Đến tiễn NS Chí Tài lần cuối, Bằng Kiều quặn lòng nói điều chưa từng tiết lộ

Những chia sẻ của ca sĩ Bằng Kiều khi đến viếng nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ khiến công chúng vô cùng xúc động.

Hiện tại, lễ tang của nghệ sĩ Chí Tài đang diễn ra tại Mỹ. Rất đông đồng nghiệp, bạn bè và khán giả đã đến đưa tiễn cố danh hài. Đến nhìn mặt đàn anh lần cuối, Bằng Kiều vô cùng xúc động và viết tâm thư dài trên trang cá nhân. Hiện tại, nam ca sĩ vẫn chưa hết bàng hoàng, tiếc thương trước sự ra đi quá đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài.

Bằng Kiều mang khẩu trang kỹ lưỡng khi đến lễ tang - Ảnh: Internet

Bằng Kiều xúc động: "Anh Chí Tài ơi, em vẫn chưa hết bàng hoàng đâu anh ạ dẫu vẫn biết cuộc đời là vô thường. Anh đã xong nhiệm vụ mang tiếng cười, lời ca tiếng nhạc lên dương gian và được Chúa đưa về với trời. Anh là người nghệ sĩ chắc là duy nhất mà tất cả anh chị em nghệ sĩ đều yêu mến và nể phục. Em chưa thấy ai dễ thương, hiền lành, hòa đồng, nhiệt tình giúp đỡ người khác vô điều kiện như anh".

Anh nhìn người anh đáng kính hồi lâu trước khi rời đi - Ảnh: Internet

Bằng Kiều gây bất ngờ khi tiết lộ, nghệ sĩ Chí Tài đã nâng đỡ anh rất nhiều trong những lần hợp tác: "Diễn chung với anh em mới được nâng đỡ, đến bây giờ, nhiều khán giả còn thích Bằng Kiều diễn hài hơn ca hát. Bài Em Ở Đâu mà anh sáng tác giờ mỗi lần ngân nga thôi em cũng rơi nước mắt vì anh đã cho em hát đầu tiên sáng tác của anh. Anh hãy an nghỉ nơi đất Chúa nhé, anh vẫn trong tim tất cả mọi người trong đó có em. Tạm biệt Lương Sơn Bá của Tiểu Đồng".

Không chỉ trên sân khấu, ngoài đời hai nghệ sĩ vô cùng thân thiết - Ảnh: Internet

Sau lễ viếng ngày 18/12 (giờ địa phương), thi hài cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ được hỏa táng vào ngày 19/12 tại Mỹ.

Nghẹn lòng với dòng tâm sự của con trai ruột Hoài Linh khi thay mặt ba đến tiễn NS Chí Tài lần cuối Vì lý do dịch bệnh và sức khỏe, Hoài Linh không thể sang Mỹ tham dự lễ tang nghệ sĩ Chí Tài. Thành Vinh - con trai nam danh hài thay mặt ba đến tiễn biệt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/den-tien-ns-chi-tai-lan-cuoi-bang-kieu-quan-long-noi-dieu-chua-tung-tiet-lo-390727.html