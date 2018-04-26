Đăng quang chưa bao lâu, Hương Giang đã khiến Ngọc Trinh cùng hàng loạt chân dài dè chừng vì điều này

Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Hương Giang khiến fan thích thú khi chia sẻ hình ảnh vòng eo 'con kiến' 56cm. Cô lọt vào top mỹ nhân sở hữu vòng 2 thon gọn nhất nhì trong showbiz Việt.
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Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, Hương Giang gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh khoe số đo hiện tại của cơ thể. Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 khiến nhiều chị em xuýt xoa ngưỡng mộ vì số đo vòng eo của mình đã cán mốc 56cm.
Có thể thấy, từ sau khi đăng quang tại cuộc thi nhan sắc quốc tế, Hương Giang đã nỗ lực rất nhiều để ngày càng xinh đẹp và nóng bỏng hơn. Mặc dù là mỹ nhân chuyển giới nhưng Hương Giang vẫn sở hữu thân hình bốc lửa không hề thua kém chân dài nào của làng giải trí Việt.
Đáng chú ý là vòng eo 56cm của Hương Giang hiện tại chính thức sánh ngang với số đo nhiều người ao ước của Ngọc Trinh.