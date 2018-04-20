Ngọc Trinh xuất hiện với gu thời trang rườm rà, nhan sắc xuống cấp thấy rõ

Hậu trường 20/04/2018 11:04

Diện bộ đầm sexy nhưng sến sẩm, Trong Trinh bị lép vế hoàn toàn trước các mỹ nhân đình đám tại sự kiện tối qua.

Tối 19/4, sự kiện khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 (Vietnam International Fashion Week) đã diễn ra tại TPHCM với sự tham gia của nhiều ngôi sao đình đám. Xuất hiện trên thảm đỏ, Ngọc Trinh gây chú ý khi diện bộ đầm xanh khoét sâu, để lộ những khoảng hở trên vòng 1 "nóng bỏng". Tuy nhiên, nhan sắc của mỹ nhân Trà Vinh bị nhiều người chê là xuống cấp do tăng cân quá nhiều.

Ngoài ra, bộ váy hơi sến sẩm cùng phong cách trang điểm theo kiểu quý tộc đã khiến "Nữ hoàng nội y" như bị cộng thêm vài tuổi. Có vẻ, Ngọc Trinh đã tốn khá nhiều thời gian cho lần xuất hiện này nhưng vẫn chưa thể lấy lại phong độ như trước đây.

Ngọc Trinh xuất hiện với gu thời trang rườm rà, nhan sắc xuống cấp thấy rõ - Ảnh 1
Bộ váy sến sẩm cùng phụ kiện rườm rà khiến Ngọc Trinh mất điểm trầm trọng
Ngọc Trinh xuất hiện với gu thời trang rườm rà, nhan sắc xuống cấp thấy rõ - Ảnh 2
Ngọc Trinh xuất hiện cùng Vũ Khắc Tiệp và doanh nhân Phượng Chanel
Ngọc Trinh xuất hiện với gu thời trang rườm rà, nhan sắc xuống cấp thấy rõ - Ảnh 3
Ngọc Trinh bị chê sến, kém sang khi trang điểm theo phong cách quý tộc
Ngọc Trinh xuất hiện với gu thời trang rườm rà, nhan sắc xuống cấp thấy rõ - Ảnh 4
Ngọc Trinh xuất hiện với gu thời trang rườm rà, nhan sắc xuống cấp thấy rõ - Ảnh 5
Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp thân thiết trở lại sau một thời gian giận dỗi 
Ngọc Trinh xuất hiện với gu thời trang rườm rà, nhan sắc xuống cấp thấy rõ - Ảnh 6
Ngọc Trinh xuất hiện với gu thời trang rườm rà, nhan sắc xuống cấp thấy rõ - Ảnh 7
Ngọc Trinh xuất hiện với gu thời trang rườm rà, nhan sắc xuống cấp thấy rõ - Ảnh 8
Nếu bỏ cái nón lưới dư thừa trên đầu, diện mạo của Ngọc Trinh chắc sẽ ổn hơn
Ngọc Trinh xuất hiện với gu thời trang rườm rà, nhan sắc xuống cấp thấy rõ - Ảnh 9
Đứng bên cạnh Quỳnh Hương, Ngọc Trinh trông già dặn và mũm mĩm hơn rất nhiều

Ảnh: Tường Vy

Ngọc Trinh lần đầu diện áo dài kiểu cổ, hóa thành giai nhân xưa

Ngọc Trinh lần đầu diện áo dài kiểu cổ, hóa thành giai nhân xưa

'Nữ hoàng nội y' đẹp nền nã với những thiết kế kín đáo, mang hơi hướng cổ điển do người bạn thân thực hiện.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh Ngọc Trinh xuống sắc Nữ hoàng nội y

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