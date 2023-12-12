Huyền Baby gặp chấn thương sau màn công diễn tại 'Chị đẹp': Lệch khung xương chậu khiến xương đùi chạm vào ống chân

Hậu trường 12/12/2023 09:27

Huyền Baby nói: "Sau đêm diễn, tôi phải đi gặp bác sĩ để biết tình trạng bệnh".

Sau khi lấy chồng, hot girl "đời đầu" Huyền Baby rút khỏi làng giải trí Việt để tập trung cho gia đình nhỏ và công việc kinh doanh. Tuy nhiên, sau 10 năm “ở ẩn”, người đẹp gây bất ngờ khi nhận lời tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Trong những phần biểu diễn đầu tiên tại chương trình, Huyền Baby đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cô còn được phú giọng ca và khả năng nhảy múa.

Huyền Baby gặp chấn thương sau màn công diễn tại 'Chị đẹp': Lệch khung xương chậu khiến xương đùi chạm vào ống chân - Ảnh 1
Trong những phần biểu diễn đầu tiên tại chương trình, Huyền Baby đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ

Mới đây, sau màn công diễn 2, tối ngày 11/12, trên trang cá nhân, Huyền Baby gây lo lắng khi cho biết gặp chấn thương sau khi tập vũ đạoNgười đẹp kể ở buổi tổng duyệt bị đau chân nhưng vẫn cố gắng trình diễn trọn vẹn vòng công diễn 2. 

Huyền Baby nói: "Sau đêm diễn, tôi phải đi gặp bác sĩ để biết tình trạng bệnh. Tôi bị đau chân do lệch khung xương chậu khiến xương đùi chạm vào ống chân". Người đẹp được bác sĩ chỉ định điều trị nắn chỉnh cột sống, khung xương.

Huyền Baby gặp chấn thương sau màn công diễn tại 'Chị đẹp': Lệch khung xương chậu khiến xương đùi chạm vào ống chân - Ảnh 2
Huyền Baby gặp chấn thương sau màn công diễn tại 'Chị đẹp': Lệch khung xương chậu khiến xương đùi chạm vào ống chân - Ảnh 3
 Tối ngày 11/12, trên trang cá nhân, Huyền Baby gây lo lắng khi cho biết gặp chấn thương sau khi tập vũ đạo

Trước khi tham gia chương trình này, người đẹp sinh năm 1989 cho biết chuẩn bị khá nhiều, về cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. May mắn, cô luôn được ông xã bên cạnh ủng hộ, động viênĐầu tháng 10/2023 vừa qua, Huyền Baby khoe được chồng tặng quà sau nhiều ngày tập luyện, chuẩn bị cho chương trình.

Doanh nhân Quang Huycòn khiến cộng đồng mạng bất ngờ vì dựng hình vợ khắp tuyến đường trung tâm Quận 1 (TP.HCM) để cổ vũ. Ngoài ra, người đẹp còn được mẹ chồng ủng hộ trong cả lĩnh vực kinh doanh lẫn giải trí.

Huyền Baby gặp chấn thương sau màn công diễn tại 'Chị đẹp': Lệch khung xương chậu khiến xương đùi chạm vào ống chân - Ảnh 4
May mắn, cô luôn được ông xã bên cạnh ủng hộ, động viên

Nói về lý do nhận lời tham gia trở lại nghệ thuật sau 10 năm ở ẩn, Huyền Baby từng chia sẻ: "Tôi cũng muốn trải nghiệm chính mình nhiều hơn để xem nếu ở trong một môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, khả năng của mình sẽ đến đâu. Hiện tại, các công việc kinh doanh của bản thân đã ổn định trong quỹ đạo, nên khi nhận được lời mời, tôi đồng ý thử sức mình".

Huyền Baby gặp chấn thương sau màn công diễn tại 'Chị đẹp': Lệch khung xương chậu khiến xương đùi chạm vào ống chân - Ảnh 5
Nói về lý do nhận lời tham gia trở lại nghệ thuật sau 10 năm ở ẩn, Huyền Baby từng chia sẻ: "Tôi cũng muốn trải nghiệm chính mình nhiều hơn để xem nếu ở trong một môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp"

Đối với người đẹp, chương trình này gần như không có khái niệm "đối thủ". "Tôi tin đó là sự gắn kết giữa các chị đẹp với nhau trong tiết mục nhóm, cho nên tôi không có gì lo lắng hết, cứ hết mình, cứ cống hiến thôi" - Huyền Baby cho biết.

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