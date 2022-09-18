Khoảnh khắc nhà có 4 người cùng nhau tập yoga của gia đình Hà Hồ, Leon nay đã chịu hợp tác 'ăn ý' trong khung hình cùng bố mẹ

Hậu trường 18/09/2022 11:23

Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ khoảnh khắc cực kì vui nhộn của gia đình. Đáng chú ý là hình ảnh vui vẻ khi Kim Lý tập yoga trên sàn, trên vai vác cặp song sinh Leon - Lisa. Biểu cảm thích thú của 2 nhóc tỳ khi được dựa dẫm trên bờ lưng êm ái của bố khiến fan hâm mộ một phen 'đốn tim'.

Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kím Lý là một trong những gia đình viên mãn và được yêu thích nhiều nhất trong showbiz Việt. Khán giả lại càng yêu mến hơn từ sau khi vợ chồng Hà Hồ có thêm cặp song sinh đáng yêu Leon và Lisa. Hà Hồ cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của gia đình và 2 nhóc tỳ và nhận được nhiều lượt follow và thả tim của khán giả.

Khoảnh khắc nhà có 4 người cùng nhau tập yoga của gia đình Hà Hồ, Leon nay đã chịu hợp tác 'ăn ý' trong khung hình cùng bố mẹ - Ảnh 1
Gia đình nhỏ của Hà Hồ - Kim Lý luôn được nhiều khán giả yêu thích - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ khoảnh khắc cực kì vui nhộn của gia đình. Đáng chú ý là hình ảnh vui vẻ khi Kim Lý tập yoga trên sàn, trên vai vác cặp song sinh Leon - Lisa. Biểu cảm thích thú của 2 nhóc tỳ khi được dựa dẫm trên bờ lưng êm ái của bố khiến fan hâm mộ một phen 'đốn tim'.

Khoảnh khắc nhà có 4 người cùng nhau tập yoga của gia đình Hà Hồ, Leon nay đã chịu hợp tác 'ăn ý' trong khung hình cùng bố mẹ - Ảnh 2
Khoảnh khắc gia đình Hồ Ngọc Hà cùng nhau tập yoga - Ảnh: FBNV

Các fan hâm mộ cũng để lại nhiều bình luận thích thú dành cho khoảnh khắc này của gia đình Hà Hồ. Phần đông khán giả dành nhiều lời khen về độ đáng yêu của hai nhóc tỳ, có khán giả nhận ra nay Leon đã biết chịu hợp tác 'ăn ý' vào khung hình của bố mẹ Hồ Ngọc Hà - Kim Lý thay vì biểu cảm 'chọc cười' như trước kia.

Khoảnh khắc nhà có 4 người cùng nhau tập yoga của gia đình Hà Hồ, Leon nay đã chịu hợp tác 'ăn ý' trong khung hình cùng bố mẹ - Ảnh 3
Khoảnh khắc nhà có 4 người cùng nhau tập yoga của gia đình Hà Hồ, Leon nay đã chịu hợp tác 'ăn ý' trong khung hình cùng bố mẹ - Ảnh 4

Nhiều khán giả bày tỏ cảm xúc yêu thích dành cho gia đình này - Ảnh: Chụp màn hình 

Khoảnh khắc nhà có 4 người cùng nhau tập yoga của gia đình Hà Hồ, Leon nay đã chịu hợp tác 'ăn ý' trong khung hình cùng bố mẹ - Ảnh 5
Leon thường xuyên có những khoảng khắc 'chọc cười' khán giả khi vào khung hình của Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Internet

Hiện tại, các fan hâm mộ vẫn luôn mong chờ những bài đăng về khoảnh khắc đáng yêu của gia đình Hồ Ngọc Hà, đặc biệt là hình ảnh của hai nhóc tỳ Leon và Lisa.

 

Biểu cảm 'hờn cả thế giới' của Leon khi được Hồ Ngọc Hà dẫn đi cắt tóc khiến mọi người một phen cười xỉu

Biểu cảm 'hờn cả thế giới' của Leon khi được Hồ Ngọc Hà dẫn đi cắt tóc khiến mọi người một phen cười xỉu

Trên trang cá nhân của 2 nhóc tỳ Lisa - Leon, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip nữ ca sĩ dẫn 2 nhóc tỳ đi cắt tóc. Điều khiến các netizen chú ý là biểu cảm của nhóc tỳ Leon khi chú thợ cắt tóc đưa tông đơ vào tóc cậu bé khiến mọi người một phen cười xỉu.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà - Kim Lý Leon - Lisa con Hồ Ngọc Hà vbiz

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 40 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh