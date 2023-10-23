Giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng, Linh Rin hiếm hoi lộ diện cùng Huyền Baby, diện mạo hiện tại gây chú ý!

Hậu trường 23/10/2023 13:27

Xem những hình ảnh gần nhất trên trang cá nhân của Linh Rin sẽ thấy cô chủ yếu diện trang phục rộng, dáng suông, babydoll, đi dép bệt, chứ không chăm diện váy body như trước đây.

Chiều ngày 23/3, hotgirl Linh Rin và đại gia Phillip Nguyễn tổ chức lễ cưới sau 4 năm hẹn hò. Sau gần 4 tháng kết hôn, nam thiếu gia từng bất ngờ khi ẩn ý hé lộ có "tin vui" vào cuối năm. Theo đó, Phillip Nguyễn viết: “Feels like yesterday 10 years ago. It's been only 4 months and a lot of positive changes have happened and looking forward to end of year” (tạm dịch: Cảm giác như 10 năm vừa trôi qua trước mắt. Chỉ mới 4 tháng nhưng đã có rất nhiều thay đổi tích cực, mong chờ tin vui vào cuối năm).

Giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng, Linh Rin hiếm hoi lộ diện cùng Huyền Baby, diện mạo hiện tại gây chú ý! - Ảnh 1
Sau gần 4 tháng kết hôn, nam thiếu gia từng bất ngờ khi ẩn ý hé lộ có "tin vui" vào cuối năm

Không những vậy, nam thiếu gia còn nhắc đến bà xã Linh Rin và sử dụng hashtag “golden cat” (mèo vàng). Điều này khiến dân tình không khỏi đồn đoán rằng, cặp đôi Phillip Nguyễn và Linh Rin sẽ đón con đầu lòng trong năm nay. 

Giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng, Linh Rin hiếm hoi lộ diện cùng Huyền Baby, diện mạo hiện tại gây chú ý! - Ảnh 2
Dân tình không khỏi đồn đoán rằng, cặp đôi Phillip Nguyễn và Linh Rin sẽ đón con đầu lòng trong năm nay

Mới đây nhất, trên story cá nhân, Linh Rin đã đăng tải khoảnh khắc hội ngộ cùng cựu hot girl Huyền Baby. Đây là một trong những lần hiếm hoi Linh Rin lộ diện trên mạng xã hội kể từ sau hôn lễ và đặc biệt là khi vướng nghi vấn mang thai.

Giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng, Linh Rin hiếm hoi lộ diện cùng Huyền Baby, diện mạo hiện tại gây chú ý! - Ảnh 3
Giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng, Linh Rin hiếm hoi lộ diện cùng Huyền Baby, diện mạo hiện tại gây chú ý! - Ảnh 4
Trong khung hình, gương mặt và thân hình của Linh Rin có phần mũm mĩm, đầy đặn hơn. Bà xã doanh nhân Phillip Nguyễn tiếp tục lựa chọn trang phục kín đáo, có độ rộng nhất định

Trong khung hình, gương mặt và thân hình của Linh Rin có phần mũm mĩm, đầy đặn hơn. Bà xã doanh nhân Phillip Nguyễn tiếp tục lựa chọn trang phục kín đáo, có độ rộng nhất định. Điều này càng khiến người hâm mộ tin chắc rằng Linh Rin đang mang thai con đầu lòng cho chồng đại gia.

Giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng, Linh Rin hiếm hoi lộ diện cùng Huyền Baby, diện mạo hiện tại gây chú ý! - Ảnh 5
Khán giả vẫn đang mong chờ lời xác nhận tin vui từ phía đôi vợ chồng son

Xem những hình ảnh gần nhất trên trang cá nhân của Linh Rin sẽ thấy cô chủ yếu diện trang phục rộng, dáng suông, babydoll, đi dép bệt, chứ không chăm diện váy body như trước đây. Linh Rin vẫn cực kỳ kín tiếng trên mạng xã hội. Cô chỉ thỉnh thoảng chia sẻ vài hình ảnh về cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên chồng. Khán giả vẫn đang mong chờ lời xác nhận tin vui từ phía đôi vợ chồng son.

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Từ khóa:   Linh rin mang thai Hot girl Linh Rin Linh Rin - Phillip Nguyễn

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