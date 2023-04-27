Phillip Nguyễn - Linh Rin có hành động BẤT NGỜ sau thông báo không tổ chức lễ cưới ở Việt Nam như dự kiến

Thông tin ngay khi được chia sẻ đã khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.

Trao đổi với báo Thanh niên, chiều 27/4, ông Johnathan Hạnh Nguyễn (bố của Phillip Nguyễn) cho biết, trước bối cảnh của tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường, ảnh hưởng chung sự khó khăn về kinh tế toàn cầu và đất nước, trong đó có TP.HCM nên gia đình và con trai ông Phillip Nguyễn - Linh Rin đồng ý không tổ chức đám cưới tại TP.HCM như dự kiến. Vợ chồng Phillip Nguyễn - Linh Rin tại buổi trao tặng kinh phí - Ảnh: Báo Thanh niên Nhận thấy, đời sống người dân gặp nhiều thách thức, nhất là thời gian qua có số lượng lớn công nhân thất nghiệp. Vì vậy, gia đình mong muốn dành tặng kinh phí tổ chức tiệc cưới của Phillip Nguyễn và Linh Rin để chia sẻ, hỗ trợ cho gia đình chính sách khó khăn, công nhân thất nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn trao kinh phí hỗ trợ gia đình chính sách khó khăn và công nhân thất nghiệp có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Báo Thanh niên Tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã trao tặng số tiền 1,5 tỉ đồng tiền mặt cho Quỹ Vì người nghèo TP.HCM. Bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, gửi lời cảm ơn đến gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã tin tưởng đơn vị, đồng hành chia sẻ cùng TP.HCM chăm lo đời sống người dân. Sự ủng hộ của gia đình rất có ý nghĩa, ngay đúng thời điểm TP.HCM bước qua quý 2/2023 với những nỗ lực lớn để vượt qua khó khăn, cũng như là dịp kỷ niệm 48 ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023).

Bà Trần Kim Yến (áo dài xanh) - chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - gặp gỡ gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh: Tuổi trẻ online Trước đó, chiều 23/3, đám cưới hào môn của Linh Rin và Phillip Nguyễn chính thức diễn ra tại một nhà thờ ở Manila, Philippines. Theo đó, Linh Rin diện chiếc váy trắng như "công chúa" sánh đôi bên cạnh chú rể Phillip Nguyễn và thực hiện các nghi thức cưới theo truyền thống của người Philippines. Cô dâu mới lần đầu hé lộ khoảnh khắc xúc động bên chồng trong lễ đường- Ảnh: Internet Linh Rin khoe váy cưới lộng lẫy như công chúa - Ảnh: Internet Sau 1 tháng làm dâu hào môn, tối ngày 23/4, Linh Rin - vợ thiếu gia Phillip Nguyễn đã công bố những khoảnh khắc hiếm và nét căng trong thánh đường đến tiệc thân mật tại Philippines vào 1 tháng trước. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức hoành tráng, xa hoa tại quê ngoại của Phillip Nguyễn trước khi báo hỷ tại Việt Nam. Chi Pu và dàn dâu phụ trong ảnh nét căng - Ảnh: Internet

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