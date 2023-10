"Trường Vũ xưa nay không dùng tên tuổi mình làm từ thiện bằng cách kêu gọi cộng đồng góp tiền. Trường Vũ nếu muốn giúp ai thì sẽ tự mình giúp chứ sẽ không bao giờ kêu gọi. Xin quý vị đừng góp tiền do mến mộ TV và cũng do lòng từ bi 'lá lành đùm lá rách' cho những tên lừa gạt đó. Trường Vũ mến chúc quý vị một ngày mới vui vẻ hoặc một buổi tối an lành!" - trích bài viết của Trường Vũ.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết của nam ca sĩ đã nhận về rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả, nhất là các fan hâm mộ của anh. Bên dưới phần bình luận, nhiều người đã để lại lời khen cho hành động dứt khoát của nam ca sĩ đồng thời cũng gửi lời chúc sức khỏe đến anh và gia đình.

Trước đó, nam ca sĩ từng bị bà Phương Hằng réo gọi, yêu cầu lên tiếng về tấm ảnh chụp cùng ông Võ Hoàng Yên. Tuy nhiên, thay vì vướng vào ồn ào không đáng có, nam ca sĩ đã giữ thái độ im lặng trước sự việc, giống như nghệ sĩ Hoài Linh.

Một dòng trạng thái 'réo' tên nam ca sĩ từ bà Phương Hằng khiến cư dân mạng xôn xao một thời - Ảnh: Chụp màn hình

Trường Vũ là một nam ca sĩ nổi tiếng ở thị trường hải ngoại, thường góp mặt trong các show diễn lớn cho cộng đồng người Việt như Paris by Night. Với giọng hát bolero trầm ấm, giàu cảm xúc, Trường Vũ được người hâm mộ ưu ái gọi tên "Ông hoàng nhạc nghèo". Anh cũng là cái tên được đánh giá là thế hệ tiếp nối của Tuấn Vũ, Chế Linh...