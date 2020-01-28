Khoe ảnh hạnh phúc bên ông xã dịp đầu năm nhưng Thủy Tiên lại khiến fan lo lắng vì điều này

Loạt ảnh mới nhất của nữ ca sĩ Thủy Tiên và ông xã Công Vinh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Nhân dịp đầu năm, ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ loạt khoảnh khắc cực tình tứ bên ông xã Công Vinh lên trang Instagram cá nhân với dòng trạng thái: “Happy New Year 2020”. Sau nhiều năm kết hôn, cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc và ngày càng viên mãn.

Trên trang Instagram cá nhân, ca sĩ Thủy Tiên bất ngờ chia sẻ loạt ảnh thân mật bên ông xã – Ảnh: IG

Cả hai tình tứ nắm tay nhau tạo dáng chụp ảnh – Ảnh: IG

Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất trong loạt ảnh này lại là thân hình gầy guộc đáng báo động của Thủy Tiên.

Qua hình ảnh chia sẻ, bà xã Công Vinh gầy đến mức để lộ cả xương ngực và cánh tay khẳng khiu. Nhiều khán giả không khỏi lo lắng cho sức khỏe của giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng”. Người hâm mộ khuyên cô nên tích cực tẩm bổ để tăng cân, giúp cơ thể đầy đặn và tràn đầy sức sống hơn.

Thủy Tiên xuất hiện với vóc dáng cò hương và phần ngực gầy rộc - Ảnh: IG

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Thủy Tiên xuất hiện với thân hình gầy đến trơ xương như vậy. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đang áp dụng chế độ ăn kiêng quá nghiêm ngặt.

Bên cạnh đó, cư dân mạng còn đồng loạt để lại bình luận chúc mừng năm mới đến gia đình Thủy Tiên dưới bài đăng: “Chúc mừng năm mới anh chị, chúc chị và gia đình mạnh khỏe, an vui”, “Chúc chị và gia đình năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc”, “Chúc gia đình Vinh Tiên hạnh phúc và thành công”, “Chúc mừng năm mới chị yêu xinh đẹp”...

Thủy Tiên, Công Vinh cầm 1 tỷ tiền mặt giúp công nhân bị nợ lương Tết Thủy Tiên và Công Vinh đã kêu gọi ủng hộ công nhân bị người chủ bỏ mặc khiến không có tiền về quê anh Tết đang làm tâm điểm của sự chú ý.

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