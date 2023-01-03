Khánh Vy và Thảo Tâm: Cặp đôi “tài sắc vẹn toàn”, sở hữu tình bạn 5 năm khiến nhiều người ngưỡng mộ

Cặp đôi hotgirl Khánh Vy - Thảo Tâm luôn thu hút mọi ánh nhìn bởi sự tự tin, năng động và giỏi giang cùng những thành tích học tập "không phải dạng vừa". Không chỉ xinh đẹp, tài giỏi, Khánh Vy và Thảo Tâm còn có tình bạn 5 năm đáng ngưỡng mộ.

Thảo Tâm cho biết, ấn tượng của cô về Khánh Vy là một cô gái xinh đẹp, giỏi tiếng Anh. Điểm chung của cả hai cô nàng đều là yêu thích ngoại ngữ, luôn năng động và tràn đầy năng lượng tích cực. Thảo Tâm cũng chia sẻ cô học được từ Khánh Vy nhiều điều, đặc biệt là sự kiên trì, nỗ lực và tầm quan trọng của chăm chỉ.

Mới đây, trên một đoạn clip, Khánh Vy và Thảo Tâm đã có những chia sẻ về nhau. Cụ thể, 2 nàng hot girl đã cho biết họ gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2017. Bộ đôi này là mảnh ghép quan trọng để tạo nên thành công của chương trình IELTS Face-Off.

Thảo Tâm cũng chia sẻ cô học được từ Khánh Vy nhiều điều, đặc biệt là sự kiên trì, nỗ lực và tầm quan trọng của chăm chỉ - Ảnh: Internet

Còn Khánh Vy ấn tượng với Thảo Tâm bởi sự thẳng thắn, dám nói lên những điều mà mình tin tưởng và ủng hộ. Bởi Khánh Vy cho biết có những vấn đề cô luôn nghĩ trong lòng nhưng không biết làm sao để nói ra, còn Thảo Tâm lại không ngần ngại nói ra những điều mình tin tưởng và biết cách truyền những thông điệp đó đến với mọi người.

Khánh Vy ấn tượng với Thảo Tâm bởi sự thẳng thắn, dám nói lên những điều mà mình tin tưởng và ủng hộ - Ảnh: Internet

Được biết, "Hotgirl nói 7 thứ tiếng" Khánh Vy sinh năm 1999 tại Nghệ An. Cô được mọi người đặt biệt danh này sau khi đăng tải clip nói 7 thứ tiếng vào năm 2016. Từng bước hoàn thiện mình và không ngừng thăng hạng cả về nhan sắc cũng như năng lực, Khánh Vy đang là người truyền cảm hứng học ngoại ngữ cho rất nhiều người trên mạng xã hội thông qua kênh Youtube cá nhân.

Khánh Vy nổi tiếng là hotgirl nói 7 thứ tiếng - Ảnh: Internet

Năm 2016, tuy chỉ mới năm nhất Đại học nhưng Khánh Vy đã vinh dự nhận được đề cử VTV Awards 2016 cho hạng mục Nhân vật ấn tượng của năm. Gần đây nhất, Khánh Vy được giao trọng trách tiếp bước MC Diệp Chi trở thành người "dẫn dắt những nhà leo núi" trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 khi chỉ mới 23 tuổi. Thông tin này được dư luận đặc biệt quan tâm và chú ý theo dõi.

Khánh Vy được giao trọng trách dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ năm thứ 22 khi chỉ mới 23 tuổi - Ảnh: Internet

Ở tuổi 22, trải nghiệm về những việc mình đã làm được, Khánh Vy còn khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên trước khả năng tự chủ về tài chính của mình. Cô nàng tự mua được xe hơi, những đồ hiệu đắt tiền, mua đất tặng bố mẹ và đặt chân đến nhiều nước trên thế giới.

Khánh Vy còn khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên trước khả năng tự chủ về tài chính của mình - Ảnh: Internet

Không kém cạnh người chị thân thiết của mình, Thảo Tâm có biệt danh là “hot girl IELTS” khi đạt được 8.5/9.0 trong lần thi đầu tiên vào năm 17 tuổi. Cô nàng cũng xuất sắc nhận được học bổng từ trường Đại học Fulbright và trở thành một sinh viên tiêu biểu khi gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá.

Thảo Tâm có biệt danh là “hot girl IELTS” khi đạt được 8.5/9.0 trong lần thi đầu tiên vào năm 17 tuổi - Ảnh: Internet

Ngoài thời gian dành cho học tập, Thảo Tâm cũng là một cô nàng năng động, hoạt bát khi thường xuyên làm người mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu và là gương mặt quen thuộc trong các chương trình liên quan đến tiếng Anh.

Thảo Tâm cũng là một cô nàng năng động, hoạt bát khi thường xuyên làm người mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu - Ảnh: Internet

Ngoài biệt danh "hotgirl IELTS" Thảo Tâm còn là diễn viên được người hâm mộ phát cuồng khi hóa vai thành nhân vật Hồng, trong bộ phim Mắc biếc của đạo diễn Victor Vũ. Sau dự án này, Thảo Tâm đã thật sự gây ấn tượng mạnh trong lòng công chúng và từ đó nhận được nhiều lời mời cộng tác cho các dự án nổi tiếng khác.

Thảo Tâm được người hâm mộ phát cuồng khi hóa vai thành nhân vật Hồng, trong bộ phim Mắc biếc của đạo diễn Victor Vũ - Ảnh: Internet

Khánh Vy và Thảo Tâm là cặp bạn thân “tài sắc vẹn toàn” khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, những thành công nhất định trong học tập và công việc, 2 nàng hotgirl này còn truyền cảm hứng và mang lại năng lượng tích cực cho mọi người.