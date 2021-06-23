HOT: Sau khi khóa MXH, Lily Chen chính thức phân trần về tin đồn 'dùng chung' bạn trai với Ngọc Trinh, hé lộ nguyên do nổ ra lùm xùm

LiLy Chen đã lên tiếng phân trần vì liên tục bị gọi tên vào lùm xùm với Ngọc Trinh, đồng thời hé lộ nguyên do gây tranh cãi.

Mới đây, Ngọc Trinh và Lily Chen bất ngờ bị cư dân mạng "réo" tên vì nghi có liên quan đến vụ lùm xùm "dùng chung" bạn trai tỷ phú. Thậm chí CĐM còn soi ra loạt chi tiết đáng ngờ khi cả 2 mỹ nhân đều sở hữu siêu xe tiền tỷ có màu sắc gần giống nhau, đến nỗi còn được cùng 1 nhân viên sales tư vấn.

Ngay sau khi tin đồn này rộ lên, MXH đã ngay lập tức truy lùng bằng chứng để làm sáng tỏ. Ồn ào "từ trên trời rơi xuống" đã khiến Lily Chen phải tạm khoá Facebok cá nhân để tránh bị soi mói.

Đến trưa nay 23/6, giọng ca bolero đã chính thức lên tiếng về tin đồn này. Trả lời phỏng vấn với 2Sao cô nàng trực tiếp phủ nhận tin đồn "dùng chung bồ" với Ngọc Trinh. Theo cô, câu chuyện không hay xuất phát từ việc chiếc xe mới tậu của 2 người vô tình trùng màu, tậu cùng thời điểm và cùng cửa hàng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định phía cửa hàng bán xe đã tự thiết kế màu xe của Lily Chen giống với Ngọc Trinh, chứ đây không phải chủ ý của cô.

Xế hộp tiền tỷ của 2 chân dài vô tình giống nhau về màu sắc - Ảnh: Internet

Đồng thời Lily Chen cũng tiết lộ thêm về danh tính bạn trai. Cô nhấn mạnh: "Bạn trai là doanh nhân kiêm nhạc sĩ. Anh ấy không liên quan gì tới Ngọc Trinh".

Hiện tại, để tránh những lời đồn thổi không đáng có, Lily Chen đã quyết thay đổi màu xe từ hồng - đen sang vàng đồng để tránh "đụng hàng" với nữ hoàng nội y.

Giọng ca bolero thông báo đổi màu xe - Ảnh chụp màn hình

Về phía Ngọc Trinh, người đẹp gốc Trà Vinh vẫn lựa chọn "tâm bất biến, giữa dòng đời vạn biến" và vẫn tận hưởng cuộc sống giàu sang như thường lệ.

Lily Chen tên thật là Trần Kim Ngọc, năm nay 26 tuổi và là 1 trong những cô gái sở hữu con xe Maybach giá 9 tỷ trẻ nhất Việt Nam. Cô giành danh hiệu Á quân 1 Tình Bolero năm 2019 và lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với vai diễn trong bộ phim Thất Sơn Tâm Linh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-sau-khi-khoa-mxh-lily-chen-chinh-thuc-phan-tran-ve-tin-don-dung-chung-ban-trai-voi-ngoc-trinh-he-lo-nguyen-do-no-ra-lum-xum-409842.html