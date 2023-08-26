Huỳnh Anh công bố sắp đón con đầu lòng, bạn gái bất ngờ chia sẻ đầy tâm trạng: 'Một giấc mơ đẹp, đến và đi trong phút chốc'

Hậu trường 26/08/2023 10:03

Tối ngày 25/8, Bạch Lan Phương bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Từ ngày công khai hẹn hò vào năm 2020, diễn viên Huỳnh Anh và MC Bạch Lan Phương nhận về không ít lời mỉa mai vì lệch tuổi và nữ MC còn là mẹ đơn thân. Tuy nhiên, vượt qua mọi rào cản, cặp đôi vẫn hạnh phúc bên nhau minh chứng cho tình yêu. Sau gần 4 năm vắng bóng để tập trung cho tổ ấm, Huỳnh Anh bất ngờ tái xuất trở lại màn ảnh và nhận được sự mong chờ từ khán giả.

Huỳnh Anh công bố sắp đón con đầu lòng, bạn gái bất ngờ chia sẻ đầy tâm trạng: 'Một giấc mơ đẹp, đến và đi trong phút chốc' - Ảnh 1
 Sau gần 4 năm vắng bóng để tập trung cho tổ ấm, Huỳnh Anh bất ngờ tái xuất trở lại màn ảnh và nhận được sự mong chờ từ khán giả

Đáng chú ý, tại buổi họp báo ra mắt phim mới, Huỳnh Anh cũng lên tiếng về thông tin sắp đón con đầu lòng cùng bạn gái. Theo đó, nam diễn viên cho biết khi đã là người đàn ông của gia đình con người anh có nhiều thay đổi, trở nên điềm đạm, chững chạc hơn trước đây. Đồng thời, Huỳnh Anh cũng tâm sự:

"Tôi và gia đình rất hạnh phúc khi đón nhận tin vui. Vợ tôi đang mang thai bé "Rồng", tôi đã sẵn sàng làm bố. Tin vui này cũng nằm trong kế hoạch của hai vợ chồng. Trước đó, chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới nhưng tạm hoãn vì bố tôi không may mắc bạo bệnh. Vừa qua, bố tôi vừa qua đời đó là nỗi mất mát lớn của gia đình chúng tôi. Vậy nên, việc cưới hỏi của hai vợ chồng tạm thời hoãn lại, có chăng phải qua giỗ đầu bố tôi".

Huỳnh Anh công bố sắp đón con đầu lòng, bạn gái bất ngờ chia sẻ đầy tâm trạng: 'Một giấc mơ đẹp, đến và đi trong phút chốc' - Ảnh 2
Huỳnh Anh xác nhận thông tin bạn gái đang mang thai con đầu lòng

Thế nhưng, sau lời xác nhận bạn gái đang mang thai, tối ngày 25/8, Bạch Lan Phương bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Cựu MC viết: "Một giấc mơ đẹp, đến và đi trong phút chốc. Nhiều đau khổ cuộc đời, em đã nếm trải rồi. Vậy nên, chỉ là thêm một lần nữa mà thôi". Ngay lập tức, bài viết của Bạch Lan Phương trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi. 

Huỳnh Anh công bố sắp đón con đầu lòng, bạn gái bất ngờ chia sẻ đầy tâm trạng: 'Một giấc mơ đẹp, đến và đi trong phút chốc' - Ảnh 3
 Tối ngày 25/8, Bạch Lan Phương bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng

Chia sẻ với truyền thông về dòng trạng thái tâm trạng này, bạn gái Huỳnh Anh bày tỏ mong muốn giữ kín chuyện gia đình. Hiện tại, nhất cử nhất động của cặp đôi đang nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Huỳnh Anh công bố sắp đón con đầu lòng, bạn gái bất ngờ chia sẻ đầy tâm trạng: 'Một giấc mơ đẹp, đến và đi trong phút chốc' - Ảnh 4
Huỳnh Anh công bố sắp đón con đầu lòng, bạn gái bất ngờ chia sẻ đầy tâm trạng: 'Một giấc mơ đẹp, đến và đi trong phút chốc' - Ảnh 5
Chia sẻ với truyền thông về dòng trạng thái tâm trạng này, bạn gái Huỳnh Anh bày tỏ mong muốn giữ kín chuyện gia đình

Tháng 2/2021 vừa qua, Huỳnh Anh đã cầu hôn bạn gái. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc khi đi sự kiện hoặc du lịch cùng nhau. Nói về khoảng cách tuổi tác, Huỳnh Anh từng chia sẻ: "Ai từng tiếp xúc cũng bảo Phương hợp với Huỳnh Anh và cô ấy sẽ là một người vợ tốt". Cặp đôi gắn bó nhiều năm và luôn khoe những khoảnh khắc ngọt ngào khiến ai cũng phải xuýt xoa.

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Sau gần 4 năm vắng bóng để tập trung cho tổ ấm, sắp tới Huỳnh Anh sẽ tái xuất trở lại màn ảnh và nhận được sự mong chờ từ khán giả.

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