Kể lại thời gian 'rạn nứt', Vũ Khắc Tiệp vô tình để lộ điều ít ai biết về Ngọc Trinh

Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh là một trong những cặp đôi ông bầu - chân dài có mối quan hệ thân thiết và được nhiều người mến mộ. Không chỉ sát cánh trong làng giải trí mà cả hai còn rất thân trong cuộc sống hàng ngày.

Cả hai thân thiết đến mức từng khiến dân mạng hoài nghi về mối quan hệ khi bất ngờ tung ảnh cưới - Ảnh: FBNV

Đồng hành với nhau hơn 10 năm, tuy nhiên Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh cũng không tránh khỏi những lần giận hờn và bất hòa. Nhớ lại quãng thời gian lục đục với “Nữ hoàng nội y”, Vũ Khắc Tiệp chia sẻ: "Tôi không nhớ rõ số lần làm Trinh buồn nữa, vì có thể quá nhiều trong 13 năm kể từ ngày biết nhau. Nhưng lần gần nhất tự nhiên một ngày đẹp trời ngủ dậy thấy Ngọc Trinh hủy kết bạn Facebook và unfollow instagram. Đó cũng là lần giận lâu nhất mất 2,3 tháng gì đó”.