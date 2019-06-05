Khoe được bạn trai cung phụng, Khánh My để lộ ảnh giường chiếu với đồ ngủ 'nóng rực'

Hậu trường 05/06/2019 11:16

Diễn viên Khánh My khiến dân mạng xuýt xoa khi khoe cuộc sống hạnh phúc, được bạn trai cung phụng tận giường.

Vượt qua ồn ào tình ái với Trường Giang, diễn viên Khánh My đã tìm được hạnh phúc mới bên diễn viên điển trai Tiến Vũ. Khoảng đầu năm nay, cặp đôi liên tục khoe những khoảnh khắc "tình bể bình" bên nhau ngầm công khai mối quan hệ. Ít ngày trước, Khánh My khiến cư dân mạng "ngượng chín mặt" khi tung ảnh ôm hôn bạn trai nồng nàn trong hồ bơi. Cô nàng khoe trọn đường cong cơ thể nóng bỏng trong bộ bikini hai mảnh.

Khoe được bạn trai cung phụng, Khánh My để lộ ảnh giường chiếu với đồ ngủ 'nóng rực' - Ảnh 1
Khánh My khoe khoảnh khắc nhạy cảm với bạn trai Tiến Vũ trong hồ bơi - Ảnh: Instagram

Mới đây nhất, chân dài này tiếp tục "đốt mắt" dân mạng khi tung ảnh "giường chiếu" cực nóng bỏng với trang phục táo bạo. Cô còn khoe được bạn trai yêu thương, cưng chiều như bà hoàng: "Cứ mỗi sáng thức dậy bên cạnh em luôn có một bàn ăn. Cứ mỗi sáng thức dậy là lại luôn được chăm sóc yêu thương. Chàng gọi ta là nàng công chúa. Ta gọi chàng là hoàng tử của lòng ta".

Khoe được bạn trai cung phụng, Khánh My để lộ ảnh giường chiếu với đồ ngủ 'nóng rực' - Ảnh 2
Cô khoe được bạn trai yêu thương, cưng chiều hết nấc. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý nhất lại là bộ cánh nóng bỏng khó cưỡng - Ảnh: Instagram
Khoe được bạn trai cung phụng, Khánh My để lộ ảnh giường chiếu với đồ ngủ 'nóng rực' - Ảnh 3
Khánh My từng khiến fan đỏ mặt với vô số lần khoe thân táo bạo thế này - Ảnh: Instagram
Khoe được bạn trai cung phụng, Khánh My để lộ ảnh giường chiếu với đồ ngủ 'nóng rực' - Ảnh 4
Ngoài những lời ngợi khen vì vóc dáng nuột nà, cô cũng không ít lần bị chỉ trích vì khoe da thịt táo bạo - Ảnh: Instagram

Khánh My sinh năm 1991, hoạt động trong làng giải trí Việt với vai trò diễn viên, người mẫu. Bạn trai Tiến Vũ của cô từng ghi dấu ấn khi tham gia phim Tháng năm rực rỡ. Được biết, cả hai yêu nhau từ năm 2018, nhưng mãi đến thời gian gần đây mới công khai với công chúng.

Không nhận yêu, Khánh My vẫn hạnh phúc khoe bữa tiệc ngọt ngào do Tiến Vũ tự chuẩn bị

Không nhận yêu, Khánh My vẫn hạnh phúc khoe bữa tiệc ngọt ngào do Tiến Vũ tự chuẩn bị

"Mỹ nhân Sài thành" khiến bao người ngưỡng mộ vì hành động lãng mạn của bạn trai dành cho mình.

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