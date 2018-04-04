Muốn có thân hình nóng bỏng và sức khỏe tốt như Ngọc Trinh, bạn đừng bỏ qua 8 lợi ích này của rau mầm

Không chỉ hướng dẫn tỉ mỉ cách làm món salad, Ngọc Trinh còn hào hứng chia sẻ 8 lợi ích tuyệt vời của rau mầm khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên.

Gần đây, trên trang Facebook cá nhân, "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã chia sẻ hình ảnh và những đoạn clip nhỏ về cách làm nước sốt cho món salad rau mầm .

Theo một số nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Osaka (Nhật Bản), rau mầm có giá trị dinh dưỡng cao gấp 5 lần so với các loại rau khác. Trong rau mầm có chứa nhiều loại vitamin, axit amin và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Cụ thể, 50g rau mầm chứa tương đương hàm lượng dinh dưỡng trong 200g các loại rau khác.

Để giải thích vì sao Ngọc Trinh lại yêu thích rau mầm, hãy cùng tìm hiểu các lợi ích của loại rau quý này nhé!

Ngoài ra, trong tất cả các loại rau mầm đều chứa glucosinolates (GSL) và khi nhai trong miệng, chất này sẽ biến thành chất isothiocyanates (ITC) giúp cơ thể chống lại sự phát triển tế bào ung thư.

Kích thích mọc tóc

Cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực khiến nhiều người luôn ở trong trạng thái căng thẳng, thậm chí bị stress dẫn đến rụng tóc. Đây là một vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày của cả nam lẫn nữ.

Ăn rau mầm thường xuyên sẽ hạn chế rụng tóc hiệu quả và an toàn với sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia dinh dưỡng giải thích, trong rau mầm chứa nhiều vitamin C, có thể phá hủy các gốc tự do từ đó hạn chế rụng và thúc đẩy quá trình mọc tóc.

Tăng cường tuần hoàn máu

Quá trình tuần hoàn máu rất quan trọng trong cơ thể vì nó giúp cung cấp đủ lượng máu cần thiết đến não, tim và các cơ quan khác.

Chính vì thế, để đảm bảo cơ thể khỏe mạnh và hoạt động ổn định, bạn cần thường xuyên bổ sung rau mầm vào chế độ ăn hàng ngày.

Làm chậm quá trình lão hóa

Xã hội ngày các phát triển kéo theo nhiều hệ lụy trong đó có việc môi trường bị ô nhiễm. Những hóa chất độc hại trong môi trường sống hàng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến làn da khiến vấn đề lão hóa diễn ra sớm hơn.

Rau mầm có thể giúp chống lão hóa hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Đây chính là nỗi ám ảnh của hầu hết mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ. Tuy nhiên, bạn có thể loại trừ nỗi lo này bằng việc thưởng thức rau mầm thường xuyên.

Trong rau mầm chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, giúp da thúc đẩy sản xuất collagen, tăng độ đàn hồi và tiêu diệt các tế bào gốc tự do làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài ra, chất chống ô xy hóa trong rau mầm sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi những phóng xạ và hóa chất độc hại từ môi trường.

Kiểm soát đường trong máu

Một nghiên cứu của Đại học California, Los Angeles (Mỹ) đã phát hiện sulphoraphane trong rau mầm có khả năng làm giảm insulin và giúp kiểm soát lượng đường trong máu khá tốt.

Chứa nguồn protein dồi dào

Rau mầm chứa nhiều chất béo có lợi cho sức khỏe và sở hữu hàm lượng protein thực vật, rất hữu ích đối với sức khỏe con người. Thậm chí, nhiều chuyên gia cho biết ăn rau mầm thường xuyên hoàn toàn có thể thay thế cho protein từ động vật.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong rau mầm có khả năng hỗ trợ và bảo vệ hệ tiêu hóa của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Hệ tiêu hóa hoạt động tốt sẽ giúp cơ thể hấp thụ được hết các chất dinh dưỡng trong thức ăn, giúp bạn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Để hỗ trợ cũng như bảo vệ hệ tiêu hóa, bạn cần cung cấp đầy đủ chất xơ cho cơ thể. Nguồn cung cấp tốt nhất được chuyên gia khuyên dùng chính là rau mầm.

Chứa nhiều khoáng chất

Rau mầm chứa nhiều khoáng chất như sắt, kẽm, canxi… cần thiết cho cơ thể. Trong đó, sắt rất quan trọng vì nó làm tăng khả năng vận chuyển oxy đến các cơ quan, giúp cơ thể hoạt động. Kẽm có tác dụng làm tăng ham muốn ở cả hai phái, canxi giúp xương chắc khỏe, dẻo dai, ngừa bệnh loãng xương.

Trên đây là 8 lợi ích tuyệt vời của rau mầm mà Ngọc Trinh đã chia sẻ trên trang cá nhân. Biết được những lợi ích này, từ nay bạn hãy chăm dùng thực phẩm này để có thân hình nóng bỏng và sức khỏe tốt như Ngọc Trinh nhé!