Giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng, Linh Rin hiếm hoi lộ diện cùng Huyền Baby, diện mạo hiện tại gây chú ý!

Chiều ngày 23/3, hotgirl Linh Rin và đại gia Phillip Nguyễn tổ chức lễ cưới sau 4 năm hẹn hò. Sau gần 4 tháng kết hôn, nam thiếu gia từng bất ngờ khi ẩn ý hé lộ có "tin vui" vào cuối năm. Theo đó, Phillip Nguyễn viết: “Feels like yesterday 10 years ago. It's been only 4 months and a lot of positive changes have happened and looking forward to end of year” (tạm dịch: Cảm giác như 10 năm vừa trôi qua trước mắt. Chỉ mới 4 tháng nhưng đã có rất nhiều thay đổi tích cực, mong chờ tin vui vào cuối năm).

Không những vậy, nam thiếu gia còn nhắc đến bà xã Linh Rin và sử dụng hashtag “golden cat” (mèo vàng). Điều này khiến dân tình không khỏi đồn đoán rằng, cặp đôi Phillip Nguyễn và Linh Rin sẽ đón con đầu lòng trong năm nay.