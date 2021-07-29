Nghệ sĩ Hồng Vân chính thức phản hồi việc 'bay màu' chức danh NSND trên MXH: 'Tôi hết hồn nhưng đành chịu'

Hậu trường 29/07/2021 17:51

Mới đây, trên trang fanpage của nghệ sĩ Hồng Vân bất ngờ "bay màu" chức danh "NSND". Chính chủ đã lên tiếng thông báo về sự việc.

Mới đây, cộng đồng mạng được dịp dậy sóng trước thông tin fanpage "NSND Hồng Vân" đã đổi tên thành "Nghệ sĩ Hồng Vân". Việc loại bỏ chữ "NSND" ra khỏi tên fanpage làm nhiều người tò mò, đồn đoán vì trước đó bản thân Hồng Vân và các phương tiện truyền thông cũng không có bất kỳ thông báo nào.

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Sự thay đổi khiến nhiều người xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, cách đây vài giờ, trong đoạn video được fanpage đăng tải với mục đích kêu gọi mọi người thực hiện quy tắc 5K của các nghệ sĩ, người ta vẫn thấy Hồng Vân xuất hiện cùng phần chú thích "NSND Hồng Vân" như trước kia chứ không hề thay đổi.

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Nghệ sĩ Hồng Vân trong clip vẫn còn chức danh 'NSDN' - Ảnh: Chụp màn hình

Điều này khiến nhiều người càng hoang mang. Được biết, trong suốt thời gian giới showbiz Việt gặp sóng gió, Hồng Vân cũng vướng phải không ít thị phi khi như "vạ miệng", quảng cáo sản phẩm chưa tìm hiểu kỹ chất lượng. Dù đã lên tiếng tiếng xin lỗi nhưng hình ảnh của cô cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, liên quan đến sự việc "bốc hơi" của danh hiệu "NSDN", Hồng Vân đã chính thức lên tiếng làm rõ sự việc: "Tôi đang xin lên tick xanh mà chính sách mới của Facebook là không cho để chức danh lên tên fanpage. Tôi cũng hết hồn, nhưng giờ vậy thì mình phải chịu thôi". 

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Từ khóa:   nghệ sĩ Hồng Vân NSND Hồng Vân fanpage Hồng Vân

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