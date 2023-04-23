Phillip Nguyễn khoe khoảnh khắc ngọt ngào cùng Linh Rin sau 1 tháng kết hôn ở nước ngoài, nhắn nhủ vợ 1 câu khiến dân tình xuýt xoa

Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Phillip Nguyễn đã có những tiết lộ sau 1 tháng kể từ lễ cưới ở nước ngoài cùng Linh Rin. Theo đó, ông xã Linh Rin còn nhắn nhủ một câu nói lãng mạn không kém: "A lot of changes in a months time but still the same us" (Tạm dịch: Rất nhiều thay đổi trong một tháng nhưng chúng ta vẫn vậy). Đi kèm dòng trạng thái, Philip Nguyễn hé lộ những khoảnh khắc tình tứ, lãng mạn của cả hai và không quên "tag" Linh Rin vào bài viết kèm biểu tượng trái tim đầy ngọt ngào.

Có thể thấy, cặp đôi vẫn đang tận hưởng hạnh phúc sau khoảng thời gian chính thức trở thành vợ chồng. Được biết, vào ngày 23/3, đám cưới của Philip Nguyễn và Linh Rin đã được tổ chức tại nhà thờ Santuario de San Antonio Parish ở Manila, Philippines.

Đám cưới của Philip Nguyễn và Linh Rin đã được tổ chức tại nhà thờ Santuario de San Antonio Parish ở Philippines hồi cuối tháng 3 - Ảnh: Internet

Nhiều nguồn tin cho rằng, đám cưới tại TP.HCM giữa Linh Rin và Phillip Nguyễn sẽ diễn ra trong tháng 4 này. Vài ngày trước, Linh Rin cũng hé lộ một bức ảnh diện váy cô dâu trên trang cá nhân.

Linh Rin hé lộ một bức ảnh diện váy cô dâu trên trang cá nhân nên có thông tin đám cưới của họ sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 tại TP.HCM - Ảnh: Internet

Thậm chí, hiện giờ cô em Tiên Nguyễn của Phillip Nguyễn cũng đã có mặt tại Việt Nam sau một thời gian công tác tại Mỹ. Công chúng hiện tại đều rất mong chờ tới đám cưới của cặp đôi tại Việt Nam.

Em gái Tiên Nguyễn của Phillip Nguyễn cũng đã có mặt tại Việt Nam sau một thời gian công tác tại Mỹ - Ảnh: Internet

Linh Rin và Phillip Nguyễn kết hôn sau 4 năm hẹn hò. Về việc quyết định lên xe hoa ở tuổi 30, Linh Rin thổ lộ: "Kết hôn tuổi 30... Sẽ là không tin vào tất cả với định nghĩa hoàn hảo, không hy vọng vượt quá khả năng. Hoàn hảo và hy vọng theo cách của riêng bản thân và tiếp tục chiến đấu cho tình yêu, đam mê, sự sống còn và sự phát triển.

Một viên gạch được đặt lên chính là rất nhiều thời gian đã mất, là trải nghiệm, kinh nghiệm cuộc sống, là một phần bản ngã của bản thân, một giấc mơ, một cái tôi đã mới. 30 tuổi, không sớm không muộn, ngay đoạn hay hay".