Nhiều năm trôi qua, Khánh Thi vẫn không thể nào quên cảnh bố đau đớn qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác.

Khánh Thi khiến cư dân mạng xúc động khi viết tâm thư gửi bố đã mất trong ngày giỗ của ông. Kiện tướng dancesport không kìm được nước mắt khi nhớ lại khoảnh khắc người thân chịu đau đớn và ra đi vì căn bệnh ung thư. Khánh Thi khóc viết tâm thư sau nhiều năm bố mất - Ảnh: Internet Khánh Thi viết trên trang Facebook cá nhân: “Hạnh phúc thay cho những ai đang còn cha còn mẹ. Giỗ bố 23/7/2004 (âm lịch) - 23/7/2018.

Tròn 15 năm từ ngày bố mất, đêm qua con khóc nhiều, lâu rồi chẳng được khóc nức nở như vậy. Con nhớ bố lắm. Năm con 22 tuổi là năm bố ra đi. Bây giờ 37 tuổi, con vẫn nhớ không quên một chi tiết nào cái ngày định mệnh ấy. Con hận căn bệnh ung thư, căn bệnh đã cướp đi bố yêu nhất của con. Con chứng kiến bố bị ộc máu cả trên và dưới. Bố chỉ kịp kêu mẹ. Và con thì không biết làm gì. Chỉ đứng khóc nhìn mẹ kiên cường nắm tay bố. Suốt thời gian bố bệnh và suốt con đường xe cấp cứu lần cuối đưa bố vào bệnh viện. Ánh mắt bố nhìn con và mẹ đau đáu. Ánh mắt bố thương con và mẹ. Con không bao giờ quên được.

Dù con lớn rồi, nhưng con cần bố chứ. Những lúc con tủi thân lang thang ngoài đường phố. Bố đã ở đâu? Những lúc con chỉ muốn gục ngã, chỉ muốn bỏ cuộc, bố đã ở đâu? Bà xã Phan Hiển đau đớn kể lại thời điểm bố ra đi vì căn bệnh ung thư - Ảnh: FBNV Giờ chỉ còn lại mẹ, mẹ tóc bạc và mắt nặng trĩu. Sao con có thể dám thể hiện cho mẹ biết con đang làm sao. Con đang gặp những chuyện gì. Phải! Mẹ kiên cường chăm sóc bố. Con không thấy mẹ khóc bao giờ. Nhưng mắt mẹ quầng thâm từ đó. Mẹ kiên cường bao bọc con và anh trai, bây giờ là các cháu. Nên con tự nhủ con cũng phải kiên cường với cuộc sống này. Giấu đi hết tất cả nhọc nhằn để cố gắng. Vì con biết con chưa làm tròn bổn phận làm con. Nhìn gia đình người ta còn đủ cha mẹ, dù có lớn con cũng chút chạnh lòng. Dù có lớn thì vẫn nhớ cha. Giờ Kubi và Anna ở đây, xuất hiện trong cuộc đời con. Con chỉ mong bố yêu thương các cháu bằng cách riêng của bố. Con yêu bố. Bố cho con được khóc. Được cảm nhận bố đang ôm con nhé”. Bài viết của Khánh Thi nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Người hâm mộ an ủi và động viên bà xã Phan Hiển bớt đau lòng vì chuyện buồn quá khứ. Cư dân mạng đồng cảm với nữ kiện tướng - Ảnh: FBNV Hiện tại, Khánh Thi đang sống hạnh phúc bên chồng kém tuổi và 2 con nhỏ - Ảnh: FBNV

Khánh Thi than vãn khi bị đồn suýt chia tay Phan Hiển, bà xã Bình Minh bất ngờ lên tiếng Giữa ồn ào tình cảm rạn nứt của gia đình Khánh Thi và Phan Hiển, bà xã Bình Minh vừa lên tiếng chia sẻ với cặp đôi.

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