Dù rất đau buồn nhưng ca sĩ Phương Loan - bà xã nghệ sĩ Chí Tài cố nén đau thương để cùng gia đình lo chu toàn lễ tang cho chồng.
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Tại Mỹ, lễ tang nghệ sĩ Chí Tài diễn ra từ lúc 11 giờ - 17 giờ. Từ sớm, rất đông người thân và bạn bè đã đến giáo xứ Thánh Linh (Fountain Valley, Mỹ) để tiễn biệt cố danh hài lần cuối trước khi anh về nơi an nghỉ cuối cùng vào ngày 19/12 (giờ địa phương).
Theo hình ảnh, ca sĩ Phương Loan đi theo xe chở thi hài tới nơi làm lễ viếng. Tại tang lễ, cô đứng cạnh linh cữu và cúi đầu cảm ơn tình cảm mọi người dành cho chồng. Nhìn đôi mắt sưng húp, đượm buồn nhưng cố nén nỗi đau để lo chu toàn cho tang lễ cho chồng của ca sĩ Phương Loan, nhiều người không khỏi xót xa.
Nghệ sĩ Chí Tài mất vào ngày 9/12 tại Việt Nam vì đột quỵ, hưởng thọ 62 tuổi. Anh ra đi để lại nỗi mất mát lớn cho gia đình, cùng sự tiếc thương vô bờ cho đồng nghiệp, bạn bè và khán giả khắp nơi. Trước đó, danh hài Hoài Linh là người đứng ra lo tang lễ tại Việt Nam trước khi đưa thi hài người anh thân thiết về Mỹ theo ước nguyện của gia đình.