Im ắng dù bà Phương Hằng kịch liệt réo tên, 'ông hoàng nhạc nghèo' bất ngờ tức giận khi bị kẻ xấu bí ẩn mạo danh lừa đảo từ thiện

Hậu trường 30/07/2021 08:22

Mới đây. trên trang cá nhân, "ông hoàng nhạc nghèo" Trường Vũ đã có bài "bóc phốt" một tài khoản ẩn danh đang giả mạo mình để lừa đảo. Bài viết nhận về nhiều lời động viên từ cộng đồng mạng.

Suốt thời gian qua, vấn đề nghệ sĩ làm từ thiện đã trở nên vô cùng nhạy cảm đối với dư luận. Hầu như bất cứ động thái lạ nào của những người nổi tiếng liên quan đến chuyện này đều sẽ bị soi mói, suy xét sâu sắc. Mới đây, một nam ca sĩ nổi tiếng hải ngoại cũng đã đăng bài viết liên quan đến chuyện từ thiện nhưng ở một khía cạnh hoàn toàn khác. Người ấy không ai xa lạ đó chính là ca sĩ Trường Vũ.

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Ca sĩ Trường Vũ - Ảnh: Internet

Theo nam ca sĩ, thời gian gần đây có kẻ gian đã lấy danh tính của anh để đi kêu gọi khuyên góp, lừa đảo. Vì vậy, nhân thông báo này, Trường Vũ khẳng định anh chỉ có khoản Facebook cá nhân hiện tại cùng với trang "SINGER TRƯỜNG VŨ PAGE" chứ không còn cái nào khác.

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Bài viết của nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, anh cũng tiết lộ xưa nay không dùng tên tuổi của mình để vận động từ thiện. Nếu muốn giúp ai, anh sẽ làm bằng tiền túi của mình nên nam ca sĩ khuyên mọi người đừng chuyển tiền cho anh để bị kẻ xấu lừa gạt.

"Trường Vũ xưa nay không dùng tên tuổi mình làm từ thiện bằng cách kêu gọi cộng đồng góp tiền. Trường Vũ nếu muốn giúp ai thì sẽ tự mình giúp chứ sẽ không bao giờ kêu gọi. Xin quý vị đừng góp tiền do mến mộ TV và cũng do lòng từ bi 'lá lành đùm lá rách' cho những tên lừa gạt đó. Trường Vũ mến chúc quý vị một ngày mới vui vẻ hoặc một buổi tối an lành!" - trích bài viết của Trường Vũ.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết của nam ca sĩ đã nhận về rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả, nhất là các fan hâm mộ của anh. Bên dưới phần bình luận, nhiều người đã để lại lời khen cho hành động dứt khoát của nam ca sĩ đồng thời cũng gửi lời chúc sức khỏe đến anh và gia đình.

Trước đó, nam ca sĩ từng bị bà Phương Hằng réo gọi, yêu cầu lên tiếng về tấm ảnh chụp cùng ông Võ Hoàng Yên. Tuy nhiên, thay vì vướng vào ồn ào không đáng có, nam ca sĩ đã giữ thái độ im lặng trước sự việc, giống như nghệ sĩ Hoài Linh.

Im ắng dù bà Phương Hằng kịch liệt réo tên, 'ông hoàng nhạc nghèo' bất ngờ tức giận khi bị kẻ xấu bí ẩn mạo danh lừa đảo từ thiện - Ảnh 5
Một dòng trạng thái 'réo' tên nam ca sĩ từ bà Phương Hằng khiến cư dân mạng xôn xao một thời - Ảnh: Chụp màn hình

Trường Vũ là một nam ca sĩ nổi tiếng ở thị trường hải ngoại, thường góp mặt trong các show diễn lớn cho cộng đồng người Việt như Paris by Night. Với giọng hát bolero trầm ấm, giàu cảm xúc, Trường Vũ được người hâm mộ ưu ái gọi tên "Ông hoàng nhạc nghèo". Anh cũng là cái tên được đánh giá là thế hệ tiếp nối của Tuấn Vũ, Chế Linh...

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Từ khóa:   ca sĩ Trường Vũ nhạc nghèo từ thiện

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