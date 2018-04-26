Đăng quang chưa bao lâu, Hương Giang đã khiến Ngọc Trinh cùng hàng loạt chân dài dè chừng vì điều này

Hậu trường 26/04/2018 17:14

Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Hương Giang khiến fan thích thú khi chia sẻ hình ảnh vòng eo 'con kiến' 56cm. Cô lọt vào top mỹ nhân sở hữu vòng 2 thon gọn nhất nhì trong showbiz Việt.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, Hương Giang gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh khoe số đo hiện tại của cơ thể. Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 khiến nhiều chị em xuýt xoa ngưỡng mộ vì số đo vòng eo của mình đã cán mốc 56cm. 

Đăng quang chưa bao lâu, Hương Giang đã khiến Ngọc Trinh cùng hàng loạt chân dài dè chừng vì điều này - Ảnh 1
Hương Giang hạnh phúc khoe thành quả tập luyện trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, từ sau khi đăng quang tại cuộc thi nhan sắc quốc tế, Hương Giang đã nỗ lực rất nhiều để ngày càng xinh đẹp và nóng bỏng hơn. Mặc dù là mỹ nhân chuyển giới nhưng Hương Giang vẫn sở hữu thân hình bốc lửa không hề thua kém chân dài nào của làng giải trí Việt. 

Đăng quang chưa bao lâu, Hương Giang đã khiến Ngọc Trinh cùng hàng loạt chân dài dè chừng vì điều này - Ảnh 2
Trước đó mỹ nhân này từng chia sẻ cô đã phải tập luyện không nghỉ, giảm cân thần tốc 5kg trong vòng 5 ngày để thi hoa hậu - Ảnh: FBNV

Đăng quang chưa bao lâu, Hương Giang đã khiến Ngọc Trinh cùng hàng loạt chân dài dè chừng vì điều này - Ảnh 3

Đăng quang chưa bao lâu, Hương Giang đã khiến Ngọc Trinh cùng hàng loạt chân dài dè chừng vì điều này - Ảnh 4
Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 khiến chị em 'tròn mắt' ngưỡng mộ vì vòng eo 56cm nhiều người ước ao - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý là vòng eo 56cm của Hương Giang hiện tại chính thức sánh ngang với số đo nhiều người ao ước của Ngọc Trinh.

Đăng quang chưa bao lâu, Hương Giang đã khiến Ngọc Trinh cùng hàng loạt chân dài dè chừng vì điều này - Ảnh 5
Trước Hương Giang, Ngọc Trinh cũng tự hào khoe vòng eo 56cm của mình - Ảnh: Internet
Đăng quang chưa bao lâu, Hương Giang đã khiến Ngọc Trinh cùng hàng loạt chân dài dè chừng vì điều này - Ảnh 6
Đọ vóc dáng xinh đẹp khó cưỡng của Ngọc Trinh và Hương Giang - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   Hương Giang Hoa hậu Hương Giang Ngọc Trinh vòng eo 56

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