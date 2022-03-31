Hot: Hiền Hồ tái xuất MXH, lập tức có động thái đầu tiên sau thời gian sống ẩn vì ồn ào 'cặp kè' đại gia U60?

Những ngày qua, cái tên Hiền Hồ đang phủ sóng khắp mạng xã hội sau khi dính tin đồn "tiêu tam", cặp kè đại gia. Chưa kể, hàng loạt hình ảnh thân mật ôm hôn vị đại gia U60 bất ngờ bị tung ra gây thêm nhiều sự chú ý. Trong lúc dư luận sục sôi, vị đại gia đã lên tiếng về mối quan hệ của cả 2 chỉ là tình cảm anh em, nương tựa nhau để cùng cố gắng trong cuộc sống. Về phần Hiền Hồ chỉ giữ im lặng trước ồn ào, đồng thời cũng âm thầm khóa các tài khoản cá nhân.

Hình ảnh Hiền Hồ thân mật bên đại gia U60 gây nhiều chú ý - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây nhất, cư dân mạng lại bùng lên thông Hiền Hồ đã trở lại trên Instagram sau chuỗi ngày "đóng cửa". Cụ thể, một bài đăng mới được cho là hình ảnh tình trạng hiện tại của Hiền Hồ sau khoảng thời gian sống ẩn.