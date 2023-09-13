Từ ngày làm dâu hào môn, Linh Rin tiết lộ chi tiết 'mê chồng' như điếu đổ, thay đổi một điểm đặc biệt!

Chỉ là chi tiết nhỏ nhưng thể hiện được cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc của Linh Rin bên cạnh ông xã doanh nhân

Sau hơn 4 năm yêu nhau, Linh Rin và Phillip Nguyễn tổ chức đám cưới tại Philippines vào cuối tháng 4/2023. Sau khi kết hôn, Linh Rin tiếp tục công việc ở tập đoàn nhà chồng và thường xuyên đồng hành, hỗ trợ Phillip Nguyễn trong các chuyến công tác. Vốn là những người kín tiếng, thế nên sau khi về chung một nhà, cặp đôi hiếm khi đề cập hay chia sẻ quá nhiều về cuộc sống hôn nhân. Sau khi về chung một nhà, cặp đôi hiếm khi đề cập hay chia sẻ quá nhiều về cuộc sống hôn nhân. Mới đây, trên trang cá nhân, cô dâu hào môn Linh Rin bất ngờ đăng tải liên tiếp 2 story để nói về ông xã Phillip Nguyễn. Cựu hot girl Hà thành không giấu nổi cảm xúc tự hào khi ngồi ở hàng ghế khán giả, nghe chồng chia sẻ trên sân khấu của buổi hội thảo các chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh. Cô còn phấn khích khen ngợi: "Gửi tín hiệu vũ trụ, tại sao anh chồng tôi ngày càng trẻ?".

Cựu hot girl Hà thành không giấu nổi cảm xúc tự hào khi ngồi ở hàng ghế khán giả, nghe chồng chia sẻ trên sân khấu của buổi hội thảo các chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh Không chỉ vậy, Linh Rin còn vừa hào hứng chia sẻ ảnh chụp selfie tại Nhật Bản vừa tiết lộ một thay đổi lớn sau khi lấy chồng. Theo đó, cựu người mẫu cho biết: "Nếu trời không đẹp thì sẽ không có cái bức hình này. Sau khi về làm vợ, thì điện thoại tui toàn ảnh chồng. 10 điểm!". Không chỉ vậy, Linh Rin còn vừa hào hứng chia sẻ ảnh chụp selfie tại Nhật Bản vừa tiết lộ một thay đổi lớn sau khi lấy chồng Có thể thấy, chỉ là chi tiết nhỏ nhưng thể hiện được cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc của Linh Rin bên cạnh ông xã doanh nhân. Không những thế, phu nhân nhà hào môn cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm, độ "nghiện chồng" vô đối khi chia sẻ điện thoại toàn ảnh của chồng. Quả thật suốt thời gian qua Linh Rin khá im ắng, những gì cô cập nhật cũng đều liên quan đến công việc hoặc ông xã.

Có thể thấy, chỉ là chi tiết nhỏ nhưng thể hiện được cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc của Linh Rin bên cạnh ông xã doanh nhân Trước đó, chia sẻ về quyết định tiến tới hôn nhân ở tuổi 30, Linh Rin bồi hồi nói: "Kết hôn tuổi 30... Sẽ là không tin vào tất cả với định nghĩa hoàn hảo, không hy vọng vượt quá khả năng. Hoàn hảo và hy vọng theo cách của riêng bản thân và tiếp tục chiến đấu cho tình yêu, đam mê, sự sống còn và sự phát triển. Phu nhân nhà hào môn cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm, độ "nghiện chồng" vô đối khi chia sẻ điện thoại toàn ảnh của chồng Một viên gạch được đặt lên chính là rất nhiều thời gian đã mất, là trải nghiệm, kinh nghiệm cuộc sống, là một phần bản ngã của bản thân, một giấc mơ, một cái tôi đã mới. 30 tuổi, không sớm không muộn, ngay đoạn hay hay".

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