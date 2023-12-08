Hồng Loan lên tiếng về tin đồn bị cấm sóng sau thông tin tên cô bị xoá khỏi đoàn phim.

Sau nhiều biến cố từ ngày ba Vũ Linh qua đời, Hồng Loan - con gái cố nghệ sĩ nhận được rất nhiều sự yêu thương, giúp đỡ. Thời gian qua, cô được ca sĩ Nguyên Vũ hỗ trợ, dẫn dắt tham gia vào một số hoạt động như đóng phim, ca hát. Đặc biệt, con gái nghệ sĩ Vũ Linh từng xác nhận sẽ tham gia bộ phim Yêu lần nữa sau khi vượt qua buổi thử vai. Thời gian qua, Hồng Loan được ca sĩ Nguyên Vũ hỗ trợ, dẫn dắt tham gia vào một số hoạt động như đóng phim, ca hát Tuy nhiên, tối ngày 7/12, trên trang cá nhân, Hồng Loan gửi lời xin lỗi đến khán giả khi đã chủ động liên hệ với đạo diễn Nguyễn Dương và nhà đài truyền hình Vĩnh Long (THVL) để xin bỏ vai Bảy Nhí trong phim Yêu lần nữa.

Hồng Loan chia sẻ lí do khiến cô không nhận vai diễn lần này một phần vì ồn ào thời gian qua của gia đình cô, nhiều người nhắn tin “khủng bố” đạo diễn và ê-kíp làm phim. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người nên cô tự nguyện rút lui. Hồng Loan gửi lời xin lỗi đến khán giả khi đã chủ động liên hệ với đạo diễn Nguyễn Dương và nhà đài truyền hình Vĩnh Long (THVL) để xin bỏ vai Bảy Nhí trong phim Yêu lần nữa Ngoài ra, Hồng Loan còn thừa nhận bản thân cô không phù hợp với vai diễn lần này bởi đóng chung nhiều phân cảnh tình cảm với Nguyên Vũ. Hồng Loan phân trần: "Chuyện là bé Bảy (Hồng Loan thủ vai) có tình cảm và yêu thương cậu Lâm (Nguyên Vũ thủ vai) nên trong phim có rất nhiều cảnh cả hai ôm hôn nhau.

Ngoài đời, chúng tôi coi nhau như anh em nên hành động thân mật quá tôi thấy không hợp, nên xin bỏ vai. Lỡ sau này đi quay không được lại làm phiền mọi người. Đó là lí do khiến tôi rút vai chứ không phải bị cấm sóng như tin đồn”. Hồng Loan chia sẻ lí do khiến cô không nhận vai diễn lần này một phần vì ồn ào thời gian qua của gia đình cô, nhiều người nhắn tin “khủng bố” đạo diễn và ê-kíp làm phim Cùng thời điểm này, Hồng Loan còn tham gia phim ngắn Sáng đèn, dự kiến phát hành vào dịp Tết Nguyên đán năm nay. Con gái của nghệ sĩ Vũ Linh cũng đóng MV Hơn cả người thân của ca sĩ Nguyên Vũ. Ngoài ra, cô phát hành bản audio ca khúc Chữ hiếu chữ tình do nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh sáng tác. Hồng Loan cho biết không có ý định lấn sân nghệ thuật mà chỉ thực hiện một số sản phẩm để làm kỷ niệm. Sau khi cha mất, Hồng Loan dọn về ngôi nhà NSƯT Vũ Linh trước đây từng sống Sau khi cha mất, Hồng Loan dọn về ngôi nhà NSƯT Vũ Linh trước đây từng sống. Tháng 6/2023, em gái nghệ sĩ Vũ Linh - bà Võ Thị Hồng Nhung nộp đơn kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh) lên Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, TP.HCM. Bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (37 tuổi, con gái nghệ sĩ Vũ Linh). Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình chuẩn bị xét xử.

Tòa án xem xét thẩm định nhà số 05 Đoàn Thị Điểm, làm rõ tranh chấp về thừa kế đối với di sản của cố NS Vũ Linh Tòa án đã xem xét thẩm định tại chỗ đối với hiện trạng nhà và đất tại số 05 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Sổ hồng được UBND quận Phú Nhuận cấp cho NSƯT Vũ Linh năm 2015, hiện đã cập nhật sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan (bị đơn, con gái NSƯT Vũ Linh) vào ngày 19/4/2023.

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