Sau ly hôn chồng Tây, Hoàng Oanh vướng nghi vấn mang bầu lần hai khi lộ bụng lùm xùm, chính chủ lên tiếng thế nào?

Hậu trường 18/12/2023 20:57

Mới đây, trong một đoạn clip trên trang cá nhân của MC Hoàng Oanh bất ngờ thu hút sự chú ý bởi ngoại hình của cô có phần thay đổi.

Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi gây nhiều tiếc nuối với chồng Tây, MC Hoàng Oanh khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tính cách mạnh mẽ, vực dậy sau biến cố để làm mẹ đơn thân nuôi con trai nhỏ. 

Mới đây, trong một đoạn clip trên trang cá nhân của MC Hoàng Oanh bất ngờ thu hút sự chú ý bởi ngoại hình của cô có phần thay đổi. Theo đó, khi quay clip nhảy đu trend Giáng sinh cùng chị đẹp Đoan Trang, nữ MC để lộ rõ vòng 2 lùm xùm khác hẳn thường ngày.

Sau ly hôn chồng Tây, Hoàng Oanh vướng nghi vấn mang bầu lần hai khi lộ bụng lùm xùm, chính chủ lên tiếng thế nào? - Ảnh 1
Mới đây, trong một đoạn clip trên trang cá nhân của MC Hoàng Oanh bất ngờ thu hút sự chú ý bởi ngoại hình của cô có phần thay đổi

Netizen đặt nhiều nghi vấn nữ MC đang bí mật mang bầu lần 2. Thậm chí, có người còn bình luận thẳng vào video của người đẹp để hỏi. Song, ngay sau đó, nữ MC nhanh chóng có phản hồi về tin đồn này. Chị đẹp Hoàng Oanh tỏ ra khá bất ngờ, cô cho biết bản thân chỉ đang tăng cân mà thôi. “Trời trời, Oanh lỡ nuông chiều bản thân xíu thôi” - cô trả lời nghi vấn của fan. 

Sau ly hôn chồng Tây, Hoàng Oanh vướng nghi vấn mang bầu lần hai khi lộ bụng lùm xùm, chính chủ lên tiếng thế nào? - Ảnh 2
Sau ly hôn chồng Tây, Hoàng Oanh vướng nghi vấn mang bầu lần hai khi lộ bụng lùm xùm, chính chủ lên tiếng thế nào? - Ảnh 3
Netizen đặt nhiều nghi vấn nữ MC đang bí mật mang bầu lần 2. Thậm chí, có người còn bình luận thẳng vào video của người đẹp để hỏi

Sau ly hôn, Hoàng Oanh tích cực trở lại với hoạt động nghệ thuật. Thời gian gần đây, Hoàng Oanh nhận được nhiều sự quan tâm khi tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023. Dù bị loại khá sớm nhưng sự xuất hiện của nữ MC vẫn để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

Sau ly hôn chồng Tây, Hoàng Oanh vướng nghi vấn mang bầu lần hai khi lộ bụng lùm xùm, chính chủ lên tiếng thế nào? - Ảnh 4
Hoàng Oanh nhanh chóng phủ nhận tin đồn mang thai

Trên trang cá nhân, Hoàng Oanh cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường của 2 mẹ con. Có thể thấy, dù còn nhỏ tuổi nhưng theo tiết lộ của Hoàng Oanh, con trai rất hiểu chuyện, sống tình cảm. Bé Max luôn dành những cử chỉ như ôm, hôn khiến mẹ "tan chảy".

Sau ly hôn chồng Tây, Hoàng Oanh vướng nghi vấn mang bầu lần hai khi lộ bụng lùm xùm, chính chủ lên tiếng thế nào? - Ảnh 5
Sau ly hôn chồng Tây, Hoàng Oanh vướng nghi vấn mang bầu lần hai khi lộ bụng lùm xùm, chính chủ lên tiếng thế nào? - Ảnh 6
Trên trang cá nhân, Hoàng Oanh cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường của 2 mẹ con

Mối quan hệ giữa Hoàng Oanh và gia đình chồng cũ vẫn tốt đẹp sau ly hôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nữ diễn viên thoải mái tạo điều kiện cho con qua lại, trò chuyện với bên nội. Cách cư xử văn minh sau ly hôn của Hoàng Oanh không phải ai cũng làm được. 

MC Hoàng Oanh “bội thu” thành công sau ly hôn, làm mẹ đơn thân

MC Hoàng Oanh “bội thu” thành công sau ly hôn, làm mẹ đơn thân

Hoàng Oanh hoạt động showbiz tích cực, sản xuất podcast “Sống 1 Đời Rực Rỡ - A Shiny Life”, tham gia “Chị Đẹp đạp gió rẽ sóng"…

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Từ khóa:   hoàng oanh mang thai Hoàng Oanh con trai Hoàng Oanh

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