Đăng quang chưa bao lâu, Hương Giang đã khiến Ngọc Trinh cùng hàng loạt chân dài dè chừng vì điều này

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, Hương Giang gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh khoe số đo hiện tại của cơ thể. Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 khiến nhiều chị em xuýt xoa ngưỡng mộ vì số đo vòng eo của mình đã cán mốc 56cm.

Hương Giang hạnh phúc khoe thành quả tập luyện trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, từ sau khi đăng quang tại cuộc thi nhan sắc quốc tế, Hương Giang đã nỗ lực rất nhiều để ngày càng xinh đẹp và nóng bỏng hơn. Mặc dù là mỹ nhân chuyển giới nhưng Hương Giang vẫn sở hữu thân hình bốc lửa không hề thua kém chân dài nào của làng giải trí Việt.