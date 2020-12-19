Nghẹn lòng với dòng tâm sự của con trai ruột Hoài Linh khi thay mặt ba đến tiễn NS Chí Tài lần cuối

Vì lý do dịch bệnh và sức khỏe, Hoài Linh không thể sang Mỹ tham dự lễ tang nghệ sĩ Chí Tài. Thành Vinh - con trai nam danh hài thay mặt ba đến tiễn biệt.

Ngày 18/12 (giờ địa phương), lễ tang của nghệ sĩ Chí Tài đã được tổ chức tại Mỹ. Rất đông đồng nghiệp và khán giả đến viếng cố danh hài lần cuối trước khi thi hài được đưa đi hỏa táng. Đang sống và làm việc tại Mỹ, Võ Lê Thành Vinh - con trai danh hài Hoài Linh đã đến tiễn đưa người cha chú đáng kính về nơi an nghỉ cuối cùng. Tại đây, anh đã có chia sẻ xúc động về người tri kỷ nhiều năm của ba ruột.

Thành Vinh thay mặt Hoài Linh đến đưa tiễn danh hài Chí Tài - Ảnh: Internet Thành Vinh xúc động: "Vì lý do dịch bệnh Covid-19 và sức khỏe nên bố con không thể sang Mỹ tiễn biệt chú Chí Tài lần cuối. Hôm nay, con thay mặt bố để tiễn chú một đoạn đường. Lời đầu tiên con xin thành thật chia buồn với gia đình cô Phương Loan và khán giả yêu thương chú Chí Tài". Nghệ sĩ Chí Tài mất vào ngày 9/12, hưởng thọ 62 tuổi - Ảnh: Internet Thành Vinh chia sẻ kỷ niệm bên nghệ sĩ Chí Tài: "Chú không những là người con quý trọng, yêu mến mà còn là người chứng kiến con từ lúc bé cho đến lúc con trưởng thành, thành công. Con còn nhớ lúc con có việc làm, chú còn nói đùa là hãy làm chức cao để mua máy bay chở chú và bố đi làm.

Khi chú đi diễn ở gần nơi con ở, chú hay gọi điện thoại rủ con đi ăn trưa. Bố con nói rằng, khi sinh ra con khóc nhưng mọi người đều cười và sau này phải biết đóng góp cho cuộc đời, sống có đạo đức để sau này mất đi mọi người khóc vì thương tiếc còn con có thể mỉm cười. Con chắc chắn một điều rằng, chú Tài ra đi cũng đã thanh thản, mỉm cười và để lại trong lòng khán giả một niềm thương tiếc. Bây giờ con không biết nói gì hơn, chú mãi là một kí ức tuổi thơ của con và mang lại tiếng cười cho rất nhiều người". Hình ảnh tại đám tang nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: Internet Dù không thể sang Mỹ đưa tiễn đàn anh về nơi an nghỉ cuối cùng, nhưng Hoài Linh vẫn dõi theo lễ tang từ Việt Nam. Tình cảm thân thiết giữa hai danh hài khiến đồng nghiệp, khán giả vô cùng xúc động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghen-long-voi-dong-tam-su-cua-con-trai-ruot-hoai-linh-khi-thay-mat-ba-den-tien-ns-chi-tai-lan-cuoi-390722.html