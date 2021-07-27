Học trò ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo đau đớn giữa mùa dịch: 'Con mất mẹ rồi, mẹ ơi'

Hậu trường 27/07/2021 17:26

Phan Ngọc Luân - học trò của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo tin mẹ ruột qua đời khiến nhiều người xót xa. Bên dưới bài viết, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã để lại lời chia buồn đến anh.

 Trên trang cá nhân mới đây, nam ca sĩ Phan Ngọc Luân đã thay ảnh đại diện đen và thông báo về sự ra đi của mẹ ruột. Anh đau đớn đăng tải bài viết với nội dung: "Con mất mẹ rồi, mẹ ơi".

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Bài viết của Phan Ngọc Luân - Ảnh: Chụp màn hình 

Theo truyền thông đưa tin trước đó, đối với học trò của HLV Đàm Vĩnh Hưng, mẹ là người rất quan trọng. Anh từng chia sẻ bản thân sinh ra tại một xóm nghèo ở đất mũi Cà Mau. Nam ca sĩ sinh năm 1988 đã theo mẹ kiếm sống từ nhỏ, anh hiếm khi nhận được sự quan tâm từ người cha.

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Nam ca sĩ và mẹ - Ảnh: Internet

Đến năm lớp 10, cha mẹ của nam ca sĩ ly hôn, anh cùng mẹ và em trai lên Sài Gòn lập nghiệp. Những tháng mới lên thành phố, 3 mẹ con nam ca sĩ thậm chí đã phải ngủ ở vỉa hè, mẹ Phan Ngọc Luân phải rửa bát thuê để nuôi hai con.

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Phan Ngọc Luân và HLV Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ Phan Ngọc Luân chính thức được nhiều người biết đến khi tham gia Giọng hát Việt 2012 và được HLV Đàm Vĩnh Hưng lựa chọn. Từ đây, anh bắt đầu đi hát, kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình.

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Nhiều người nổi tiếng để lại bình luận chua buồn -  Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài thông báo buồn, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Hồng Vân, Cao Thái Sơn, MC Phan Anh, diễn viên Huỳnh Đông đều để lại bình luận tiếc thương và mong nam ca sĩ có thể mạnh mẽ vượt qua mất mát. 

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