Theo nguồn tin của Thanh Niên, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận (TP.HCM) đang thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh).

Ngày 5/3 vừa qua, nghệ sĩ cải lương Vũ Linh qua đời sau thời gian chống chọi bệnh tật để lại nhiều tiếc nuối cho đồng nghiệp lẫn người hâm mộ. Sau khi ông nằm xuống, nội chiến gia đình của cố nghệ sĩ trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Đáng chú ý là đoạn ghi âm ghi lại cuộc đối thoại giữa Hồng Loan (con gái Vũ Linh), Hồng Nhung (em gái thứ 6 của Vũ Linh) và Hồng Phượng (cháu ruột Vũ Linh) về việc tranh chấp tài sản. Theo đó, Hồng Loan đã hỏi Hồng Phượng rằng: "Mày họ gì Phượng?". Tuy nhiên, Hồng Phượng đã nóng giận đáp: "Tui họ gì kệ m* tui, nhưng tui là cháu ruột của cậu".

Tiếp đó, giọng của bà Hồng Nhung lên tiếng muốn chia tài sản cho con gái mình (là Hồng Phượng): "Chưa bao giờ nghĩ con là con nuôi, đi tới đâu con cũng là con ruột thì bây giờ mấy chục năm nay con sống với gia đình, từ bà nội đến bác tư, gia đình này đối xử với con như thế nào? Con phải nhìn lại. Con nên nhớ tài sản này là của anh ruột của cô sáu và chú bảy. Bây giờ tất cả tài sản, cô Sáu muốn con và Hồng Phượng đồng sở hữu". Đoạn ghi âm ngay sau khi đăng tải nhanh chóng nhận về rất nhiều lượt tương tác từ cộng đồng mạng. Phần đông khán giả đều bày tỏ sự bức xúc về việc Hồng Nhung và Hồng Phượng tranh giành tài sản của cố nghệ sĩ, dù ông chưa mất được 100 ngày. Trước nhiều lời chỉ trích, phía Hồng Phượng từ chối trả lời thông tin liên quan đến vụ việc và cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

Phần đông khán giả đều bày tỏ sự bức xúc về việc Hồng Nhung và Hồng Phượng tranh giành tài sản của cố nghệ sĩ, dù ông chưa mất được 100 ngày Cho đến sáng nay, theo thông tin từ báo Thanh Niên, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận xác nhận (TP.HCM) đang thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh). Người nộp đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái của cố NSƯT Vũ Linh - nguyên đơn) khởi kiện bà Võ Thị Hồng Loan (con gái của cố NSƯT Vũ Linh - bị đơn). Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan còn có bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố NSƯT Vũ Linh), ông Võ Thành Nhiêu (em trai Vũ Linh) và Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến (phường 14, quận Bình Thạnh). Theo đơn khởi kiện, bà Nhung yêu cầu được chia một nửa thửa đất phường Linh Đông, TP. Thủ Đức cho mình và ông Võ Thành Nhiêu, sau khi trừ đi phần giá trị mà ông Ngoan đã lập di chúc miệng cho bà Lê Thị Hồng Phượng (giá tạm tính của di chúc miệng là 1,5 tỉ đồng). Liên quan đến sự việc này, mới đây, trao đổi với Tri thức trực tuyến, ca sĩ Hồng Phượng - cháu gái của cố NSƯT Vũ Linh xác nhận mẹ cô là bà Võ Thị Hồng Nhung - em gái nghệ sĩ Vũ Linh đã khởi kiện tranh chấp tài sản đối với Võ Thị Loan, con gái nghệ sĩ Vũ Linh. Ca sĩ Hồng Phượng - cháu gái của cố NSƯT Vũ Linh xác nhận mẹ cô là bà Võ Thị Hồng Nhung - em gái nghệ sĩ Vũ Linh đã khởi kiện tranh chấp tài sản đối với Võ Thị Loan, con gái nghệ sĩ Vũ Linh Hiện vụ kiện đang được cư dân mạng hết sức quan tâm. Không chỉ vậy, trước đó, Hồng Loan cũng lên tiếng cho biết, khi ba cô vừa nằm xuống thì những người cô từng cho là ruột thịt đã phủ nhận chuyện cô là con gái ruột của ba, gắn mác cho cô là con nuôi. Ngoài ra, Vũ Luân - con nuôi của cố nghệ sĩ - bức xúc khi tin đồn "Vũ Luân kinh doanh trên đám ma của ba nuôi - NSƯT Vũ Linh" bằng cách thuê đội ngũ livestream, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của anh.

Nóng: TAND quận Phú Nhuận đang thụ lý vụ tranh chấp thừa kế di sản của cố NSƯT Vũ Linh Ngày 7/6, TAND quận Phú Nhuận (TP.HCM) đang thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với di sản của ông Võ Văn Ngoan (cố nghệ sĩ ưu tú - NSƯT Vũ Linh).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hong-phuong-xac-nhan-me-ruot-khoi-kien-tranh-chap-tai-san-voi-con-gai-cua-co-nghe-si-vu-linh-589833.html