Ở tuổi ngũ tuần, nhan sắc phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn 'đánh bại' camera thường, chiếm luôn spotlight khi đứng cạnh con dâu Linh Rin!

Hậu trường 29/04/2023 08:20

Mặc dù hình ảnh chỉ được chụp bằng camera thường nhưng diện mạo của phu nhân tỷ phú vẫn vô cùng nổi bật.

Vừa qua, vợ chồng Phillip Nguyễn - Linh Rin khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo huỷ lễ cưới tại Việt Nam như dự kiến. Thay vào đó, cặp đôi sử dụng số tiền 1,5 tỷ đồng làm chi phí tổ chức để quyên góp vào quỹ hỗ trợ gia đình chính sách khó khăn và công nhân thất nghiệp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Xuất hiện trong buổi trao tặng kinh phí, đi cùng vợ chồng Linh Rin là bố mẹ chồng - tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và phu nhân Lê Hồng Thuỷ Tiên. Không chỉ ghi dấu bởi những hoạt động ý nghĩa, điều thu hút dân tình chú ý hơn nữa chính là nhan sắc ngoài đời của nữ doanh nhân, cựu diễn viên Thuỷ Tiên. 

Ở tuổi ngũ tuần, nhan sắc phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn 'đánh bại' camera thường, chiếm luôn spotlight khi đứng cạnh con dâu Linh Rin! - Ảnh 1
 Cặp đôi sử dụng số tiền 1,5 tỷ đồng làm chi phí tổ chức để quyên góp vào quỹ hỗ trợ gia đình chính sách khó khăn và công nhân thất nghiệp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố - Ảnh: Internet

Không hổ danh là “tứ đại mỹ nhân” của điện ảnh Việt một thời, nhan sắc của phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến netizen phải xuýt xoa khen ngợi. Mặc dù hình ảnh chỉ được chụp bằng camera thường nhưng diện mạo của phu nhân tỷ phú vẫn vô cùng nổi bật.

Ở tuổi ngũ tuần, nhan sắc phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn 'đánh bại' camera thường, chiếm luôn spotlight khi đứng cạnh con dâu Linh Rin! - Ảnh 2
Mặc dù hình ảnh chỉ được chụp bằng camera thường nhưng diện mạo của phu nhân tỷ phú vẫn vô cùng nổi bật - Ảnh: Internet

Ở tuổi 53, nữ doanh nhân vẫn giữ được nét trẻ trung cùng thần thái quyền lực cuốn hút và đặc biệt là làn không tì vết. Vóc dáng nuột nà của mẹ chồng Linh Rin cũng khiến nhiều người phải xuýt xoa, ngưỡng mộ. 

Ở tuổi ngũ tuần, nhan sắc phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn 'đánh bại' camera thường, chiếm luôn spotlight khi đứng cạnh con dâu Linh Rin! - Ảnh 3
Ở tuổi 53, nữ doanh nhân vẫn giữ được nét trẻ trung cùng thần thái quyền lực cuốn hút và đặc biệt là làn không tì vết - Ảnh: Internet

Đứng chung khung hình với con dâu, dù Linh Rin trông vô cùng xinh đẹp nhưng khán giả không thể phủ nhận, doanh nhân Thuỷ Tiên vẫn chiếm spotlight hơn. Ngoài ra, vì ngoại hình quá trẻ trung nên không ít dân tình cho rằng mẹ chồng - nàng dâu đứng cạnh nhau trông cũng giống như hai chị em. 

Ở tuổi ngũ tuần, nhan sắc phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn 'đánh bại' camera thường, chiếm luôn spotlight khi đứng cạnh con dâu Linh Rin! - Ảnh 4
Bà luôn chiếm spotlight mỗi khi xuất hiện - Ảnh: Internet
Ở tuổi ngũ tuần, nhan sắc phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn 'đánh bại' camera thường, chiếm luôn spotlight khi đứng cạnh con dâu Linh Rin! - Ảnh 5
Không hổ danh là “tứ đại mỹ nhân” của điện ảnh Việt một thời, nhan sắc của phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến netizen phải xuýt xoa khen ngợi - Ảnh: Internet

Trước đó, mỗi khi xuất hiện dù trên mạng xã hội hay ngoài đời, phu nhân tỷ phú Johnathan luôn nhận được nhiều sự chú ý vì phong độ nhan sắc vững bền theo thời gian và khả năng "hack tuổi" đỉnh cao.

Phillip Nguyễn - Linh Rin có hành động BẤT NGỜ sau thông báo không tổ chức lễ cưới ở Việt Nam như dự kiến

Phillip Nguyễn - Linh Rin có hành động BẤT NGỜ sau thông báo không tổ chức lễ cưới ở Việt Nam như dự kiến

Thông tin ngay khi được chia sẻ đã khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ chồng Linh Rin Linh Rin - Phillip Nguyễn Phu nhân Johnathan Hạnh

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'