Hoài Linh gây sốc khi xuất hiện với gương mặt gầy sọp, hát mừng ngày quốc tế phụ nữ

Hậu trường 08/03/2024 19:04

Mạng xã hội truyền tay nhau đoạn video nghệ sĩ Hoài Linh ngồi hát trước điện thoại để chúc mừng chị em phụ nữ nhân dịp 8/3.

Mới đây, mạng xã hội truyền tay nhau đoạn video nghệ sĩ Hoài Linh ngồi hát trước điện thoại để chúc mừng chị em phụ nữ nhân dịp 8/3. Theo đó, trong đoạn video, nam danh hài xuất hiện với ngoại hình giản dị, gương mặt gầy sọp và hát ca khúc: "Mùng 8/3, em ra thăm vườn, tìm một bông hoa xinh tươi tặng cô giáo,...". Cách hát đầy sự hài hước nhưng gương mặt không cảm xúc của Hoài Linh đã khiến nhiều người bật cười thích thú.

Hoài Linh gây sốc khi xuất hiện với gương mặt gầy sọp, hát mừng ngày quốc tế phụ nữ - Ảnh 1
Hoài Linh gây xôn xao khi ngồi hát trước điện thoại để chúc mừng chị em phụ nữ nhân dịp 8/3

 

Thế nhưng, đây thực chất là đoạn clip cũ được Hoài Linh đăng tải vào một năm trước. Vì là thời điểm ngày 8/3, nên nhiều trang mạng xã hội đã đăng tải lại đoạn clip này. Cho đến thời điểm hiện tại, NSƯT Hoài Linh vẫn chưa có bất kỳ động thái nào cho thấy sẽ "comeback" mạng xã hội.

Hậu ồn ào từ thiện, nam nghệ sĩ lui về ở ẩn, ít xuất hiện hơn trên các sân khấu lẫn sự kiện. Mãi đến đầu năm 2022, Hoài Linh mới bắt đầu có những kế hoạch quay trở lại showbiz. Hoài Linh không ngại những sân khấu nhỏ như đám cưới, hội chợ mà vẫn nhận show và biểu diễn rất nhiệt tình. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ vẫn chưa xuất hiện trong các chương trình truyền hình như trước kia.

Hoài Linh gây sốc khi xuất hiện với gương mặt gầy sọp, hát mừng ngày quốc tế phụ nữ - Ảnh 2
 Sau ồn ào, Hoài Linh không ngại những sân khấu nhỏ như đám cưới, hội chợ 

 

Hoài Linh được biết đến là một trong những "cây đại thụ" của làng giải trí Việt Nam. Các tác phẩm hài của nam nghệ sĩ từng ghi dấu ấn đậm trong lòng công chúng bởi nét diễn linh hoạt, biến hóa khôn lường và đặc biệt là những màn giả gái duyên dáng.

Tuy nhiên thời gian gần đây, hình ảnh và sự nghiệp của Hoài Linh bị ảnh hưởng trầm trọng sau khi anh vướng vào ồn ào chậm giải ngân tiền từ thiện lũ lụt miền trung vào năm 2020.

Hoài Linh gây sốc khi xuất hiện với gương mặt gầy sọp, hát mừng ngày quốc tế phụ nữ - Ảnh 3
Hoài Linh được biết đến là một trong những "cây đại thụ" của làng giải trí Việt Nam 

 

Sau một thời gian im lặng trước sức ép dư luận, nam danh hài đã đăng tải đoạn clip dài gần 50 phút để giải trình lý do để yên số tiền lên đến 14 tỷ đồng trong 6 tháng, đồng thời công khai loạt giấy tờ sao kê, giải ngân toàn bộ trong 6 ngày.

Hoài Linh gây sốc khi xuất hiện với gương mặt gầy sọp, hát mừng ngày quốc tế phụ nữ - Ảnh 4
Hình ảnh và sự nghiệp của Hoài Linh bị ảnh hưởng trầm trọng sau khi anh vướng vào ồn ào từ thiện

 

Trong đó, nam danh hài phủ nhận nghi vấn biển thủ tiền từ thiện: "Sự yêu thương của khán giả dành cho tôi gần 30 năm nay, Linh không biết nói sao nhưng có người sẽ thắc mắc với số tiền này, tôi có biển thủ không. Quý vị ơi, nếu lấy sự nghiệp để đánh đổi 13 tỷ này, quý vị cho Linh ý kiến có nên không chứ đừng nói chữ muốn".

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Từ khóa:   Hoài Linh NSƯT Hoài Linh vbiz

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