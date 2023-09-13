Còn nhỏ tuổi nhưng quý tử nhà Hoàng Oanh đã rất hiểu chuyện, tính cách lại cực tình cảm khiến mẹ tan chảy

Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi gây nhiều tiếc nuối với chồng Tây, MC Hoàng Oanh làm mẹ đơn thân nuôi con trai nhỏ. Trên trang cá nhân, Hoàng Oanh thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường của 2 mẹ con thu hút nhiều sự quan tâm. Thỉnh thoảng, cô cũng dành thời gian và cố gắng tạo điều kiện cho quý tử được gặp ba của mình

Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi gây nhiều tiếc nuối với chồng Tây, MC Hoàng Oanh làm mẹ đơn thân nuôi con trai nhỏ

Mới đây, trên Instagram cá nhân, Hoàng Oanh tiếp tục đăng tải loạt khoảnh khắc hạnh phúc bên quý tử. Cả hai mẹ con lên đồ "ton sur ton" đen cực sang trọng đi dự tiệc. Bé Max được mẹ diện bộ gile màu đen phối cùng chiếc sơ mi bên trong với outfit chuẩn tổng tài nhí. Nhóc tì đã khiến dân mạng phát sốt với ngoại hình cực kì điển trai và bảnh bao. Vì thừa hưởng những nét đẹp từ bố và mẹ nên quý tử nhà Hoàng Oanh đúng chuẩn "soái ca nhí".