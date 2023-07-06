Gần 4 tháng 'về chung một nhà', Phillip Nguyễn ẩn ý việc Linh Rin đã có 'tin vui'?

Hậu trường 06/07/2023 16:01

Chia sẻ của Phillip Nguyễn khiến nhiều người hâm mộ cho rằng cặp đôi đã có tin vui.

Vào chiều ngày 23/3, hôn lễ của hotgirl Linh Rin và đại gia Phillip Nguyễn được diễn ra nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Cặp đôi có khoảng 4 năm hẹn hò trước khi tiến tới hôn nhân. Về việc quyết định lên xe hoa ở tuổi 30, Linh Rin từng thổ lộ: 

"Kết hôn tuổi 30... Sẽ là không tin vào tất cả với định nghĩa hoàn hảo, không hy vọng vượt quá khả năng. Hoàn hảo và hy vọng theo cách của riêng bản thân và tiếp tục chiến đấu cho tình yêu, đam mê, sự sống còn và sự phát triển.

Một viên gạch được đặt lên chính là rất nhiều thời gian đã mất, là trải nghiệm, kinh nghiệm cuộc sống, là một phần bản ngã của bản thân, một giấc mơ, một cái tôi đã mới. 30 tuổi, không sớm không muộn, ngay đoạn hay hay".

Gần 4 tháng 'về chung một nhà', Phillip Nguyễn ẩn ý việc Linh Rin đã có 'tin vui'? - Ảnh 1
Vào chiều ngày 23/3, hôn lễ của hotgirl Linh Rin và đại gia Phillip Nguyễn được diễn ra nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ

Mới đây, sau gần 4 tháng tổ chức lễ cưới, nam thiếu gia bất ngờ đăng tải hình ảnh ngày vui vủa mình để gửi lời cảm ơn tới ekip. Ngoài ra, đáng chú ý, Phillip Nguyễn còn có động thái hé lộ "tin vui" của hai vợ chồng. 

Theo đó, Phillip Nguyễn viết: “Feels like yesterday 10 years ago. It's been only 4 months and a lot of positive changes have happened and looking forward to end of year” (tạm dịch: Cảm giác như 10 năm vừa trôi qua trước mắt. Chỉ mới 4 tháng nhưng đã có rất nhiều thay đổi tích cực, mong chờ tin vui vào cuối năm).

Gần 4 tháng 'về chung một nhà', Phillip Nguyễn ẩn ý việc Linh Rin đã có 'tin vui'? - Ảnh 2
Đáng chú ý, Phillip Nguyễn còn có động thái hé lộ "tin vui" của hai vợ chồng. 

Không những vậy, nam thiếu gia còn nhắc đến bà xã Linh Rin và sử dụng hashtag “golden cat” (mèo vàng). Điều này khiến dân tình không khỏi đồn đoán rằng, cặp đôi Phillip Nguyễn và Linh Rin sẽ đón con đầu lòng trong năm nay. 

Gần 4 tháng 'về chung một nhà', Phillip Nguyễn ẩn ý việc Linh Rin đã có 'tin vui'? - Ảnh 3
Không những vậy, nam thiếu gia còn nhắc đến bà xã Linh Rin và sử dụng hashtag “golden cat” (mèo vàng)

 

Trước đó, khoảng đầu tháng 2/2023, người đẹp từng gây chú ý với vòng 2 lùm xùm khi tham gia một sự kiện có sự góp mặt của nhiều chị em thân thiết như Hạnh Sino, Huyền Baby, Emily Nguyễn. Theo đó, ở một số góc chụp, vòng 2 của người đẹp gốc Hà thành không còn được thon gọn như trước. Thỉnh thoảng, cô còn lấy tay che bụng để tránh bị săm soi.Gần 4 tháng 'về chung một nhà', Phillip Nguyễn ẩn ý việc Linh Rin đã có 'tin vui'? - Ảnh 4

Gần 4 tháng 'về chung một nhà', Phillip Nguyễn ẩn ý việc Linh Rin đã có 'tin vui'? - Ảnh 5
Khoảng đầu tháng 2/2023, người đẹp từng gây chú ý với vòng 2 lùm xùm khi tham gia một sự kiện
Gần 4 tháng 'về chung một nhà', Phillip Nguyễn ẩn ý việc Linh Rin đã có 'tin vui'? - Ảnh 6
Xem những hình ảnh gần nhất trên trang cá nhân của Linh Rin sẽ thấy cô chủ yếu diện trang phục rộng, thoải mái chứ không chăm diện body như trước đây

Xem những hình ảnh gần nhất trên trang cá nhân của Linh Rin sẽ thấy cô chủ yếu diện trang phục rộng, thoải mái chứ không chăm diện body như trước đây. Điều này khiến nhiều người đoán phải chăng Linh Rin đang mang bầu? Thực hư ra sao phải đợi người trong cuộc lên tiếng nói rõ.

Dâu hào môn Linh Rin đúng là tín đồ tinh giản, nhìn cách lên đồ hàng ngày tới lúc chọn váy cưới là hiểu

Dâu hào môn Linh Rin đúng là tín đồ tinh giản, nhìn cách lên đồ hàng ngày tới lúc chọn váy cưới là hiểu

Phong cách của Linh Rin luôn nằm gọn trong sự tinh tế, đơn giản hay người ta còn gọi tắt là tinh giản đấy.

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