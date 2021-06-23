HOT: Sau khi khóa MXH, Lily Chen chính thức phân trần về tin đồn 'dùng chung' bạn trai với Ngọc Trinh, hé lộ nguyên do nổ ra lùm xùm

Hậu trường 23/06/2021 15:32

LiLy Chen đã lên tiếng phân trần vì liên tục bị gọi tên vào lùm xùm với Ngọc Trinh, đồng thời hé lộ nguyên do gây tranh cãi.

Mới đây, Ngọc TrinhLily Chen bất ngờ bị cư dân mạng "réo" tên vì nghi có liên quan đến vụ lùm xùm "dùng chung" bạn trai tỷ phú. Thậm chí CĐM còn soi ra loạt chi tiết đáng ngờ khi cả 2 mỹ nhân đều sở hữu siêu xe tiền tỷ có màu sắc gần giống nhau, đến nỗi còn được cùng 1 nhân viên sales tư vấn.

Ngay sau khi tin đồn này rộ lên, MXH đã ngay lập tức truy lùng bằng chứng để làm sáng tỏ. Ồn ào "từ trên trời rơi xuống" đã khiến Lily Chen phải tạm khoá Facebok cá nhân để tránh bị soi mói.

Đến trưa nay 23/6, giọng ca bolero đã chính thức lên tiếng về tin đồn này. Trả lời phỏng vấn với 2Sao cô nàng trực tiếp phủ nhận tin đồn "dùng chung bồ" với Ngọc Trinh. Theo cô, câu chuyện không hay xuất phát từ việc chiếc xe mới tậu của 2 người vô tình trùng màu, tậu cùng thời điểm và cùng cửa hàng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định phía cửa hàng bán xe đã tự thiết kế màu xe của Lily Chen giống với Ngọc Trinh, chứ đây không phải chủ ý của cô.

Lily Chen 1
Xế hộp tiền tỷ của 2 chân dài vô tình giống nhau về màu sắc - Ảnh: Internet

Đồng thời Lily Chen cũng tiết lộ thêm về danh tính bạn trai. Cô nhấn mạnh: "Bạn trai là doanh nhân kiêm nhạc sĩ. Anh ấy không liên quan gì tới Ngọc Trinh". 

Hiện tại, để tránh những lời đồn thổi không đáng có, Lily Chen đã quyết thay đổi màu xe từ hồng - đen sang vàng đồng để tránh "đụng hàng" với nữ hoàng nội y. 

Lily Chen 2
Giọng ca bolero thông báo đổi màu xe - Ảnh chụp màn hình

Về phía Ngọc Trinh, người đẹp gốc Trà Vinh vẫn lựa chọn "tâm bất biến, giữa dòng đời vạn biến" và vẫn tận hưởng cuộc sống giàu sang như thường lệ.

Lily Chen tên thật là Trần Kim Ngọc, năm nay 26 tuổi và là 1 trong những cô gái sở hữu con xe Maybach giá 9 tỷ trẻ nhất Việt Nam. Cô giành danh hiệu Á quân 1 Tình Bolero năm 2019 và lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với vai diễn trong bộ phim Thất Sơn Tâm Linh.

Ngọc Trinh đổ chất lỏng vào 'chỗ hiểm' Vũ Khắc Tiệp hô biến ‘đợi to ra’ khiến người xem ‘đỏ mặt vì ngượng’

Ngọc Trinh đổ chất lỏng vào 'chỗ hiểm' Vũ Khắc Tiệp hô biến ‘đợi to ra’ khiến người xem ‘đỏ mặt vì ngượng’

Sau khi đổ chất lỏng vào chỗ kín của Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh đợi kết quả khiến người xem hốt hoảng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lily Chen Ngọc Trinh Lily Chen lên tiếng về ồn ào giật bồ

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36