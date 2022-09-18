Khoảnh khắc nhà có 4 người cùng nhau tập yoga của gia đình Hà Hồ, Leon nay đã chịu hợp tác 'ăn ý' trong khung hình cùng bố mẹ

Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kím Lý là một trong những gia đình viên mãn và được yêu thích nhiều nhất trong showbiz Việt. Khán giả lại càng yêu mến hơn từ sau khi vợ chồng Hà Hồ có thêm cặp song sinh đáng yêu Leon và Lisa. Hà Hồ cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của gia đình và 2 nhóc tỳ và nhận được nhiều lượt follow và thả tim của khán giả.

Gia đình nhỏ của Hà Hồ - Kim Lý luôn được nhiều khán giả yêu thích - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ khoảnh khắc cực kì vui nhộn của gia đình. Đáng chú ý là hình ảnh vui vẻ khi Kim Lý tập yoga trên sàn, trên vai vác cặp song sinh Leon - Lisa. Biểu cảm thích thú của 2 nhóc tỳ khi được dựa dẫm trên bờ lưng êm ái của bố khiến fan hâm mộ một phen 'đốn tim'.