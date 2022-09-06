Từng vắng lặng sau lùm xùm 'sao kê', giỗ Tổ tại nhà thờ Hoài Linh năm nay ra sao?

Hậu trường 06/09/2022 21:07

Những hình ảnh về Lễ giỗ Tổ nghề sân khấu tại Nhà thờ Tổ của Hoài Linh được các nghệ sĩ thân thiết trong showbiz Việt hé lộ gây thu hút sự chú ý của cộng động mạng.

Ngày 10 - 11 - 12/8 âm lịch hằng năm là Ngày sân khấu Việt Nam. Dù bận đến mấy, đa số các nghệ sĩ đều dành thời gian đển thắp nén nhang bày tỏ lòng nhớ ơn Tổ nghiệp.

Mới đây, những hình ảnh về Lễ giỗ Tổ nghề sân khấu tại Nhà thờ Tổ của Hoài Linh được các nghệ sĩ thân thiết trong showbiz Việt hé lộ gây thu hút sự chú ý của cộng động mạng.

Từng vắng lặng sau lùm xùm 'sao kê', giỗ Tổ tại nhà thờ Hoài Linh năm nay ra sao? - Ảnh 1
Hoài Linh trong Lễ Giỗ Tổ năm nay - Ảnh: Internet

Không gian bên trong nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy. Theo một nguồn tin, Lễ giỗ Tổ năm nay không đón khách thập phương như trước, các lễ nghi được thực hiện đầy đủ nhưng gọn gàng. Có khá đông các nghệ sĩ quen mặt như Cát Phượng, Trang Trần, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Bảo Như, Nam Thư... đã tề tựu tại đây để dâng hương lên Tổ nghiệp.

Từng vắng lặng sau lùm xùm 'sao kê', giỗ Tổ tại nhà thờ Hoài Linh năm nay ra sao? - Ảnh 2
Các nghệ sĩ quy tụ về nhà thờ Tổ - Ảnh: Internet
Từng vắng lặng sau lùm xùm 'sao kê', giỗ Tổ tại nhà thờ Hoài Linh năm nay ra sao? - Ảnh 3
Nghệ sĩ Cát Phượng - Ảnh: Internet
Từng vắng lặng sau lùm xùm 'sao kê', giỗ Tổ tại nhà thờ Hoài Linh năm nay ra sao? - Ảnh 4
Nghệ sĩ Nam Thư - Ảnh: Internet
Từng vắng lặng sau lùm xùm 'sao kê', giỗ Tổ tại nhà thờ Hoài Linh năm nay ra sao? - Ảnh 5
Vợ chồng nghệ sĩ Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ - Ảnh: Internet
Từng vắng lặng sau lùm xùm 'sao kê', giỗ Tổ tại nhà thờ Hoài Linh năm nay ra sao? - Ảnh 6
Trang Trần và Á hậu Bảo Như - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, hình ảnh tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung cũng được đặt tại Nhà thờ Tổ của Hoài Linh.

Từng vắng lặng sau lùm xùm 'sao kê', giỗ Tổ tại nhà thờ Hoài Linh năm nay ra sao? - Ảnh 7
Ảnh thờ của cố ca sĩ Phi Nhung cũng được đặt trong đền thờ - Ảnh: Internet

Được biết, trong những năm đầu, mỗi dịp giỗ Tổ ngành sân khấu (12/8 âm lịch), Nhà thờ Tổ 100 tỷ mở cửa đón hàng trăm, ngàn khách thập phương đến thăm, chiêm bái, đôi khi dẫn đến tình trạng quá tải.

Từng vắng lặng sau lùm xùm 'sao kê', giỗ Tổ tại nhà thờ Hoài Linh năm nay ra sao? - Ảnh 8
Nghệ sĩ Hoài Linh trong Lễ Giỗ Tổ những năm trước - Ảnh: Internet

Thời gian qua, đền thờ Tổ của Hoài Linh thông báo đóng cửa, không đón khách vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Nhà thờ Tổ thường được ghi lại cảnh tượng vắng lặng, cửa đóng then cài, ít được chăm chút bên ngoài.

Từng vắng lặng sau lùm xùm 'sao kê', giỗ Tổ tại nhà thờ Hoài Linh năm nay ra sao? - Ảnh 9
Từng vắng lặng sau lùm xùm 'sao kê', giỗ Tổ tại nhà thờ Hoài Linh năm nay ra sao? - Ảnh 10

Nhà thờ Tổ thường được ghi lại cảnh tượng vắng lặng, cửa đóng then cài, ít được chăm chút bên ngoài - Ảnh: Internet 

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Từ khóa:   Hoài Linh vbiz Giỗ Tổ Ngành Sân Khấu

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