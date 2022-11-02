Hơn 10 ngày làm dâu hào môn, Đỗ Mỹ Linh hé lộ cuộc sống tân hôn 'vui như Tết', chốt gọn 1 câu khiến ai cũng ghen tị!

Hậu trường 02/11/2022 12:00

Đỗ Mỹ Linh để lại bình luận gây chú ý khi được hỏi về cuộc sống sau khi kết hôn.

Sau 2 năm bí mật hẹn hò, ngày 23/10 vừa qua, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã chính thức lên xe hoa với thiếu gia Đỗ Vinh Quang - con trai của bầu Hiển. Lễ cưới được tổ chức vô cùng hoành tráng, xa hoa bậc nhất Hà Nội. Khi tiết lộ về chuyện tình yêu với con trai bầu Hiển, nàng hoa hậu 9x từng hạnh phúc chia sẻ: "Linh và anh Quang may mắn khi có được sự chấp thuận của hai bên gia đình, sự yêu thương vun vén từ bạn bè hai bên. Mong rằng trên chặng đường phía trước, mọi người sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho 2 đứa mình". 

Hơn 10 ngày làm dâu hào môn, Đỗ Mỹ Linh hé lộ cuộc sống tân hôn 'vui như Tết', chốt gọn 1 câu khiến ai cũng ghen tị! - Ảnh 1
Đám cưới của Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển được tổ chức vào ngày 23/10 vừa qua - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, sau lễ cưới, Đỗ Mỹ Linh thoải mái xả kho loạt khoảnh khắc tuyệt vời trong ngày trọng đại. Nhan sắc của cô dâu và chú rể khiến nhiều người không ngớt lời khen ngợi và bày tỏ nhiều sự ngưỡng mộ.

Đáng chú ý hơn cả, bên dưới phần bình luận, một người bạn của nàng hậu đã bất ngờ để lại lời "hỏi thăm" về cuộc sống hôn nhân của nàng dâu mới. Cụ thể, người này nói rằng: "Review sau đám cưới để anh có động lực từ từ nào", Đỗ Mỹ Linh  ngay sau đó đã hí hỏm trả lời: "Cứ thử đi thì biết anh ạ".

Hơn 10 ngày làm dâu hào môn, Đỗ Mỹ Linh hé lộ cuộc sống tân hôn 'vui như Tết', chốt gọn 1 câu khiến ai cũng ghen tị! - Ảnh 2
Cả 2 tiến tới hôn nhân sau 2 năm hẹn hò bí mật - Ảnh: FBNV

Không chỉ vậy, trước đó, khi đàn em Lương Thùy Linh khoe hình ảnh hạnh phúc trong đám cưới Đỗ Mỹ Linh kèm lời chúc phúc: “Chúc mừng chị đã có chồng rồi”. Lúc này, Đỗ Mỹ Linh hạnh phúc thổ lộ: “Lấy chồng vui lắm, lấy đi”.

Chỉ với một câu nói ngắn gọn, súc tích mà nhiều người hâm mộ đã thấy được cuộc sống làm dâu nhà hào môn của người đẹp đang trải qua thời gian hạnh phúc đến nhường nào. Thậm chí, người đẹp 9x còn muốn lan tỏa sự hạnh phúc này đến hội chị em hoa hậu.

Hơn 10 ngày làm dâu hào môn, Đỗ Mỹ Linh hé lộ cuộc sống tân hôn 'vui như Tết', chốt gọn 1 câu khiến ai cũng ghen tị! - Ảnh 3
Đỗ Mỹ Linh hạnh phúc thổ lộ với đàn em về cuộc sống tân hôn: “Lấy chồng vui lắm, lấy đi” - Ảnh: FBNV

Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang tất bật quay trở lại công việc thay vì đi hưởng tuần trăng mật. Ngay sau ngày cưới, nàng hoa hậu đã tham dự một show diễn thời trang. Trong khi đó, ông xã Vinh Quang lại trở lại sân cỏ, quản lý CLB. 

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh không hưởng tuần trăng mật mà làm điều này ngay sau đám cưới, đây có phải cái giá của việc làm dâu hào môn?

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh không hưởng tuần trăng mật mà làm điều này ngay sau đám cưới, đây có phải cái giá của việc làm dâu hào môn?

Khác với nhiều cặp đôi mới cưới khác, Đỗ Mỹ Linh và ông xã là Đỗ Vinh Quang lại phải gác lại tuần trăng mật của mình.

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