Phillip Nguyễn khoe khoảnh khắc ngọt ngào cùng Linh Rin sau 1 tháng kết hôn ở nước ngoài, nhắn nhủ vợ 1 câu khiến dân tình xuýt xoa

Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Phillip Nguyễn đã có những tiết lộ sau 1 tháng kể từ lễ cưới ở nước ngoài cùng Linh Rin. Theo đó, ông xã Linh Rin còn nhắn nhủ một câu nói lãng mạn không kém: "A lot of changes in a months time but still the same us" (Tạm dịch: Rất nhiều thay đổi trong một tháng nhưng chúng ta vẫn vậy). Đi kèm dòng trạng thái, Philip Nguyễn hé lộ những khoảnh khắc tình tứ, lãng mạn của cả hai và không quên "tag" Linh Rin vào bài viết kèm biểu tượng trái tim đầy ngọt ngào.