Thúy Nga tuyên bố về số tiền giúp đỡ Kim Ngân: 'Tôi sẽ rà soát lại danh sách để trả tiền cho từng người một'

Trong buổi livestream gần đây, nghệ sĩ hài Thúy Nga bất ngờ cho biết sẽ chuyển trả lại số tiền ủng hộ Kim Ngân cho những mạnh thường quân nào "đổi ý".

Thời gian gần đây, nghệ sĩ hài Thúy Nga đã luôn ở cạnh giúp đỡ cựu ca sĩ Kim Ngân trên đất Mỹ. Bên cạnh những hỗ trợ trong cuộc sống, Thúy Nga còn đưa Kim Ngân đi cắt tóc, hát karaoke và ăn uống vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên khi những đoạn clip đó khi được lên sóng lại nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng nữ danh hài đã lợi dụng, thậm chí đánh đập Kim Ngân khiến Thúy Nga vô cùng khó xử. Thúy Nga từng chia sẻ đã cảm thấy rất áp lực khi các "anh hùng cào phím" tấn công. Vào tháng 5 vừa qua, trên kênh Youtube của mình, nữ nghệ sĩ tiết lộ số tiền khán giả hỗ trợ giọng ca "Không" lên đến hơn 10.000 USD (hơn 230 triệu đồng). Cô cũng muốn gửi lời cảm ơn đến khán giả, các mạnh thường quân đã tin tưởng, yêu thương cô và Kim Ngân.

Thúy Nga giúp đỡ Kim Ngân trên đất Mỹ - Ảnh: Internet Tuy nhiên, trong livestream mới đây, Thúy Nga đã bất ngờ thông báo số tiền mạnh thường quân ủng hộ cho Kim Ngân sẽ được cô trả về đúng từng người trong trường hợp người này muốn nhận lại. Tính cách của cô xưa nay rất rõ ràng, không thích nhập nhằng, nhất là trong chuyện tiền bạc. Ngay cả việc nhận tiền của mạnh thường quân Thúy Nga cho biết mình cũng rất ngại vì "sợ nhận rồi không làm được gì". "Có một số người muốn nhận lại tiền, không quyên góp nữa. Tôi sẽ rà soát lại danh sách để trả tiền về đúng tài khoảng cho từng người một. Tính tôi làm việc rất rõ ràng, đâu ra đó, không thích nhập nhằng, nhất là trong chuyện tiền bạc. Đến việc nhận tiền của các mạnh thường quân tôi còn ngại vì sợ nhận rồi không làm được gì" - Thúy Nga chia sẻ trong livestream.

Cô cho biết sẽ trả lại tiền cho mạnh thường quân - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, Thúy Nga còn cho biết số tiền mạnh thường quân cho Kim Ngân sẽ được cô lập thành một quỹ và giao lại cho Kim Ngân giữa chứ không để cho mình hay trích ra dùng vào chuyện cá nhân. "Ngay cả tiền phòng thuê bao lâu nay tôi cũng tự lấy tiền túi ra trả cho chị Kim Ngân chứ không hề đụng vào tiền quyên góp. Thế mà họ vẫn cố tình vu cho tôi là nói xạo, nói không đúng sự thật. Có người còn bảo rằng con Thúy Nga khoe mất tới 10 nghìn đô tiền ăn một tháng cho Kim Ngân. Tôi không hề nói như thế, họ tự nghĩ ra rồi gán ghép câu nói đó vào tôi để áp đặt, bôi nhọ công sức tôi bỏ ra. Tôi rất tổn thương" - Thúy Nga bức xúc chia sẻ.

Mẹ Kim Ngân bất ngờ tố người cháu họ xa đả kích Thúy Nga: 'Nóng nảy làm loạn, nên hạ màn đi' Sau ồn ào đấu tố rùm beng trên MXH thì mới đây mẹ Kim Ngân lại một lần nữa lên tiếng bênh vực Thúy Nga và dành lời khuyên chân thành cho người cháu họ xa từng "nói ra nói vào" lúc trước.

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