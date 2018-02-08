Cư dân mạng ngẩn ngơ trước vườn xà lách rộng mênh mông, có thể ‘ăn trừ cơm’ của Lý Hải - Minh Hà

Hậu trường 08/02/2018 15:46

Tuy bận rộn với trăm công ngàn việc nhưng vợ chồng Lý Hải - Minh Hà vẫn dành thời gian tự trồng rau xanh để các bé ăn hằng ngày.

Mới đây, Minh Hà hào hứng chia sẻ những khoảnh khắc cả gia đình đang tỉ mẫn chăm sóc và thu hoặc vườn rau xà lách xanh mướt trên sân thượng. Tuy diện tích không quá lớn nhưng với hệ thống tưới tiêu tự động và khả năng chăm sóc mát tay của hai vợ chồng, vườn rau sạch của Lý Hải - Minh Hà trông đẹp mắt không khác gì trang trại của những người nông dân.

Cư dân mạng ngẩn ngơ trước vườn xà lách rộng mênh mông, có thể ‘ăn trừ cơm’ của Lý Hải - Minh Hà - Ảnh 1

Lý Hải thích thú với vườn xà lách xanh mơn mởn của gia đình - Ảnh: FBNV

Nói về thành quả thu được, nam ca sĩ Trọn đời bên em phân vân không biết sẽ làm món gì cho các con no bụng. Trong khi đó, bà xã Minh Hà đùa rằng nếu không bận rộn làm nghệ thuật thì hai vợ chồng sẽ kiếm sống bằng nghề trồng rau.

“Nếu không sản xuất phim thì nhà em có thể làm 2 nghề khác là mở nhà trẻ hoặc làm nông dân” – Minh Hà viết.

Cư dân mạng ngẩn ngơ trước vườn xà lách rộng mênh mông, có thể ‘ăn trừ cơm’ của Lý Hải - Minh Hà - Ảnh 2

Minh Hà cũng phụ chồng thu hoạch rau để chuẩn bị cho bữa tối - Ảnh: FBNV

Cư dân mạng ngẩn ngơ trước vườn xà lách rộng mênh mông, có thể ‘ăn trừ cơm’ của Lý Hải - Minh Hà - Ảnh 3

Dù bận rộn nhưng Lý Hải - Minh Hà vẫn tự trồng rau ăn để đảm bảo sức khỏe cho các con - Ảnh: FBNV

Cư dân mạng ngẩn ngơ trước vườn xà lách rộng mênh mông, có thể ‘ăn trừ cơm’ của Lý Hải - Minh Hà - Ảnh 4

Hệ thống gieo trồng và tưới tiêu rất chuyên nghiệp, không khác các trang trại của người nông dân là mấy - Ảnh: FBNV

Cư dân mạng ngẩn ngơ trước vườn xà lách rộng mênh mông, có thể ‘ăn trừ cơm’ của Lý Hải - Minh Hà - Ảnh 5

Cư dân mạng ngẩn ngơ trước vườn xà lách rộng mênh mông, có thể ‘ăn trừ cơm’ của Lý Hải - Minh Hà - Ảnh 6

Cư dân mạng ngẩn ngơ trước vườn xà lách rộng mênh mông, có thể ‘ăn trừ cơm’ của Lý Hải - Minh Hà - Ảnh 7

Vườn rau của Lý Hải - Minh Hà luôn dư cung cấp cho cả gia đình - Ảnh: FBNV

“Học lỏm” vợ Lý Hải lấy nha đam chà lên tóc 10 phút, cái kết ngọt ngào khiến phụ nữ không dám tin vào mắt mình

“Học lỏm” vợ Lý Hải lấy nha đam chà lên tóc 10 phút, cái kết ngọt ngào khiến phụ nữ không dám tin vào mắt mình

Làm điều này 2 lần/tuần mái tóc xơ rối, chẻ ngọn sẽ trở nên mềm mịn, bồng bềnh như vợ Lý Hải.

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