Vì một vài lý do, nghệ sĩ Hoài Linh không thể sang Mỹ để đưa tiễn người anh, người đồng nghiệp thân thiết về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ngày 18/12 (giờ địa phương), đám tang nghệ sĩ Chí Tài đã được gia đình tổ chức tại Mỹ. Rất đông đồng nghiệp, bạn bè và người thân có mặt tại giáo xứ Thánh Linh (Fountain Valley, Mỹ) để tiễn biệt cố danh hài lần cuối.

Hình ảnh trong đám tang nghệ sĩ Chí tài tại Mỹ - Ảnh: Internet

Tại Việt Nam, đồng nghiệp và khán giả vẫn dõi theo lễ viếng của người nghệ sĩ đáng kính tại Mỹ qua livestream.

Khi lễ viếng tại Mỹ diễn ra, nghệ sĩ Hoài Linh đã có động thái gây chú ý trên trang cá nhân. Vì tình hình dịch bệnh và khoảng cách địa lý, "anh Bốn" không thể sang tận nơi đưa tiễn người tri kỷ về nơi an nghỉ cuối cùng. Dù vậy, anh vẫn dõi theo qua livestream.

Cụ thể, khoảng 2 giờ sáng (giờ Việt Nam), danh hài Hoài Linh đã chia sẻ livestream tang lễ tại Mỹ để khán giả trong nước có thể theo dõi. Kèm theo đó, anh nghẹn ngào viết 4 chữ gửi đến người đồng nghiệp thân thiết: "Ấm áp Anh nhé!".

Bài đăng của danh hài Hoài Linh khi dõi theo lễ viếng đàn anh từ phương xa - Ảnh: Internet

Dù tang lễ diễn ra khá khuya nhưng Hoài Linh vẫn thức để dõi theo ở tận nửa vòng trái đất. Tình cảm nam danh hài dành cho người anh quá cố khiến mọi người vô cùng xúc động.

Nghệ sĩ Chí Tài mất vào ngày 9/12 vì đột quỵ, hưởng thọ 62 tuổi - Ảnh: Internet

Trước đó, danh hài Hoài Linh là người đứng ra lo chu toàn tang lễ cho nghệ sĩ Chí Tài tại Việt Nam vào ngày 12/12. Anh cùng Việt Hương sắp xếp giấy tờ đưa thi hài cố nghệ sĩ về Mỹ với vợ và gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doi-theo-le-tang-ns-chi-tai-o-my-hoai-linh-dau-xot-nhan-nhu-von-ven-4-chu-cho-dan-anh-tu-phuong-xa-390707.html