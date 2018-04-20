Ngọc Trinh xuất hiện với gu thời trang rườm rà, nhan sắc xuống cấp thấy rõ

Diện bộ đầm sexy nhưng sến sẩm, Trong Trinh bị lép vế hoàn toàn trước các mỹ nhân đình đám tại sự kiện tối qua.

Tối 19/4, sự kiện khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 (Vietnam International Fashion Week) đã diễn ra tại TPHCM với sự tham gia của nhiều ngôi sao đình đám. Xuất hiện trên thảm đỏ, Ngọc Trinh gây chú ý khi diện bộ đầm xanh khoét sâu, để lộ những khoảng hở trên vòng 1 "nóng bỏng". Tuy nhiên, nhan sắc của mỹ nhân Trà Vinh bị nhiều người chê là xuống cấp do tăng cân quá nhiều.

Ngoài ra, bộ váy hơi sến sẩm cùng phong cách trang điểm theo kiểu quý tộc đã khiến "Nữ hoàng nội y" như bị cộng thêm vài tuổi. Có vẻ, Ngọc Trinh đã tốn khá nhiều thời gian cho lần xuất hiện này nhưng vẫn chưa thể lấy lại phong độ như trước đây.

Bộ váy sến sẩm cùng phụ kiện rườm rà khiến Ngọc Trinh mất điểm trầm trọng

Ngọc Trinh xuất hiện cùng Vũ Khắc Tiệp và doanh nhân Phượng Chanel

Ngọc Trinh bị chê sến, kém sang khi trang điểm theo phong cách quý tộc

Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp thân thiết trở lại sau một thời gian giận dỗi

Nếu bỏ cái nón lưới dư thừa trên đầu, diện mạo của Ngọc Trinh chắc sẽ ổn hơn

Đứng bên cạnh Quỳnh Hương, Ngọc Trinh trông già dặn và mũm mĩm hơn rất nhiều

Ảnh: Tường Vy

Ngọc Trinh lần đầu diện áo dài kiểu cổ, hóa thành giai nhân xưa 'Nữ hoàng nội y' đẹp nền nã với những thiết kế kín đáo, mang hơi hướng cổ điển do người bạn thân thực hiện.

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