Ảnh: Internet

Có mẹ là ca sĩ nổi tiếng nhưng Quỳnh Tiên lại theo học ngành điều dưỡng tại California (Mỹ). Là con gái độc nhất nên ái nữ rất được mẹ yêu thương, cưng chiều. Khi được nhiều người khuyến khích con gái nối nghiệp mẹ, Thanh Hà cho biết muốn để con gái tự quyết định sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó cô cũng cảm thấy hạnh phúc khi biết con gái được nhiều người khen.

Khi được nhiều người khuyến khích con gái nối nghiệp mẹ, Thanh Hà cho biết muốn để con gái tự quyết định sự nghiệp của mình - Ảnh: Internet

Hiện tại, Thanh Hà đang hạnh phúc viên mãn bên nhạc sĩ Phương Uyên. Cả hai công khai hẹn hò vào đúng dịp Valentine 2022 sau thời gian bị đồn đoán yêu đương. Nhiều khán giả bất ngờ, nghi ngại về mối quan hệ của cặp đôi vì trước đó, Thanh Hà - Phương Uyên từng yêu nhiều người nhưng duyên không thành. Tháng 9/2022, đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại Mỹ.

Thanh Hà đang hạnh phúc viên mãn bên nhạc sĩ Phương Uyên - Ảnh: Internet

Kể từ ngày gắn bó với nhạc sĩ Phương Uyên, cuộc sống của ca sĩ Thanh Hà ngập tràn màu hồng. Bên cạnh việc thăng hoa trong nghệ thuật, nữ ca sĩ cũng "lão hóa ngược", thăng hạng về nhan sắc lẫn vóc dáng.