Hot: MC Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát bất ngờ xuất hiện cùng nhau sau nghi vấn rạn nứt tình cảm?

Vào chiều ngày 28/3, sự kiện họp báo ra mắt dự án phim điện ảnh Biệt đội rất ổn đã được tổ chức tại TP.HCM. Tại sự kiện này, quy tụ nhiều gương mặt đình đám trong Vbiz như: Lê Khánh, Hứa Vĩ Văn, Võ Tấn Phát, MC Đại Nghĩa, BB Trần, Hải Triều, Hoàng Oanh, Ngọc Phước,...

Đáng chú ý, sự xuất hiện của bộ đôi Võ Tấn Phát và MC Đại Nghĩa đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Cả hai bảnh bao trong bộ vest lịch lãm, thoải mái tương tác cùng nhau trong sự kiện. Có thể thấy, mối quan hệ của MC Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát rất tốt đẹp. Từ đây, cả hai phần nào đập tan tin đồn rạn nứt tình cảm như dư luận đồn đoán trong thời gian qua.