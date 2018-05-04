Kể lại thời gian 'rạn nứt', Vũ Khắc Tiệp vô tình để lộ điều ít ai biết về Ngọc Trinh

Vũ Khắc Tiệp vừa chia sẻ khoảnh khắc thân thiết chụp ảnh selfie với Ngọc Trinh và nhớ lại quãng thời gian lục đục giữa hai người.
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Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh là một trong những cặp đôi ông bầu - chân dài có mối quan hệ thân thiết và được nhiều người mến mộ. Không chỉ sát cánh trong làng giải trí mà cả hai còn rất thân trong cuộc sống hàng ngày.
Đồng hành với nhau hơn 10 năm, tuy nhiên Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh cũng không tránh khỏi những lần giận hờn và bất hòa. Nhớ lại quãng thời gian lục đục với “Nữ hoàng nội y”, Vũ Khắc Tiệp chia sẻ: "Tôi không nhớ rõ số lần làm Trinh buồn nữa, vì có thể quá nhiều trong 13 năm kể từ ngày biết nhau. Nhưng lần gần nhất tự nhiên một ngày đẹp trời ngủ dậy thấy Ngọc Trinh hủy kết bạn Facebook và unfollow instagram. Đó cũng là lần giận lâu nhất mất 2,3 tháng gì đó”.
Bên cạnh đó, Vũ Khắc Tiệp cũng tiết lộ về tính cách thật của “gà cưng” khi được hỏi có bao giờ anh giận ngược lại cô: “Chắc có lẽ chưa vì Trinh sống ít cho phép ai có cơ hội được giận Trinh, anh nghĩ mình đang nói thật...!”.
Những dòng chia sẻ của “ông bầu” khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ. Nhiều bạn bè còn để lại bình luận chọc ghẹo cả hai.