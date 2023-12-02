Cuộc sống như 'bà hoàng' của “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” Huyền Baby: Ở trong căn biệt thự 100 tỷ, chồng cho 24 tỷ đồng tiêu vặt

Hậu trường 02/12/2023 05:00

Ở tuổi 34, Huyền BaBy có cuộc sống cực kỳ viên mãn khiến cô gái nào cũng phải ghen tị.

Huyền Baby sinh năm 1989, là một trong những hot girl đời đầu tại Hà Nội. Cô nổi tiếng sau khi vào top 8 cuộc thi Miss Teen 2008. Cách đây nhiều năm, cô tham gia nhóm nhạc có Hạnh Sino và Emily. Sau khi lấy chồng đại gia, mỹ nhân 8X không còn hoạt động nghệ thuật. 

Cuộc sống như 'bà hoàng' của “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” Huyền Baby: Ở trong căn biệt thự 100 tỷ, chồng cho 24 tỷ đồng tiêu vặt - Ảnh 1
Huyền Baby sinh năm 1989, là một trong những hot girl đời đầu tại Hà Nội.
Cuộc sống như 'bà hoàng' của “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” Huyền Baby: Ở trong căn biệt thự 100 tỷ, chồng cho 24 tỷ đồng tiêu vặt - Ảnh 2
 Sau khi lấy chồng đại gia, mỹ nhân 8X không còn hoạt động nghệ thuật. 

Được biết, cô kết hôn cùng doanh nhân Quang Huy, trong suốt 10 năm qua, người đẹp tận hưởng cuộc sống làm dâu "hào môn" tại Sài thành. Gia đình cựu hot girl sống trong căn biệt thự có tổng diện tích sử dụng là 1.000m2. Năm 2021, Huyền Baby tiết lộ tổng chi phí xây dựng và nội thất cho dinh thự là 4,3 triệu USD (khoảng 100 tỷ đồng).

Cuộc sống như 'bà hoàng' của “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” Huyền Baby: Ở trong căn biệt thự 100 tỷ, chồng cho 24 tỷ đồng tiêu vặt - Ảnh 3
Trong suốt 10 năm qua, người đẹp tận hưởng cuộc sống làm dâu "hào môn" tại Sài thành.
Cuộc sống như 'bà hoàng' của “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” Huyền Baby: Ở trong căn biệt thự 100 tỷ, chồng cho 24 tỷ đồng tiêu vặt - Ảnh 4
Gia đình cựu hot girl sống trong căn biệt thự có tổng diện tích sử dụng là 1.000m2.
Cuộc sống như 'bà hoàng' của “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” Huyền Baby: Ở trong căn biệt thự 100 tỷ, chồng cho 24 tỷ đồng tiêu vặt - Ảnh 5
Huyền Baby tiết lộ tổng chi phí xây dựng và nội thất cho dinh thự là 4,3 triệu USD (khoảng 100 tỷ đồng).

Ngoài căn biệt thự đáng mơ ước, cô cũng sở hữu tủ đồ xa xỉ, thậm chí nhiều người còn ưu ái gọi cô là "yêu nữ hàng hiệu". Người đẹp cũng được chồng đại gia cưng chiều hết mực. Anh thường xuyên đưa vợ đi làm đẹp, mua sắm, du lịch sang chảnh, hay thậm chí tự tay xuống bếp nấu ăn cho cô. Năm 2022, hot girl 8X từng kể cô được chồng chuyển 24 tỷ đồng đi mua sắm cho khuây khỏa lúc buồn chán.

Cuộc sống như 'bà hoàng' của “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” Huyền Baby: Ở trong căn biệt thự 100 tỷ, chồng cho 24 tỷ đồng tiêu vặt - Ảnh 6
Ngoài căn biệt thự đáng mơ ước, cô cũng sở hữu tủ đồ xa xỉ.

 Cuộc sống như 'bà hoàng' của “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” Huyền Baby: Ở trong căn biệt thự 100 tỷ, chồng cho 24 tỷ đồng tiêu vặt - Ảnh 7

Cuộc sống như 'bà hoàng' của “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” Huyền Baby: Ở trong căn biệt thự 100 tỷ, chồng cho 24 tỷ đồng tiêu vặt - Ảnh 8
Nhiều người còn ưu ái gọi cô là "yêu nữ hàng hiệu"

Cuộc sống như 'bà hoàng' của “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” Huyền Baby: Ở trong căn biệt thự 100 tỷ, chồng cho 24 tỷ đồng tiêu vặt - Ảnh 9

Cuộc sống như 'bà hoàng' của “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” Huyền Baby: Ở trong căn biệt thự 100 tỷ, chồng cho 24 tỷ đồng tiêu vặt - Ảnh 10

 Hot girl 8X từng kể cô được chồng chuyển 24 tỷ đồng đi mua sắm cho khuây khỏa lúc buồn chán.

