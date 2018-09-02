Hồng Nhung lần đầu tiết lộ chuyện con trai 6 tuổi bị bệnh tự kỷ

Hậu trường 02/09/2018 12:01

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung khiến người hâm mộ cảm thông khi tiết lộ chuyện con trai bị bệnh tự kỷ.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung bất ngờ chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hiện tại. Nữ ca sĩ khiến nhiều chị em phải suy ngẫm khi triết lý về hai từ hạnh phúc. Hồng Nhung khẳng định với riêng cô, hạnh phúc chỉ thực sự "tròn đầy" khi có nền tảng gia đình vững chắc.

Hồng Nhung viết: "Hạnh phúc là gì. Nhiều người hỏi tôi rằng, sau tất cả những sóng gió cuộc đời trong quá khứ, tôi có thấy mệt mỏi và sợ hãi hay mất đi niềm tin với hai chữ hạnh phúc không?

Tôi chỉ mỉm cười và nói rằng tôi xin cảm ơn những điều không may mắn đó để cho tôi có được những gì ngày hôm nay... Với tôi, gia đình chính là nền tảng vững chắc nhất để tôi tồn tại và hưởng thụ trọn vẹn một cách đầy đủ nhất về hai chữ hạnh phúc.

Trước hết, cuộc sống dạy tôi luôn hiểu rằng trong cuộc đời này sẽ không bao giờ hoàn hảo. Và điều duy nhất - đó chính là chúng ta học cách chấp nhận nó cho dù biết sẽ khó khăn ở phía trước. Gia đình nhỏ bé của tôi là đây".

Hồng Nhung lần đầu tiết lộ chuyện con trai 6 tuổi bị bệnh tự kỷ - Ảnh 1
Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung bộc bạch về cuộc sống hôn nhân của mình - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, cũng trong những dòng tâm sự này, Hồng Nhung lần đầu nói về chồng và 2 con của mình. Cô khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ về căn bệnh tự kỷ mà con trai 6 tuổi đang mắc phải: "Một cậu bé 6 tuổi đang mắc chứng tự kỉ nhưng lại làm một người mẹ như tôi luôn cảm thấy được những nguồn năng lượng ngọt ngào nhất mà không ai khác trên đời có thể trao cho tôi được.

Hồng Nhung lần đầu tiết lộ chuyện con trai 6 tuổi bị bệnh tự kỷ - Ảnh 2
Cô gây chú ý khi chia sẻ về việc con trai đầu mắc bệnh tự kỷ - Ảnh: FBNV
Hồng Nhung lần đầu tiết lộ chuyện con trai 6 tuổi bị bệnh tự kỷ - Ảnh 3
Dù mắc bệnh nhưng con trai luôn là nguồn năng lượng ngọt ngào lớn nhất của Hồng Nhung - Ảnh: FBNV

Một cô bé kháu khỉnh vừa tròn 1 tuổi lúc nào cũng nở nụ cười tươi khoe mấy chiếc răng bé tí xíu mỗi sáng thức dậy khi ánh nắng mặt trời tràn vào ô cửa nhỏ.

Một người đàn ông với một bờ vai rộng chắc, vững chãi luôn sẵn sàng vì tôi mà vượt qua tất cả những khó khăn phía trước. Và tôi không mong gì hơn thế với những tình yêu này, nhìn vào năng lượng này để hít một hơi thật sâu và bước tiếp... Cho dù sóng gió có ngoài kia nhưng chúng ta đừng quên đi rằng hạnh phúc là khi mình biết trân trọng những gì mình đang có. Và 'người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất'”.

Những tâm sự của Hồng Nhung khiến khán giả không khỏi vui mừng cho cô. Vì sau thất bại ở cuộc hôn nhân đầu tiên, nữ ca sĩ đã tìm được hạnh phúc thực sự của đời mình bên chồng và hai con.

Hồng Nhung lần đầu tiết lộ chuyện con trai 6 tuổi bị bệnh tự kỷ - Ảnh 4
Hồng Nhung hạ sinh con gái thứ hai vào năm 2017 - Ảnh: FBNV
Hồng Nhung lần đầu tiết lộ chuyện con trai 6 tuổi bị bệnh tự kỷ - Ảnh 5
Với cô, hạnh phúc là khi gia đình mình được trọn vẹn và ấm êm - Ảnh: FBNV

 

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Từ khóa:   ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung Hồng Nhung trẻ tự kỷ

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