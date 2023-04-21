Phillip Nguyễn - Linh Rin 'rục rịch' chuẩn bị đám cưới tại TP.HCM: Cô dâu khoe ảnh cưới, em chồng bay hẳn về nước?

Phillip Nguyễn và Linh Rin đang bắt đầu chuẩn bị cho tiệc cưới diễn ra tại TP.HCM trong thời gian tới.

Mới đây, chiều ngày 20/4, Linh Rin bất ngờ chia sẻ lại khoảnh khắc diện váy cô dâu, mỉm cười hạnh phúc. Đáng chú ý, vào đúng 1 tuần trước hôn lễ ở quê chồng thì Linh Rin cũng có động thái chia sẻ một bức ảnh cưới ở biển tương tự. Vì vậy, nhiều người hâm mộ cho rằng đây là hint "nhá hàng" đám cưới của Linh Rin sắp diễn ra tại TP.HCM. Chiều ngày 20/4, Linh Rin đăng thêm khoảnh khắc diện váy cưới khoe nhan sắc ngọt ngào trước thềm hôn lễ tại TP.HCM - Ảnh: Internet Được biết người mẫu Linh Rin và doanh nhân Phillip Nguyễn đã tổ chức đám cưới tại một nhà thờ ở Manila, Philippines vào cuối tháng 3 vừa qua trước khi báo hỷ tại TP.HCM. Trước thềm hôn lễ, chú rể đã không tiếc lời yêu gửi đến cô dâu. Phillip Nguyễn nói: "Sự chấp nhận vô điều kiện của bạn đối với vợ không phải dựa trên sự thể hiện của cô ấy, mà dựa trên giá trị của cô ấy như món quà mà Chúa ban cho bạn. Nếu bạn muốn yêu vợ mình vô điều kiện, hãy luôn trao cho cô ấy tình cảm đủ chân thành.

Một trong những cách tốt nhất để làm điều đó là khẳng định tình yêu dành cho cô một cách thật thường xuyên. Hãy cho cô ấy biết bằng lời nói rằng bạn trân trọng cô ấy, tôn trọng cô ấy và yêu cô ấy". Vào đúng 1 tuần trước hôn lễ ở Philippines, Linh Rin cũng có động thái tương tự - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, cách đây ít ngày, Tiên Nguyễn - em chồng của Linh Rin cũng đã có mặt ở Việt Nam sau chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài. Vợ của Phillip Nguyễn từng có màn tương tác "hẹn hò" Tiên Nguyễn sẽ cùng nhau quẩy hết mình tại tiệc cưới ở TP.HCM vì cô em không thể đến chung vui tại hôn lễ ở Philippines. Tiên Nguyễn từng gây chú ý khi không dự đám cưới anh trai ở Philippines, thế nhưng Linh Rin đã hẹn em chồng tại tiệc cưới ở TP.HCM - Ảnh: Chụp màn hình Linh Rin - Phillip Nguyễn vừa tổ chức đám cưới tại một nhà thờ ở Manila, Philippines vào tháng 3 vừa qua - Ảnh: Internet Trước đó, Phillip Nguyễn từng tình yêu dành cho Linh Rin không chỉ được thể hiện bằng lời nói mà còn bằng cả hành động. Hai điều ấy phải thể hiện song song cùng nhau mới biểu đạt được hết tình yêu dành cho người vợ của mình. Rất nhiều khách mời đã có mặt để chứng kiến hạnh phúc của cặp đôi - Ảnh: Internet Theo anh, đó có thể là việc bạn bỏ những thú vui như chơi golf, đi câu cá hay bất cứ sở thích cá nhân nào để dành cho vợ. Đôi khi bạn cần từ bỏ thật sự, triệt để để vợ bạn có thể tận hưởng và thấy tình yêu của bạn dành cho cô ấy. Ảnh cưới hiếm hoi của cả hai được hé lộ trước giờ diễn ra hôn lễ tại Philippines - Ảnh: Internet Cuối cùng Phillip Nguyễn viết: "Là chồng của em, anh từ bỏ cả những sở thích của mình vì tình yêu dành cho em".

Phillip Nguyễn "khui" ảnh trước tiệc cưới ở TP.HCM, có hành động đáng chú ý với bà xã Linh Rin Sau khi về chung một nhà với Linh Rin, doanh nhân Phillip Nguyễn liên tục bày tỏ tình cảm với bà xã trên mạng xã hội.

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