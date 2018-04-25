Sau khi bị chê xuống sắc, Ngọc Trinh đăng ảnh nuột nà đáp trả

Ngọc Trinh khoe làn da trắng mịn, thần sắc tươi tắn cùng đường cong chữ S đẹp mê hoặc trong một khu vườn đầy hoa.
- Ngọc Trinh xuất hiện với gu thời trang rườm rà, nhan sắc xuống cấp thấy rõ
- Ngọc Trinh lần đầu diện áo dài kiểu cổ, hóa thành giai nhân xưa
Sau khi bị chê xuống sắc, ăn mặc rườm rà tại thảm đỏ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2018, Ngọc Trinh lập tức tung bộ ảnh mới đẹp miễn chê như ngầm đáp trả cư dân mạng. Bộ ảnh này được chụp trong một không gian đầy hoa, nhằm quảng cáo cho cửa hàng thời trang của người đẹp Trà Vinh.
Có thể thấy, dù đã cận kề 30 nhưng "Nữ hoàng nội y" vẫn sở hữu nhan sắc quyến rũ khó ai bì kịp. Nhờ vóc dáng cân đối cùng vòng eo con kiến đã thành thương hiệu, mỹ nhân sinh năm 1990 tỏa sáng rạng ngời trong mọi trang phục.