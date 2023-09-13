Còn nhỏ tuổi nhưng quý tử nhà Hoàng Oanh đã rất hiểu chuyện, tính cách lại cực tình cảm khiến mẹ tan chảy

Khoảnh khắc cực tình cảm của 2 mẹ con Hoàng Oanh đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.
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Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi gây nhiều tiếc nuối với chồng Tây, MC Hoàng Oanh làm mẹ đơn thân nuôi con trai nhỏ. Trên trang cá nhân, Hoàng Oanh thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường của 2 mẹ con thu hút nhiều sự quan tâm. Thỉnh thoảng, cô cũng dành thời gian và cố gắng tạo điều kiện cho quý tử được gặp ba của mình
Mới đây, trên Instagram cá nhân, Hoàng Oanh tiếp tục đăng tải loạt khoảnh khắc hạnh phúc bên quý tử. Cả hai mẹ con lên đồ "ton sur ton" đen cực sang trọng đi dự tiệc. Bé Max được mẹ diện bộ gile màu đen phối cùng chiếc sơ mi bên trong với outfit chuẩn tổng tài nhí. Nhóc tì đã khiến dân mạng phát sốt với ngoại hình cực kì điển trai và bảnh bao. Vì thừa hưởng những nét đẹp từ bố và mẹ nên quý tử nhà Hoàng Oanh đúng chuẩn "soái ca nhí".
Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng theo tiết lộ của Hoàng Oanh, con trai rất hiểu chuyện, sống tình cảm. Bé Max liên tục có những cử chỉ như ôm, hôn khiến mẹ "tan chảy" trước sự tình cảm này. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều lời bình luận khen ngợi dành cho 2 mẹ con.
Trước đó, tháng 8/2020, Hoàng Oanh hạ sinh con trai đầu lòng, đặt tên thân mật là Max. Cô từng có thời gian sống tại Singapore để thuận lợi cho công việc của chồng. Sau khi ly hôn, Hoàng Oanh cùng con trai đã trở về Việt Nam vào đầu năm nay và tích cực quay lại với công việc nghệ thuật.
Mối quan hệ giữa Hoàng Oanh và gia đình chồng cũ vẫn tốt đẹp sau ly hôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nữ diễn viên thoải mái cho con qua lại, trò chuyện với bên nội. Cách cư xử văn minh sau ly hôn của Hoàng Oanh không phải ai cũng làm được.