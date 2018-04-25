Sau khi bị chê xuống sắc, Ngọc Trinh đăng ảnh nuột nà đáp trả

Ngọc Trinh khoe làn da trắng mịn, thần sắc tươi tắn cùng đường cong chữ S đẹp mê hoặc trong một khu vườn đầy hoa.

Sau khi bị chê xuống sắc, ăn mặc rườm rà tại thảm đỏ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2018, Ngọc Trinh lập tức tung bộ ảnh mới đẹp miễn chê như ngầm đáp trả cư dân mạng. Bộ ảnh này được chụp trong một không gian đầy hoa, nhằm quảng cáo cho cửa hàng thời trang của người đẹp Trà Vinh.

Có thể thấy, dù đã cận kề 30 nhưng "Nữ hoàng nội y" vẫn sở hữu nhan sắc quyến rũ khó ai bì kịp. Nhờ vóc dáng cân đối cùng vòng eo con kiến đã thành thương hiệu, mỹ nhân sinh năm 1990 tỏa sáng rạng ngời trong mọi trang phục.

Sau khi bị nhiều người chê xuống sắc, Ngọc Trinh đã nhanh chóng lấy lại phong độ - Ảnh: FBNV

Nụ cười ngọt ngào của Ngọc Trinh luôn khiến bao đấng mày râu điêu đứng - Ảnh: FBNV

Thần thái sang chảnh của Ngọc Trinh bao năm qua không thay đổi - Ảnh: FBNV

'Nữ hoàng nội y' khoe đường cong chữ S đẹp mê hoặc trong bộ đầm bó sát - Ảnh: FBNV

Đường cong chữ S tuyệt vời của Ngọc Trinh là niềm mơ ước của nhiều người - Ảnh: FBNV

Dù 'ông trùm' Vũ Khắc Tiệp đào tạo thêm nhiều chân dài nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai vượt được Ngọc Trinh - Ảnh: FBNV

Ngọc Trinh quyến rũ trong bộ đầm có kiểu dáng nhẹ nhàng, tinh tế - Ảnh: FBNV

Sau mỗi lần bị chê xuống sắc, Ngọc Trinh đều tung ảnh mới để đáp trả - Ảnh: FBNV

Chị gái Ngọc Trinh tình tứ bên người yêu kém tuổi Suri Bích Trần - chị gái ruột Ngọc Trinh đang có cuộc sống đầy hạnh phúc, yên ấm bên ca sĩ Tiêu Quang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-bi-che-xuong-sac-ngoc-trinh-dang-anh-nuot-na-dap-tra-280260.html