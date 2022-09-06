Từng vắng lặng sau lùm xùm 'sao kê', giỗ Tổ tại nhà thờ Hoài Linh năm nay ra sao?

Những hình ảnh về Lễ giỗ Tổ nghề sân khấu tại Nhà thờ Tổ của Hoài Linh được các nghệ sĩ thân thiết trong showbiz Việt hé lộ gây thu hút sự chú ý của cộng động mạng.

Ngày 10 - 11 - 12/8 âm lịch hằng năm là Ngày sân khấu Việt Nam. Dù bận đến mấy, đa số các nghệ sĩ đều dành thời gian đển thắp nén nhang bày tỏ lòng nhớ ơn Tổ nghiệp. Mới đây, những hình ảnh về Lễ giỗ Tổ nghề sân khấu tại Nhà thờ Tổ của Hoài Linh được các nghệ sĩ thân thiết trong showbiz Việt hé lộ gây thu hút sự chú ý của cộng động mạng.

Hoài Linh trong Lễ Giỗ Tổ năm nay - Ảnh: Internet Không gian bên trong nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy. Theo một nguồn tin, Lễ giỗ Tổ năm nay không đón khách thập phương như trước, các lễ nghi được thực hiện đầy đủ nhưng gọn gàng. Có khá đông các nghệ sĩ quen mặt như Cát Phượng, Trang Trần, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Bảo Như, Nam Thư... đã tề tựu tại đây để dâng hương lên Tổ nghiệp. Các nghệ sĩ quy tụ về nhà thờ Tổ - Ảnh: Internet Nghệ sĩ Cát Phượng - Ảnh: Internet Nghệ sĩ Nam Thư - Ảnh: Internet Vợ chồng nghệ sĩ Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ - Ảnh: Internet Trang Trần và Á hậu Bảo Như - Ảnh: Internet Đáng chú ý, hình ảnh tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung cũng được đặt tại Nhà thờ Tổ của Hoài Linh.

Ảnh thờ của cố ca sĩ Phi Nhung cũng được đặt trong đền thờ - Ảnh: Internet Được biết, trong những năm đầu, mỗi dịp giỗ Tổ ngành sân khấu (12/8 âm lịch), Nhà thờ Tổ 100 tỷ mở cửa đón hàng trăm, ngàn khách thập phương đến thăm, chiêm bái, đôi khi dẫn đến tình trạng quá tải. Nghệ sĩ Hoài Linh trong Lễ Giỗ Tổ những năm trước - Ảnh: Internet Thời gian qua, đền thờ Tổ của Hoài Linh thông báo đóng cửa, không đón khách vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Nhà thờ Tổ thường được ghi lại cảnh tượng vắng lặng, cửa đóng then cài, ít được chăm chút bên ngoài. Nhà thờ Tổ thường được ghi lại cảnh tượng vắng lặng, cửa đóng then cài, ít được chăm chút bên ngoài - Ảnh: Internet Đồng thời, có một thời gian “Sáu Bảnh” cũng dường như “mất tích” khỏi mạng xã hội và các chương trình giải trí sau ồn ào giải ngân chậm 14 tỷ tiền từ thiện cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Danh ca Khánh Ly bất ngờ nói thẳng về quan điểm từng gây tranh cãi 'Khán giả nuôi nghệ sĩ?', CĐM liền gọi tên Hoài Linh? Trong chuyến từ Mỹ trở về Hà Nội sau nhiều năm dịch bệnh, danh ca Khánh Ly đã có buổi trả lời phỏng vấn với báo chí, thẳng thắn trả lời về vấn đề từng gây tranh cãi một thời: Khán giả nuôi nghệ sĩ?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-vang-lang-sau-lum-xum-sao-ke-gio-to-tai-nha-tho-hoai-linh-nam-nay-ra-sao-500084.html