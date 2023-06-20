Jun Phạm lần đầu hé lộ tâm nguyện đau đáu suốt 15 năm của thân phụ, hạnh phúc khi thực hiện được ước nguyện cuối đời cho bố

Hậu trường 20/06/2023 15:58

Chưa nguôi nỗi đau mất người thân, mới đây Jun Phạm đã hé lộ tâm nguyện cuối đời của bố khiến nhiều khán giả xót xa, xúc động.

Sáng ngày 13/6, cả showbiz Việt nhận tin dữ - bố ruột nam ca sĩ Jun Phạm qua đời. Trên Facebook cá nhân, nam ca sĩ đau buồn cho biết mong muốn giữ kín tang sự vì không muốn mọi người bận lòng nhưng biết rằng rất nhiều anh chị em bạn bè biết và thương Bố Thu nên có thể đến đưa tiễn vào ngày tang cuối cùng này. Bên dưới cộng đồng mạng cùng nhiều đồng nghiệp để lại lời chia buồn đầy xúc động cho nam ca sĩ. 

Jun Phạm lần đầu hé lộ tâm nguyện đau đáu suốt 15 năm của thân phụ, hạnh phúc khi thực hiện được ước nguyện cuối đời cho bố - Ảnh 1
Nam ca sĩ đau buồn cho biết mong muốn giữ kín tang sự vì không muốn mọi người bận lòng 

Đến mới đây, sau nhiều ngày chịu tang, Jun Phạm đã trở lại công việc. Có mặt trong một sự kiện, nam ca sĩ chưa nguôi nỗi đau. Nỗi xót xa, thương nhớ vẫn in hằn trong ánh mắt của nam ca sĩ. Cũng tại sự kiện, cựu thành viên nhóm 365 đã có những trải lòng vì đã thực hiện được di nguyện của bố suốt 15 năm qua.

Jun Phạm lần đầu hé lộ tâm nguyện đau đáu suốt 15 năm của thân phụ, hạnh phúc khi thực hiện được ước nguyện cuối đời cho bố - Ảnh 2
Nam ca sĩ xuất hiện trong một sự kiện mới đây

Nam ca sĩ xúc động: "Suốt 15 năm qua, năm nào bố cũng buồn cả, bố nói là bố cảm thấy rất thương và nhớ mẹ. Không hiểu sao nhưng Jun Phạm cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng bố cũng đã được ở bên mẹ. 

Chứng kiến hình ảnh ngôi mộ của bố kế bên mẹ, hình ảnh hai người cạnh nhau, Jun Phạm cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng hai người cũng đã được ở cùng nhau, di nguyện của bố là được ở bên mẹ...

Jun Phạm lần đầu hé lộ tâm nguyện đau đáu suốt 15 năm của thân phụ, hạnh phúc khi thực hiện được ước nguyện cuối đời cho bố - Ảnh 3
Bố là người đồng hành, chỗ dựa cho Jun Phạm từ khi mẹ qua đời

Mình cảm thấy chí ít mình đã thực hiện được di nguyện của bố vì đó là điều mà ông luôn mong ước. Trên hành trình đi cùng nhau của hai bố con, ông tâm sự với mình như thế và mình cũng không ngờ đó lại là những tâm sự cuối cùng của bố...".

Jun Phạm lần đầu hé lộ tâm nguyện đau đáu suốt 15 năm của thân phụ, hạnh phúc khi thực hiện được ước nguyện cuối đời cho bố - Ảnh 4
Sự ra đi của thân phụ là nỗi đau lớn đối với Jun Phạm

Được biết, năm Jun Phạm 18 tuổi, mẹ không may qua đời. tại thời điểm đó, bố nam ca sĩ một mình "gà trống nuôi con". Trong những năm trở lại đây, nam ca sĩ dành nhiều thời gian hơn cho thân phụ. Gần đây nhất, Jun Phạm cho ra mắt series ''Đi thôi bố ơi!'' có sự tham gia của Bố Thu khiến nhiều khán giả xúc động bởi những thước phim chân thực, lột tả tình cảm bố con bình dị nhưng sâu sắc. 

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