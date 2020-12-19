Tại Mỹ, lễ tang nghệ sĩ Chí Tài diễn ra từ lúc 11 giờ - 17 giờ. Từ sớm, rất đông người thân và bạn bè đã đến giáo xứ Thánh Linh (Fountain Valley, Mỹ) để tiễn biệt cố danh hài lần cuối trước khi anh về nơi an nghỉ cuối cùng vào ngày 19/12 (giờ địa phương).

Khi thi hài cố nghệ sĩ Chí Tài được đưa đến nhà quàn, chị 'bé Heo' đứng bên cạnh linh cữu không rời - Ảnh: Internet

Rất nhiều người thân, đồng nghiệp đến tiễn đưa cố danh hài lần cuối - Ảnh: Internet

Đôi mắt sưng húp chất chứa nỗi đau của vợ nghệ sĩ Chí Tài khiến ai nấy xót xa - Ảnh: Internet

Theo hình ảnh, ca sĩ Phương Loan đi theo xe chở thi hài tới nơi làm lễ viếng. Tại tang lễ, cô đứng cạnh linh cữu và cúi đầu cảm ơn tình cảm mọi người dành cho chồng. Nhìn đôi mắt sưng húp, đượm buồn nhưng cố nén nỗi đau để lo chu toàn cho tang lễ cho chồng của ca sĩ Phương Loan, nhiều người không khỏi xót xa.

Ca sĩ Bằng Kiều đến lễ viếng - Ảnh: Internet

Quang Minh...

... Hồng Đào chia sẻ nhiều kỷ niệm khi làm việc cùng cố nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Thúy Nga khóc không ngừng khi có mặt tại đám tang - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Chí Tài mất vào ngày 9/12 tại Việt Nam vì đột quỵ, hưởng thọ 62 tuổi. Anh ra đi để lại nỗi mất mát lớn cho gia đình, cùng sự tiếc thương vô bờ cho đồng nghiệp, bạn bè và khán giả khắp nơi. Trước đó, danh hài Hoài Linh là người đứng ra lo tang lễ tại Việt Nam trước khi đưa thi hài người anh thân thiết về Mỹ theo ước nguyện của gia đình.