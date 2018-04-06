Ngọc Trinh đáp trả cực chất khi bị chê thiếu kiến thức về rau, 'đã không biết còn đòi làm gái đảm'

Hậu trường 06/04/2018 16:13

Bị một cư dân mạng mỉa mai chuyện nói rau mầm nhiều Protein, Ngọc Trinh khiến nhiều người thích thú khi có màn đáp trả cực chất.

Mới đây, Ngọc Trinh khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ clip hướng dẫn làm nước sốt trộn salad rau mầm tại nhà. Người đẹp khá tự tin khi thực hiện từng khâu trộn gia vị và cho ra chén nước chấm vô cùng hấp dẫn. 

Trong quá trình làm, "Nữ hoàng nội y" không quên tiết lộ rằng mình rất thích ăn rau mầm vì nó có nhiều thành phần tốt cho sức khỏe.

Ngọc Trinh đáp trả cực chất khi bị chê thiếu kiến thức về rau, 'đã không biết còn đòi làm gái đảm' - Ảnh 1
Ngọc Trinh khiến nhiều người bất ngờ khi khoe tài nấu ăn đảm - Ảnh: Cắt từ clip

"Những lợi ích tuyệt vời của việc ăn rau mầm đó là tốt cho hệ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa ung thư và tăng cường tuần hoàn và kiểm soát lượng đường trong máu do chứa rất nhiều protein và khoáng chất. Ngoài ra, rau mầm cũng kích thích mọc tóc và cực kỳ có lợi cho da như làm chậm quá trình lão hóa do chứa nhiều vitamin C và vitamin E", Ngọc Trinh tỏ ra hiểu biết về các loại rau.

Dưới những clip của "Nữ hoàng nội y", bên cạnh nhiều ý kiến khen Ngọc Trinh đảm đang thì cũng không ít cư dân mạng để lại bình luận mỉa mai cô "làm màu". Trong đó, một tài khoản cho rằng Ngọc Trinh thiếu kiến thức bởi rau mầm không hề chứa protein. "Rau mầm mà chứa Protein, không đâu gái ơi. Chỉ Vitamin thôi...", người này viết.

Ngọc Trinh đáp trả cực chất khi bị chê thiếu kiến thức về rau, 'đã không biết còn đòi làm gái đảm' - Ảnh 2
Ngọc Trinh cắt hình của một bài báo để nói về công dụng của rau mầm - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mỹ nhân Trà Vinh nhất quyết không chịu thua. Cô đăng tải bức hình chụp bài báo viết về rau mầm để phản pháo. Kèm theo hình ảnh, Ngọc Trinh để lại một dòng bình luận "đanh đá" khiến ai đọc cũng phải bật cười: "Con là ai? Má không biết con. Con đi ra đi...".

Ngọc Trinh đáp trả cực chất khi bị chê thiếu kiến thức về rau, 'đã không biết còn đòi làm gái đảm' - Ảnh 3
Thường xuyên phát ngôn gây sốc nên Ngọc Trinh là một những mỹ nhân có nhiều anti-fan nhất showbiz. Tuy nhiên, thời gian gần đây cô nàng không còn đứng yên chịu trận mà sẵn sàng 'xù lông' đáp trả trước những lời mỉa mai quá đà từ cư dân mạng - Ảnh: Internet
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