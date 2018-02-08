Cư dân mạng ngẩn ngơ trước vườn xà lách rộng mênh mông, có thể ‘ăn trừ cơm’ của Lý Hải - Minh Hà

Mới đây, Minh Hà hào hứng chia sẻ những khoảnh khắc cả gia đình đang tỉ mẫn chăm sóc và thu hoặc vườn rau xà lách xanh mướt trên sân thượng. Tuy diện tích không quá lớn nhưng với hệ thống tưới tiêu tự động và khả năng chăm sóc mát tay của hai vợ chồng, vườn rau sạch của Lý Hải - Minh Hà trông đẹp mắt không khác gì trang trại của những người nông dân.

Nói về thành quả thu được, nam ca sĩ Trọn đời bên em phân vân không biết sẽ làm món gì cho các con no bụng. Trong khi đó, bà xã Minh Hà đùa rằng nếu không bận rộn làm nghệ thuật thì hai vợ chồng sẽ kiếm sống bằng nghề trồng rau.

“Nếu không sản xuất phim thì nhà em có thể làm 2 nghề khác là mở nhà trẻ hoặc làm nông dân” – Minh Hà viết.