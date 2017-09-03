Khó tin: Nhan sắc Hoa hậu Mỹ Linh giống hệt nữ quý tộc xinh đẹp cuối cùng của Trung Quốc

Hậu trường 03/09/2017 15:47

Một trang báo mạng của Trung Quốc đăng tải hình ảnh Họa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh bên cạnh hình ảnh nữ quý tộc xinh đẹp Du Niệm Viên và chỉ ra nhiều điểm tương đồng trên hai gương mặt.

So sánh hai bức ảnh, nhiều fan không khỏi bất ngờ vì Hoa hậu Mỹ Linh giống người đẹp nức tiếng Trung Quốc Du Niệm Viên gần 90%. Đặc biệt là ở gương mặt trái xoan, đôi mắt biết nói và khuôn miệng chúm chím, sang trọng.

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Bức ảnh so sánh nhan sắc giữa Hoa hậu Việt Nam 2016 và nữ anh hùng Du Niệm Viên được truyền thông Trung Quốc đăng tải - Ảnh: Internet

Nữ quý tộc Du Niệm Viên còn có tên gọi khác là Trịnh Niệm, sinh ngày 28/1/1915 tại Bắc Kinh, trong một gia đình có truyền thống làm quan nhiều đời ở Trung Quốc. Bà nổi tiếng không chỉ bởi nhan sắc xinh đẹp hơn người mà còn là một anh hùng bất khuất sẵn sàng đứng lên bảo vệ lẽ phải. 

Sở hữu vẻ đẹp quý phái, sang trọng cùng khí chất thanh cao, nữ anh hùng Du Niệm Viên được đánh giá là người đẹp nhất Trung Quốc thời kỳ Quốc dân. Nhan sắc 'nghiêng nước nghiêng thành' của bà từng 4 lần được lên trang bìa tạp chí Bắc Dương họa báo.

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Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Miss World 2017 - Ảnh: Internet

Nhờ có nhiều nét tương đồng với nữ thần xứ Trung nên Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được truyền thông nước này hết lòng khen ngợi. Nhiều chuyên gia sắc đẹp Trung Quốc dự đoán, Mỹ Linh của Việt Nam có khả năng sẽ làm nên nhiều bất ngờ ở đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh Miss World 2017.

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