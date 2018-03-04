Khoe ảnh tình tứ bên chồng, Thanh Ngọc khiến nhiều chị em ghen tỵ vì điều này

Vợ chồng ca sĩ Thanh Ngọc vừa tận hưởng chuyến du lịch đầu năm ngọt ngào và lãng mạn tại Nha Trang.

Trên trang cá nhân, Thanh Ngọc vừa chia sẻ hình ảnh hạnh phúc khi cùng ông xã tận hưởng chuyến du lịch đầu năm tại Nha Trang. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ đăng kèm dòng trạng thái khá vui vẻ và hào hứng.

Thanh Ngọc viết: “Ổng năn nỉ chở tui ra Nha Trang hoài, nay tui mới chịu vì lười ngồi xe quá. Ổng lái được mấy cung đường đẹp ổng ghiền, ổng đòi chở tui ra Bắc luôn má ơi... Tui sợ quá sợ. Ổng kêu sẽ mua cái nệm để ghế sau cho tui nằm đỡ mỏi lưng, thôi đi ha. Tui chỉ thích bay cái vèo tới nơi liền hà. Hồi trẻ còn siêng chớ giờ có tuổi rồi nó dễ mắc mệt lắm.... Nói vậy chớ đi thấy cảnh đẹp cũng thích ghê”.

Khoảnh khắc hạnh phúc, viên mãn của Thanh Ngọc và ông xã - Ảnh: FBNV

Khác với mọi năm, lần này giọng ca Cà phê đắng và mưa đã thử thách bản thân bằng chuyến đi phượt đầy thú vị cùng ông xã. Thanh Ngọc hi vọng chuyến đi đáng nhớ này sẽ giúp cô có 1 năm tràn đầy năng lượng và gặt hái thêm nhiều thành công trong công việc và cuộc sống hôn nhân.

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