Không thể phủ nhận, nhờ có cuộc sống giàu sang, viên mãn, nên dù đã bước sang tuổi 34 và làm mẹ nhưng Huyền Baby vẫn giữ được vóc dáng ấn tượng và nhan sắc nổi bật. Người đẹp chăm chỉ khoe body nuột nà, nóng bỏng với 2 vòng bốc lửa trên mạng xã hội, khiến nhiều người phải trầm trồ xuýt xoa. Ở ngoài đời thực, khi lỡ lọt vào ống kính của "team qua đường", cô cũng vẫn cân trọn vẹn với sắc vóc quyến rũ.

Cuộc sống như 'bà hoàng' của “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” Huyền Baby: Ở trong căn biệt thự 100 tỷ, chồng cho 24 tỷ đồng tiêu vặt - Ảnh 11

Cuộc sống như 'bà hoàng' của “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” Huyền Baby: Ở trong căn biệt thự 100 tỷ, chồng cho 24 tỷ đồng tiêu vặt - Ảnh 12
 Nhờ có cuộc sống giàu sang, viên mãn, nên dù đã bước sang tuổi 34 và làm mẹ nhưng Huyền Baby vẫn giữ được vóc dáng ấn tượng và nhan sắc nổi bật.

Cuộc sống như 'bà hoàng' của “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” Huyền Baby: Ở trong căn biệt thự 100 tỷ, chồng cho 24 tỷ đồng tiêu vặt - Ảnh 13

Cuộc sống như 'bà hoàng' của “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” Huyền Baby: Ở trong căn biệt thự 100 tỷ, chồng cho 24 tỷ đồng tiêu vặt - Ảnh 14

Cuộc sống như 'bà hoàng' của “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” Huyền Baby: Ở trong căn biệt thự 100 tỷ, chồng cho 24 tỷ đồng tiêu vặt - Ảnh 15

Cuộc sống như 'bà hoàng' của “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” Huyền Baby: Ở trong căn biệt thự 100 tỷ, chồng cho 24 tỷ đồng tiêu vặt - Ảnh 16
Người đẹp chăm chỉ khoe body nuột nà, nóng bỏng với 2 vòng bốc lửa trên mạng xã hội.

Mới đây, sau 10 năm vắng bóng, Huyền Baby bất ngờ tuyên bố tái xuất showbiz. Cô là một trong số 30 mỹ nhân Việt tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Thông tin này khiến nhiều dân mạng thích thú và chờ đợi được thấy hot girl đình đám một thời trên truyền hình. Người đẹp cho biết, cô đã đi học thanh nhạc và vũ đạo trong suốt 2 tháng qua vì muốn có những màn biểu diễn tốt nhất trước khán giả.

Cuộc sống như 'bà hoàng' của “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” Huyền Baby: Ở trong căn biệt thự 100 tỷ, chồng cho 24 tỷ đồng tiêu vặt - Ảnh 17
Cô là một trong số 30 mỹ nhân Việt tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. 
Cuộc sống như 'bà hoàng' của “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” Huyền Baby: Ở trong căn biệt thự 100 tỷ, chồng cho 24 tỷ đồng tiêu vặt - Ảnh 18
Cô đã đi học thanh nhạc và vũ đạo trong suốt 2 tháng qua.

Bị đồn 'đàn nhép' tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Huyền Baby tung clip minh chứng thực lực, khoe khéo cơ ngơi như 'dinh thự'

Bị đồn 'đàn nhép' tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Huyền Baby tung clip minh chứng thực lực, khoe khéo cơ ngơi như 'dinh thự'

Phần trình diễn của Huyền Baby ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mới đây đã trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Bên cạnh nhiều lời khen dành cho màn tái xuất showbiz, 1 bộ phận cư dân mạng lại nghi ngờ "chị đẹp" đang "đàn nhép".

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Từ khóa:   Huyền Baby cuộc sống Huyền Baby Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng

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