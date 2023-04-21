Phillip Nguyễn - Linh Rin 'rục rịch' chuẩn bị đám cưới tại TP.HCM: Cô dâu khoe ảnh cưới, em chồng bay hẳn về nước?

Phillip Nguyễn và Linh Rin đang bắt đầu chuẩn bị cho tiệc cưới diễn ra tại TP.HCM trong thời gian tới.
- Vợ chồng Hà Tăng công khai tình tứ tại đám cưới Linh Rin và Phillip Nguyễn
- Xuất hiện trong tiệc cưới của Phillip Nguyễn và Linh Rin, quý tử Hà Tăng lọt vào khung hình gây chú ý
Mới đây, chiều ngày 20/4, Linh Rin bất ngờ chia sẻ lại khoảnh khắc diện váy cô dâu, mỉm cười hạnh phúc. Đáng chú ý, vào đúng 1 tuần trước hôn lễ ở quê chồng thì Linh Rin cũng có động thái chia sẻ một bức ảnh cưới ở biển tương tự. Vì vậy, nhiều người hâm mộ cho rằng đây là hint "nhá hàng" đám cưới của Linh Rin sắp diễn ra tại TP.HCM.
Được biết người mẫu Linh Rin và doanh nhân Phillip Nguyễn đã tổ chức đám cưới tại một nhà thờ ở Manila, Philippines vào cuối tháng 3 vừa qua trước khi báo hỷ tại TP.HCM. Trước thềm hôn lễ, chú rể đã không tiếc lời yêu gửi đến cô dâu. Phillip Nguyễn nói: "Sự chấp nhận vô điều kiện của bạn đối với vợ không phải dựa trên sự thể hiện của cô ấy, mà dựa trên giá trị của cô ấy như món quà mà Chúa ban cho bạn. Nếu bạn muốn yêu vợ mình vô điều kiện, hãy luôn trao cho cô ấy tình cảm đủ chân thành.
Một trong những cách tốt nhất để làm điều đó là khẳng định tình yêu dành cho cô một cách thật thường xuyên. Hãy cho cô ấy biết bằng lời nói rằng bạn trân trọng cô ấy, tôn trọng cô ấy và yêu cô ấy".
Không chỉ vậy, cách đây ít ngày, Tiên Nguyễn - em chồng của Linh Rin cũng đã có mặt ở Việt Nam sau chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài. Vợ của Phillip Nguyễn từng có màn tương tác "hẹn hò" Tiên Nguyễn sẽ cùng nhau quẩy hết mình tại tiệc cưới ở TP.HCM vì cô em không thể đến chung vui tại hôn lễ ở Philippines.
Trước đó, Phillip Nguyễn từng tình yêu dành cho Linh Rin không chỉ được thể hiện bằng lời nói mà còn bằng cả hành động. Hai điều ấy phải thể hiện song song cùng nhau mới biểu đạt được hết tình yêu dành cho người vợ của mình.
Theo anh, đó có thể là việc bạn bỏ những thú vui như chơi golf, đi câu cá hay bất cứ sở thích cá nhân nào để dành cho vợ. Đôi khi bạn cần từ bỏ thật sự, triệt để để vợ bạn có thể tận hưởng và thấy tình yêu của bạn dành cho cô ấy.
Cuối cùng Phillip Nguyễn viết: "Là chồng của em, anh từ bỏ cả những sở thích của mình vì tình yêu dành cho em".