Hồng Loan nói gì về tin đồn bị cấm sóng, gạch tên khỏi bộ phim từng xác nhận tham gia?

Hậu trường 08/12/2023 09:19

Hồng Loan lên tiếng về tin đồn bị cấm sóng sau thông tin tên cô bị xoá khỏi đoàn phim.

Sau nhiều biến cố từ ngày ba Vũ Linh qua đời, Hồng Loan - con gái cố nghệ sĩ nhận được rất nhiều sự yêu thương, giúp đỡ. Thời gian qua, cô được ca sĩ Nguyên Vũ hỗ trợ, dẫn dắt tham gia vào một số hoạt động như đóng phim, ca hát. Đặc biệt, con gái nghệ sĩ Vũ Linh từng xác nhận sẽ tham gia bộ phim Yêu lần nữa sau khi vượt qua buổi thử vai.

Hồng Loan nói gì về tin đồn bị cấm sóng, gạch tên khỏi bộ phim từng xác nhận tham gia? - Ảnh 1
 Thời gian qua, Hồng Loan được ca sĩ Nguyên Vũ hỗ trợ, dẫn dắt tham gia vào một số hoạt động như đóng phim, ca hát

Tuy nhiên, tối ngày 7/12, trên trang cá nhân, Hồng Loan gửi lời xin lỗi đến khán giả khi đã chủ động liên hệ với đạo diễn Nguyễn Dương và nhà đài truyền hình Vĩnh Long (THVL) để xin bỏ vai Bảy Nhí trong phim Yêu lần nữa.

Hồng Loan chia sẻ lí do khiến cô không nhận vai diễn lần này một phần vì ồn ào thời gian qua của gia đình cô, nhiều người nhắn tin “khủng bố” đạo diễn và ê-kíp làm phim. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người nên cô tự nguyện rút lui.

Hồng Loan nói gì về tin đồn bị cấm sóng, gạch tên khỏi bộ phim từng xác nhận tham gia? - Ảnh 2
Hồng Loan gửi lời xin lỗi đến khán giả khi đã chủ động liên hệ với đạo diễn Nguyễn Dương và nhà đài truyền hình Vĩnh Long (THVL) để xin bỏ vai Bảy Nhí trong phim Yêu lần nữa

Ngoài ra, Hồng Loan còn thừa nhận bản thân cô không phù hợp với vai diễn lần này bởi đóng chung nhiều phân cảnh tình cảm với Nguyên Vũ. Hồng Loan phân trần: "Chuyện là bé Bảy (Hồng Loan thủ vai) có tình cảm và yêu thương cậu Lâm (Nguyên Vũ thủ vai) nên trong phim có rất nhiều cảnh cả hai ôm hôn nhau. 

Ngoài đời, chúng tôi coi nhau như anh em nên hành động thân mật quá tôi thấy không hợp, nên xin bỏ vai. Lỡ sau này đi quay không được lại làm phiền mọi người. Đó là lí do khiến tôi rút vai chứ không phải bị cấm sóng như tin đồn”.

Hồng Loan nói gì về tin đồn bị cấm sóng, gạch tên khỏi bộ phim từng xác nhận tham gia? - Ảnh 3
Hồng Loan chia sẻ lí do khiến cô không nhận vai diễn lần này một phần vì ồn ào thời gian qua của gia đình cô, nhiều người nhắn tin “khủng bố” đạo diễn và ê-kíp làm phim

Cùng thời điểm này, Hồng Loan còn tham gia phim ngắn Sáng đèn, dự kiến phát hành vào dịp Tết Nguyên đán năm nay. Con gái của nghệ sĩ Vũ Linh cũng đóng MV Hơn cả người thân của ca sĩ Nguyên Vũ.

Ngoài ra, cô phát hành bản audio ca khúc Chữ hiếu chữ tình do nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh sáng tác. Hồng Loan cho biết không có ý định lấn sân nghệ thuật mà chỉ thực hiện một số sản phẩm để làm kỷ niệm.

Hồng Loan nói gì về tin đồn bị cấm sóng, gạch tên khỏi bộ phim từng xác nhận tham gia? - Ảnh 4
Sau khi cha mất, Hồng Loan dọn về ngôi nhà NSƯT Vũ Linh trước đây từng sống

 

Sau khi cha mất, Hồng Loan dọn về ngôi nhà NSƯT Vũ Linh trước đây từng sống. Tháng 6/2023, em gái nghệ sĩ Vũ Linh - bà Võ Thị Hồng Nhung nộp đơn kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh) lên Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, TP.HCM. Bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (37 tuổi, con gái nghệ sĩ Vũ Linh). Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình chuẩn bị xét xử.

Tòa án xem xét thẩm định nhà số 05 Đoàn Thị Điểm, làm rõ tranh chấp về thừa kế đối với di sản của cố NS Vũ Linh

Tòa án xem xét thẩm định nhà số 05 Đoàn Thị Điểm, làm rõ tranh chấp về thừa kế đối với di sản của cố NS Vũ Linh

Tòa án đã xem xét thẩm định tại chỗ đối với hiện trạng nhà và đất tại số 05 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Sổ hồng được UBND quận Phú Nhuận cấp cho NSƯT Vũ Linh năm 2015, hiện đã cập nhật sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan (bị đơn, con gái NSƯT Vũ Linh) vào ngày 19/4/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con gái Vũ Linh Vũ Linh NS Vũ Linh

TIN MỚI NHẤT

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 49 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 59 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 14 giờ 42 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 14 giờ 44 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 14 giờ 47 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 14 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?