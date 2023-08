Gần 4 tháng 'về chung một nhà', Phillip Nguyễn ẩn ý việc Linh Rin đã có 'tin vui'?

Theo đó, Phillip Nguyễn viết: “Feels like yesterday 10 years ago. It's been only 4 months and a lot of positive changes have happened and looking forward to end of year” (tạm dịch: Cảm giác như 10 năm vừa trôi qua trước mắt. Chỉ mới 4 tháng nhưng đã có rất nhiều thay đổi tích cực, mong chờ tin vui vào cuối năm).

Đáng chú ý, Phillip Nguyễn còn có động thái hé lộ "tin vui" của hai vợ chồng.

Không những vậy, nam thiếu gia còn nhắc đến bà xã Linh Rin và sử dụng hashtag “golden cat” (mèo vàng). Điều này khiến dân tình không khỏi đồn đoán rằng, cặp đôi Phillip Nguyễn và Linh Rin sẽ đón con đầu lòng trong năm nay.

Trước đó, khoảng đầu tháng 2/2023, người đẹp từng gây chú ý với vòng 2 lùm xùm khi tham gia một sự kiện có sự góp mặt của nhiều chị em thân thiết như Hạnh Sino, Huyền Baby, Emily Nguyễn. Theo đó, ở một số góc chụp, vòng 2 của người đẹp gốc Hà thành không còn được thon gọn như trước. Thỉnh thoảng, cô còn lấy tay che bụng để tránh bị săm soi.

Khoảng đầu tháng 2/2023, người đẹp từng gây chú ý với vòng 2 lùm xùm khi tham gia một sự kiện

Xem những hình ảnh gần nhất trên trang cá nhân của Linh Rin sẽ thấy cô chủ yếu diện trang phục rộng, thoải mái chứ không chăm diện body như trước đây. Điều này khiến nhiều người đoán phải chăng Linh Rin đang mang bầu? Thực hư ra sao phải đợi người trong cuộc lên tiếng nói rõ.