Hoàng Anh chạm mặt vợ cũ tại lễ tang cố danh hài Chí Tài, 'tình tin đồn' cũng có mặt

Hậu trường 19/12/2020 15:05

Hiện tại, mọi động thái của diễn viên Hoàng Anh và vợ cũ Quỳnh Như vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo dân mạng.

Nhiều ngày qua, dư luận không ngừng xôn xao về chuyện diễn viên Hoàng Anh và vợ Việt kiều ly hôn. Không chỉ vậy, nam diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" còn bị Quỳnh Như tố phụ bạc tình nghĩa vợ chồng, bỏ đi 2 tháng không quan tâm vợ con.

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Hoàng Anh và vợ ly hôn sau 3 năm làm đám cưới - Ảnh: FB

Mới đây, cặp đôi bất ngờ đăng ảnh ở cùng địa điểm là đám tang nghệ sĩ Chí Tài. Lễ viếng cố danh hài tại Mỹ diễn ra từ 11 giờ đến 17 giờ ngày 18/12 (giờ địa phương). Từ sớm, rất đông đồng nghiệp, bạn bè và khán giả đã đến đưa tiễn cố danh hài về nơi an nghỉ.

Trên trang cá nhân, vợ cũ diễn viên Hoàng Anh - Quỳnh Như đã livestream đến dự đám tang cố danh hài. Cô còn đóng góp tiền vào quỹ từ thiện mang tên cố nghệ sĩ Chí Tài để hướng về miền Trung Việt Nam.

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Quỳnh Như đến viếng cố danh hài lần cuối - Ảnh: Internet

Trong một diễn biến khác, hình ảnh diễn viên Hoàng Anh cùng bạn bè đến giáo xứ Thánh Linh dự lễ viếng cũng được chia sẻ. "Bạn gái tin đồn" của nam diễn viên cũng có mặt tại đây. Sau loạt lùm xùm chuyện ly hôn, dường như đây là lần đầu Hoàng Anh và Quỳnh Như cùng xuất hiện tại một địa điểm.

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Hoàng Anh có mặt tại đám tang nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: Internet

Hiện tại, chuyện ly hôn của Hoàng Anh và Quỳnh Như vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng. Mọi người hi vọng cặp đôi sẽ tìm ra cách giải quyết êm đẹp, văn minh tránh làm tổn thương con gái.

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"Chị bé Heo rất yếu đuối nên ai cũng lo chị quá xúc động mà xỉu lên xỉu xuống nhưng chị ấy rất bản lĩnh. Chị nén nỗi đau bên trong để tiếp mọi người tới thăm viếng anh Chí Tài lần cuối".

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