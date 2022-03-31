Hot: Hiền Hồ tái xuất MXH, lập tức có động thái đầu tiên sau thời gian sống ẩn vì ồn ào 'cặp kè' đại gia U60?

Thông tin Hiền Hồ tái xuất trở lại mạng xã hội sau loạt ồn ào khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ.
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Những ngày qua, cái tên Hiền Hồ đang phủ sóng khắp mạng xã hội sau khi dính tin đồn "tiêu tam", cặp kè đại gia. Chưa kể, hàng loạt hình ảnh thân mật ôm hôn vị đại gia U60 bất ngờ bị tung ra gây thêm nhiều sự chú ý. Trong lúc dư luận sục sôi, vị đại gia đã lên tiếng về mối quan hệ của cả 2 chỉ là tình cảm anh em, nương tựa nhau để cùng cố gắng trong cuộc sống. Về phần Hiền Hồ chỉ giữ im lặng trước ồn ào, đồng thời cũng âm thầm khóa các tài khoản cá nhân.
Tuy nhiên, mới đây nhất, cư dân mạng lại bùng lên thông Hiền Hồ đã trở lại trên Instagram sau chuỗi ngày "đóng cửa". Cụ thể, một bài đăng mới được cho là hình ảnh tình trạng hiện tại của Hiền Hồ sau khoảng thời gian sống ẩn.
Trong hình ảnh, nữ ca sĩ xuất hiện với nhan sắc trong trẻo, rạng rỡ và nét mặt ngây thơ như thường thấy. Thậm chí, trông nữ ca sĩ còn có vẻ không mấy sa sút vì drama vừa qua mà nhuận sắc hơn hẳn.
Thế nhưng, dân tình đã nhanh chóng nhận ra đây chỉ là một tài khoản giả mạo được đặt theo tên Instagram của Hiền Hồ để câu view. Bằng chứng là lượng theo dõi èo uột và tương tác cũng rất tệ hại. Còn hình ảnh đăng tải được bóc mẽ là ảnh cũ, đã được Hiền Hồ đăng story trước đây.
Hiện tại, câu chuyện của Hiền Hồ và vị đại gia vẫn nhận nhiều sự quan tâm, chú ý. Trước đó, mạng xã hội còn bất ngờ xuất hiện thêm tin đồn một nam thanh niên được thuê đóng giả "em họ Hiền Hồ" để tung những hình ảnh gây bất lợi cho nữ ca sĩ.