Lần đầu tiên Ngọc Trinh bị dìm hàng khi đứng cạnh đàn em mới nổi

Diện bộ váy kín đáo và để kiểu tóc buộc hờ, Ngọc Trinh bị chê già dặn khi đứng cạnh đàn em Quỳnh Hương.

Nhiều năm gia nhập giới giải trí nhưng hiếm ai thấy Ngọc Trinh ăn mặc xuề xòa, cô được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu gu thời trang đỉnh nhất trong showbiz. Dù xuất hiện ở đâu, "Nữ hoàng nội y" cũng luôn trở thành tâm điểm chú ý nhờ vẻ đẹp nuột nà, trẻ trung như gái 18.

Tuy nhiên, mới đây người đẹp Trà Vinh bị chê già hơn tuổi khi đến tham gia một sự kiện ra mắt phim của đàn em Quỳnh Hương. Diện bộ váy hai dây màu đen khá đơn giản, Ngọc Trinh không thể tôn lên đường cong kiều diễm như thường ngày. Mái tóc của cô cũng bị chê là quá rườm rà, không phù hợp với gương mặt và vô tình cộng thêm tuổi cho chủ nhân.

Ngọc Trinh bị chê già khi để kiểu tóc hơi đứng đắn - Ảnh: 2Sao

Nhiều người đoán, chỉ ít năm nữa thôi Ngọc Trinh sẽ phải nhường chỗ cho đàn em - Ảnh: 2Sao

Quỳnh Hương là mỹ nhân được Vũ Khắc Tiệp cưng ngang ngửa Ngọc Trinh - Ảnh: 2Sao

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