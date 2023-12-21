Hoàng Oanh lần đầu tiết lộ chồng cũ mỗi tháng đều qua nhà ngủ cùng, đến mức cô phải hỏi thẳng: “Sao lì vậy”

Hậu trường 21/12/2023 14:58

Theo Á hậu Hoàng Oanh, điều quan trọng nhất của gia đình là sự gắn kết. Cô sẵn sàng làm tất cả để có thể cho con trai khoảnh khắc vui chơi với cả bố lẫn mẹ.

Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi gây nhiều tiếc nuối với chồng Tây, MC Hoàng Oanh vực dậy mạnh mẽ sau đổ vỡ để làm mẹ đơn thân nuôi con trai nhỏ. Trong một bài phỏng vấn mới đây, mẹ 1 con đã có những chia sẻ bất ngờ về cuộc sống hiện tại.

Theo đó, Hoàng Oanh cho biết vẫn giữ tốt đẹp với chồng cũ để cùng nhau nuôi nấng con trai là bé Max. Cả 2 vẫn thường xuyên thoải mái gặp mặt hậu ly hôn để con luôn cảm nhận được tình yêu thương của cả ba lẫn mẹ và ông bà 2 bên.

Hoàng Oanh lần đầu tiết lộ chồng cũ mỗi tháng đều qua nhà ngủ cùng, đến mức cô phải hỏi thẳng: “Sao lì vậy” - Ảnh 1
Hoàng Oanh cho biết vẫn giữ tốt đẹp với chồng cũ để cùng nhau nuôi nấng con trai là bé Max

Theo Á hậu Hoàng Oanh, điều quan trọng nhất của gia đình là sự gắn kết. Cô sẵn sàng làm tất cả để có thể cho con trai khoảnh khắc vui chơi với cả bố lẫn mẹ. Đáng chú ý, cô gây bất ngờ khi tiết lộ việc sẵn lòng cùng chồng cũ ngủ chung với con trai như một gia đình.

Nàng Á hậu chia sẻ với truyền thông: "Mỗi tháng ba Max sẽ sang thăm con một lần, mỗi lần qua ở rất lâu. Tôi hay đùa rằng: "Sao lì vậy?". Tôi tranh thủ khi nào có thời gian đều ở đó với con. Khoảnh khắc cả ba, mẹ cùng đi chơi với con rất quan trọng, cho con tất cả tình yêu thương. Nếu ba không qua thăm thì bé vẫn gọi điện nói chuyện với gia đình bên nội thường xuyên. Điều đó được diễn ra một cách thường xuyên rồi.

Hoàng Oanh lần đầu tiết lộ chồng cũ mỗi tháng đều qua nhà ngủ cùng, đến mức cô phải hỏi thẳng: “Sao lì vậy” - Ảnh 2
 Đáng chú ý, cô gây bất ngờ khi tiết lộ việc sẵn lòng cùng chồng cũ ngủ chung với con trai như một gia đình

Khi con hỏi: "Nhà ba ở đâu hả mẹ?". Mình trả lời là: "Ba đi làm". Chúng mình ăn cùng nhau, ngủ cùng con cho nhau như gia đình khoảng thời gian hạnh phúc. Tôi thấy, nếu mình thấy ổn thì mọi thứ ổn. Mặc dù ba, mẹ không sống chung với nhau nhưng đều yêu thương con vô điều kiện".

Dù có gia đình hỗ trợ nhưng Hoàng Oanh phải thừa nhận cô mất rất nhiều thời gian để cân bằng khi làm mẹ đơn thân. Mỗi khi đi làm xa, cô thấy có lỗi vì không thể dành nhiều thời gian chơi đùa với Max. Đặc biệt trong mảng kinh tế, Hoàng Oanh nói không dám phụ thuộc vào trợ cấp từ chồng cũ. Vì Max là con lai 2 dòng máu nên trong tương lai, nàng hậu dự định sẽ cho con trai đi du học.

Hoàng Oanh lần đầu tiết lộ chồng cũ mỗi tháng đều qua nhà ngủ cùng, đến mức cô phải hỏi thẳng: “Sao lì vậy” - Ảnh 3
Dù có gia đình hỗ trợ nhưng Hoàng Oanh phải thừa nhận cô mất rất nhiều thời gian để cân bằng khi làm mẹ đơn thân

Cô cho biết: "Tôi không dám nghĩ ba chu cấp cho con hay có chuyện gì ba sẽ giúp ba con. Tôi không dám nghĩ phụ thuộc vào điều đó, mình luôn luôn ở trạng thái không ai lo hết chỉ có mình lo cho con thôi. Con tôi là cậu bé lai phải chuẩn bị kinh tế vững để cho bé du học, học trường quốc tế và dành tiền lo cho ba má".

Nói về cách dạy con, Phương Oanh cho biết: "Với gia đình tôi, tôi thể hiện tình yêu thương từ nhỏ và dạy con điều đó. Mặc dù con mình là con trai nhưng không cấm bé khóc. Tôi sẽ hỏi vì sao bé khóc? Khi thấy con buồn bực, tức giận sẽ không can thiệp ngay mà sẽ ngồi kế bên kiên nhẫn đợi các con nín khóc. Sau đó, ngồi nói chuyện, chia sẻ xem con muốn gì và đưa ra lời khuyên cho con. Điều tôi thấy hạnh phúc nhất là bé Max có gì đều nói hết với mẹ".

Hoàng Oanh lần đầu tiết lộ chồng cũ mỗi tháng đều qua nhà ngủ cùng, đến mức cô phải hỏi thẳng: “Sao lì vậy” - Ảnh 4
Nói về cách dạy con, Phương Oanh cho biết: "Với gia đình tôi, tôi thể hiện tình yêu thương từ nhỏ và dạy con điều đó. Mặc dù con mình là con trai nhưng không cấm bé khóc"

Bé Max hiện đã được ba tuổi, được mẹ tiết lộ cao nhưng hơi gầy do ham chơi, thích chạy nhảy. Cậu bé mang hai dòng máu Việt - Mỹ nên thừa hưởng đường nét lai đẹp từ bố lẫn mẹ. Mặc dù tính cách tình cảm nhưng Hoàng Oanh cũng không tránh được những lúc con trai vào gia đoạn 'khủng hoảng'.

Hoàng Oanh lần đầu tiết lộ chồng cũ mỗi tháng đều qua nhà ngủ cùng, đến mức cô phải hỏi thẳng: “Sao lì vậy” - Ảnh 5
Hoàng Oanh thoải mái đưa con sang gặp ông bà nội

'Lâu lâu, con trái tính trái nết, từ chối đi học, đi tắm, không chịu thay đồ mới. Ngày xưa, tôi khá nóng tính nhưng từ khi có con, tôi kiên nhẫn và bình tĩnh hơn. Tôi cố gắng giải thích, thuyết phục để con lắng nghe và thấu hiểu. Theo khoa học, các bé trai từ 1-3 tuổi thường hoạt động thô, thích leo trèo, vận động. Thấu hiểu giai đoạn phát triển của con thì bản thân sẽ không thấy bực bội, khó chịu. Tôi thông cảm, giúp đỡ, hỗ trợ con. Tôi cho phép con chạy nhảy, quậy chút xíu vì là con trai. Các bé trai như Max ở giai đoạn này cần thời gian giải thích nhiều lần để các bé đồng ý với mình hơn là các bé gái" - cô nói với Ngôi Sao.

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Từ khóa:   con trai Hoàng Oanh Hoàng Oanh chồng cũ Hoàng Oanh

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