Hot: MC Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát bất ngờ xuất hiện cùng nhau sau nghi vấn rạn nứt tình cảm?

Mới đây, sự xuất hiện của bộ đôi Võ Tấn Phát và MC Đại Nghĩa đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
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Vào chiều ngày 28/3, sự kiện họp báo ra mắt dự án phim điện ảnh Biệt đội rất ổn đã được tổ chức tại TP.HCM. Tại sự kiện này, quy tụ nhiều gương mặt đình đám trong Vbiz như: Lê Khánh, Hứa Vĩ Văn, Võ Tấn Phát, MC Đại Nghĩa, BB Trần, Hải Triều, Hoàng Oanh, Ngọc Phước,...
Đáng chú ý, sự xuất hiện của bộ đôi Võ Tấn Phát và MC Đại Nghĩa đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Cả hai bảnh bao trong bộ vest lịch lãm, thoải mái tương tác cùng nhau trong sự kiện. Có thể thấy, mối quan hệ của MC Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát rất tốt đẹp. Từ đây, cả hai phần nào đập tan tin đồn rạn nứt tình cảm như dư luận đồn đoán trong thời gian qua.
Mối quan hệ bạn bè của MC Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát từ lâu vẫn luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ, song cả hai vẫn thường xuyên nhận được sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những đồn đoán về mối quan hệ trên mức tình bạn.
Cả hai liên tục bị soi hàng loạt chi tiết sống chung, đi từ thiện, du lịch cùng nhau, song Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát vẫn chưa một lần lên tiếng về mối quan hệ của mình. Khi được đặt câu hỏi về mối quan hệ thân thiết, cặp đôi nam nghệ sĩ đều một mực giữ im lặng.
Vừa qua, cả hai liên tục vướng tin đồn "cạch mặt" sau thời gian dài thân thiết. Sự xuất hiện của cả hai trong sự kiện họp báo phim Biệt đội rất ổn là câu trả lời cho những ồn ào về tình bạn của MC Đại Nghĩa - Võ Tấn Phát trong thời gian vừa qua.