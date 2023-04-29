Mặc dù hình ảnh chỉ được chụp bằng camera thường nhưng diện mạo của phu nhân tỷ phú vẫn vô cùng nổi bật.

Vừa qua, vợ chồng Phillip Nguyễn - Linh Rin khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo huỷ lễ cưới tại Việt Nam như dự kiến. Thay vào đó, cặp đôi sử dụng số tiền 1,5 tỷ đồng làm chi phí tổ chức để quyên góp vào quỹ hỗ trợ gia đình chính sách khó khăn và công nhân thất nghiệp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Xuất hiện trong buổi trao tặng kinh phí, đi cùng vợ chồng Linh Rin là bố mẹ chồng - tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và phu nhân Lê Hồng Thuỷ Tiên. Không chỉ ghi dấu bởi những hoạt động ý nghĩa, điều thu hút dân tình chú ý hơn nữa chính là nhan sắc ngoài đời của nữ doanh nhân, cựu diễn viên Thuỷ Tiên.

Cặp đôi sử dụng số tiền 1,5 tỷ đồng làm chi phí tổ chức để quyên góp vào quỹ hỗ trợ gia đình chính sách khó khăn và công nhân thất nghiệp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố - Ảnh: Internet Không hổ danh là “tứ đại mỹ nhân” của điện ảnh Việt một thời, nhan sắc của phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến netizen phải xuýt xoa khen ngợi. Mặc dù hình ảnh chỉ được chụp bằng camera thường nhưng diện mạo của phu nhân tỷ phú vẫn vô cùng nổi bật. Mặc dù hình ảnh chỉ được chụp bằng camera thường nhưng diện mạo của phu nhân tỷ phú vẫn vô cùng nổi bật - Ảnh: Internet Ở tuổi 53, nữ doanh nhân vẫn giữ được nét trẻ trung cùng thần thái quyền lực cuốn hút và đặc biệt là làn không tì vết. Vóc dáng nuột nà của mẹ chồng Linh Rin cũng khiến nhiều người phải xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Ở tuổi 53, nữ doanh nhân vẫn giữ được nét trẻ trung cùng thần thái quyền lực cuốn hút và đặc biệt là làn không tì vết - Ảnh: Internet Đứng chung khung hình với con dâu, dù Linh Rin trông vô cùng xinh đẹp nhưng khán giả không thể phủ nhận, doanh nhân Thuỷ Tiên vẫn chiếm spotlight hơn. Ngoài ra, vì ngoại hình quá trẻ trung nên không ít dân tình cho rằng mẹ chồng - nàng dâu đứng cạnh nhau trông cũng giống như hai chị em. Bà luôn chiếm spotlight mỗi khi xuất hiện - Ảnh: Internet Không hổ danh là “tứ đại mỹ nhân” của điện ảnh Việt một thời, nhan sắc của phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến netizen phải xuýt xoa khen ngợi - Ảnh: Internet Trước đó, mỗi khi xuất hiện dù trên mạng xã hội hay ngoài đời, phu nhân tỷ phú Johnathan luôn nhận được nhiều sự chú ý vì phong độ nhan sắc vững bền theo thời gian và khả năng "hack tuổi" đỉnh cao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-tuoi-ngu-tuan-nhan-sac-phu-nhan-ty-phu-johnathan-hanh-nguyen-van-anh-bai-camera-thuong-chiem-luon-spotlight-khi-ung-canh-con-dau-linh-rin-577366.html