Con trai MC Hoàng Oanh khiến dân mạng 'cay khóe mắt' chỉ vì một câu nói

Trên trang cá nhân mới đây, nữ MC Hoàng Oanh đã đăng tải loạt ảnh chụp cùng con trai - bé Max.

Trên trang cá nhân mới đây, nữ MC Hoàng Oanh đã đăng tải loạt ảnh chụp cùng con trai - bé Max.

Có thể thấy, dù còn nhỏ nhưng bé Max đã hiểu chuyện, dành những lời động viên và thường xuyên nhắc nhở mẹ. Nhiều người đã dành lời khen cho nhóc tỳ và bày tỏ sự đồng cảm, khuyên nhủ nữ MC luôn mạnh mẽ, vững bước để cùng chồng cũ chăm sóc, nuôi dạy con trai thật tốt.

Bên cạnh khoảnh khắc đáng yêu của cô và con trai, dòng trạng thái cũng gây chú ý với cư dân mạng. Cụ thể, Hoàng Oanh đã chia sẻ câu nói của bé Max, không chỉ khiến cô mà nhiều khán giả "cay khóe mắt". Cô viết: "'2 mẹ con mình thương nhau'. Max luôn nhắc mẹ như thế! Cảm ơn con, chàng trai mạnh mẽ của mẹ!".

Dù còn nhỏ nhưng bé Max đã hiểu chuyện, dành những lời động viên và thường xuyên nhắc nhở mẹ.

Con trai chính là sức mạnh và hạnh phúc lớn nhất đời này của MC Hoàng Oanh. Cô cũng khẳng định và nhấn mạnh sẽ dành tất cả tình yêu thương để chăm sóc con, cho con được sống bình an và khôn lớn nên người.

Con trai chính là sức mạnh và hạnh phúc lớn nhất đời này của MC Hoàng Oanh.

Hoàng Oanh sinh năm 1990 tại Hà Tây (Hà Nội hiện nay) nhưng từ nhỏ theo gia đình vào TP.HCM sinh sống và lập nghiệp. Sở hữu vẻ đẹp xinh xắn, nụ cười rạng rỡ và giọng nói truyền cảm, tròn vành rõ chữ, Hoàng Oanh lấn sân lĩnh vực MC.

Hoàng Oanh sinh năm 1990 tại Hà Tây (Hà Nội hiện nay) nhưng từ nhỏ theo gia đình vào TP.HCM sinh sống và lập nghiệp.

Người đẹp sinh năm 1990 trở nên quen thuộc với khán giả khi thường xuyên xuất hiện trên các kênh giải trí, bản tin thời sự... Cùng với tần suất xuất hiện dày đặc trong các chương trình "giờ vàng" trên sóng truyền hình đã giúp Hoàng Oanh tự tin, trưởng thành hơn rất nhiều và ngày càng được công chúng yêu mến.

Người đẹp sinh năm 1990 trở nên quen thuộc với khán giả khi thường xuyên xuất hiện trên các kênh giải trí, bản tin thời sự.

Nữ MC và bạn trai ngoại quốc Jack Cole (sinh năm 1989) tổ chức đám cưới cổ tích vào đầu tháng 12/2019 sau 2 năm hẹn hò. Tháng 8/2020, MC Hoàng Oanh hạ sinh bé trai kháu khỉnh với Jack Cole và đặt tên là Max, tuy nhiên chồng không thể từ Singapore về chăm hai mẹ con vì dịch COVID-19 lúc bấy giờ ở nước bạn đang bùng phát, phải giãn cách xã hội.

Nữ MC và bạn trai ngoại quốc Jack Cole (sinh năm 1989) tổ chức đám cưới cổ tích vào đầu tháng 12/2019 sau 2 năm hẹn hò.

Tháng 8/2020, MC Hoàng Oanh hạ sinh bé trai kháu khỉnh với Jack Cole và đặt tên là Max.

Những tưởng cuộc sống hôn nhân của MC Hoàng Oanh tưởng sẽ trải đầy hoa hồng, ngập tiếng cười hạnh phúc thì bất chợt tối 11/4/2022, Jack Cole chia sẻ thông tin cả hai đã ly hôn khiến nhiều khán giả, người hâm mộ bất ngờ.