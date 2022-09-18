Khoảnh khắc nhà có 4 người cùng nhau tập yoga của gia đình Hà Hồ, Leon nay đã chịu hợp tác 'ăn ý' trong khung hình cùng bố mẹ

Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ khoảnh khắc cực kì vui nhộn của gia đình. Đáng chú ý là hình ảnh vui vẻ khi Kim Lý tập yoga trên sàn, trên vai vác cặp song sinh Leon - Lisa. Biểu cảm thích thú của 2 nhóc tỳ khi được dựa dẫm trên bờ lưng êm ái của bố khiến fan hâm mộ một phen 'đốn tim'.
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Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kím Lý là một trong những gia đình viên mãn và được yêu thích nhiều nhất trong showbiz Việt. Khán giả lại càng yêu mến hơn từ sau khi vợ chồng Hà Hồ có thêm cặp song sinh đáng yêu Leon và Lisa. Hà Hồ cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của gia đình và 2 nhóc tỳ và nhận được nhiều lượt follow và thả tim của khán giả.
Mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ khoảnh khắc cực kì vui nhộn của gia đình. Đáng chú ý là hình ảnh vui vẻ khi Kim Lý tập yoga trên sàn, trên vai vác cặp song sinh Leon - Lisa. Biểu cảm thích thú của 2 nhóc tỳ khi được dựa dẫm trên bờ lưng êm ái của bố khiến fan hâm mộ một phen 'đốn tim'.
Các fan hâm mộ cũng để lại nhiều bình luận thích thú dành cho khoảnh khắc này của gia đình Hà Hồ. Phần đông khán giả dành nhiều lời khen về độ đáng yêu của hai nhóc tỳ, có khán giả nhận ra nay Leon đã biết chịu hợp tác 'ăn ý' vào khung hình của bố mẹ Hồ Ngọc Hà - Kim Lý thay vì biểu cảm 'chọc cười' như trước kia.
Hiện tại, các fan hâm mộ vẫn luôn mong chờ những bài đăng về khoảnh khắc đáng yêu của gia đình Hồ Ngọc Hà, đặc biệt là hình ảnh của hai nhóc tỳ Leon và Lisa.