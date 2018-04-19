Bị chê xấu và già, đây là cách đáp trả của Ngọc Trinh

Hậu trường 19/04/2018 14:48

Ngọc Trinh khoe loạt ảnh xinh tươi như để đáp trả những anti-fan chê cô xuống sắc.

Được xem là mỹ nhân sở hữu đường cong "nóng bỏng" bậc nhất trong showbiz Việt, Ngọc Trinh thường xuyên phải thực hiện chế độ ăn kiêng, tập luyện thể thao để giữ gìn vóc dáng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây người đẹp có vẻ tăng cân khá nhiều. Xuất hiện tại một sự kiện ra mắt phim mới đây, “Nữ hoàng nội y” bị nhiều người chê xuống sắc, già nua khi đứng cạnh các chân dài mới nổi. Mái tóc dài buộc hờ của cô cũng bị cho là không phù hợp với tổng thể gương mặt.

Bị chê xấu và già, đây là cách đáp trả của Ngọc Trinh - Ảnh 1
Ngọc Trinh bị chê xuống sắc trong một sự kiện mới đây - Ảnh: Internet 

Trước những lời phê bình của cư dân mạng, mỹ nhân Trà Vinh đáp trả bằng cách tung bộ hình mới xinh tươi lên trang cá nhân. 

Trong không gian một quán cà phê cổ điển, “Nữ hoàng nội y” diện mẫu áo không quần, để kiểu tóc ngắn trẻ trung và nhí nhảnh chụp hình như thời “Em chưa 18”. Có thể nói, cách ăn mặc này rất phù hợp với Ngọc Trinh. Chúng giúp cô ăn gian tuổi và xứng danh mà mỹ nhân giữ phong độ giỏi nhất showbiz.

Bị chê xấu và già, đây là cách đáp trả của Ngọc Trinh - Ảnh 2
Ngọc Trinh tháo tóc nối, quay lại với mốt tóc ngắn cá tính - Ảnh: FBNV
Bị chê xấu và già, đây là cách đáp trả của Ngọc Trinh - Ảnh 3
Ngọc Trinh ăn diện trẻ trung để đáp trả anti-fan - Ảnh: FBNV
Bị chê xấu và già, đây là cách đáp trả của Ngọc Trinh - Ảnh 4
Bị chê xấu và già, đây là cách đáp trả của Ngọc Trinh - Ảnh 5
Vẻ đẹp ngọt ngào của Ngọc Trinh khiến nhiều người ‘rụng tim’ - Ảnh: FBNV
Vũ Hoàng Việt, Ngọc Trinh cùng yêu "tình già" tỷ phú: Người bị "đá", kẻ cầu hôn bất thành

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Từ khóa:   Ngọc Trinh nữ hoàng nội y Ngọc Trinh để tóc ngắn

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