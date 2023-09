Ngọc Trinh đáp trả cực chất khi bị chê thiếu kiến thức về rau, 'đã không biết còn đòi làm gái đảm'

Ngọc Trinh khiến nhiều người bất ngờ khi khoe tài nấu ăn đảm - Ảnh: Cắt từ clip

"Những lợi ích tuyệt vời của việc ăn rau mầm đó là tốt cho hệ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa ung thư và tăng cường tuần hoàn và kiểm soát lượng đường trong máu do chứa rất nhiều protein và khoáng chất. Ngoài ra, rau mầm cũng kích thích mọc tóc và cực kỳ có lợi cho da như làm chậm quá trình lão hóa do chứa nhiều vitamin C và vitamin E", Ngọc Trinh tỏ ra hiểu biết về các loại rau.

Dưới những clip của "Nữ hoàng nội y", bên cạnh nhiều ý kiến khen Ngọc Trinh đảm đang thì cũng không ít cư dân mạng để lại bình luận mỉa mai cô "làm màu". Trong đó, một tài khoản cho rằng Ngọc Trinh thiếu kiến thức bởi rau mầm không hề chứa protein. "Rau mầm mà chứa Protein, không đâu gái ơi. Chỉ Vitamin thôi...", người này viết.